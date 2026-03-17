【下田海中水族館】海の生き物の話、それってウソ？ホント？～エイプリルフール企画展示で雑学を得よう!!～2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市三丁目22-31 総支配人：慶野光市）」 では、2026年3月20日（祝・金）よりエイプリルフールにちなんだ展示を開始いたします。

◇4月1日は”エイプリルフール”

エイプリルフールは1年のうちで唯一、「罪のない嘘やいたずらで笑わせてもいい」という ユニークな習慣の日です。日本では「嘘をついてもいい日」として知られていますが、本来はジョークを仕掛け、みんなで笑い合う日です。下田海中水族館ではこの日にちなみ、海の生き物たちの「実は嘘？本当？」のような話を紹介する企画展示を開催いたします。

◇館内を巡って「嘘・本当」な雑学を楽しもう！

ハリセンボンの針は1000本あるって本当？企画展示水槽ではその名の通り「針千本」と 謳われているハリセンボンを展示します。実際に数えて見るのも面白いですよ！また解説板では ハリセンボンにまつわる「嘘や本当」を詳しく紹介します。さらに企画展示水槽以外にも海の生物館「うみめぐり」やクラゲ展示室「クラリウム」でも解説板を追加設置し、展示されている生物の 「嘘や本当」を紹介します。水族館ならではの、ありのままの生きものの姿を観察し、雑学を学んで、 ご帰宅後もご家族やご友人と話題にしてください。

ハリセンボン

【展示期間】2026年3月20日（金）～4月5日（日）

【展示場所】クラリウム入口の企画展示水槽

【展示生物】ハリセンボン

◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳ぐことができるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie