【ホテルグレイスリー銀座・田町・浅草／秋葉原ワシントンホテル】桜シーズン到来！ホテルで楽しむ春のひととき「春薫るさくらのラウンジ」　3/20（金・祝）-4/5（日） 開催

藤田観光株式会社

ホテルグレイスリー銀座・田町・浅草、秋葉原ワシントンホテルの4館（東京都中央区、総支配人：星野 健一）では、「桜」をテーマに、オリジナルドリンクや桜の香りのアメニティをご提供し、季節を楽しんでいただくイベント「春薫るさくらのラウンジ」を3月20日（金・祝）から4月5日（日）まで開催いたします。

ホテルグレイスリー銀座 ラウンジ（イメージ）※内装は各館で異なります

四季の中でもひときわ心を惹きつける桜の季節、ホテルにいる時間にもその魅力を存分に味わっていただきたいという思いから本イベントを企画いたしました。イベント期間中は、各館ラウンジにて、春の彩りや味わいを感じつつ、お客さまそれぞれが思い思いにお過ごしいただける空間をご提供いたします。

ドリンクコーナーには、薄いピンクの色合いが春らしい桜レモネードをご用意。見た目にも華やかな一杯がラウンジでのひとときを彩ります。他にも、桜の香りを楽しむオリジナルバスソルトやディフューザー、思い出を形にできるポストカード作りなど、多彩な体験をご用意いたしました。ラウンジでの時間をご堪能いただいた後には、周辺の桜スポットをご紹介するオリジナルマップを片手に春のお散歩に出掛けてみてはいかがでしょうか。

銀座、田町、浅草、秋葉原、それぞれの街の中心部に位置する4館で、ホテルにいながら感じられる春の魅力を是非お楽しみください。桜の季節にふさわしい、華やかで心弾むひとときを皆さまにお届けいたします。

【イベント概要】

名称 春薫るさくらのラウンジ

実施期間 2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

営業時間 ホテルグレイスリー銀座・ホテルグレイスリー田町 24時間（ドリンク提供は5:00～24:00）

ホテルグレイスリー浅草 12:00～20:00

秋葉原ワシントンホテル 12:00～21:00

対象者 各館にご宿泊のお客さま

秋葉原ワシントンホテルはご宿泊のTHE FUJITA MEMBERS会員さまのみ

提供内容 桜レモネード、オリジナルバスソルト、ポストカード作り、桜ディフューザー

詳細ページ https://gracery.com/ginza/page/sakura-lounge/

※都合により、イベント内容を予告なく変更させていただく場合がございます。

【ホテルグレイスリー銀座概要】

所在地 〒104‐0061 東京都中央区銀座7‐10‐1

アクセス 東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」

A3出口より徒歩約3分

客室数 270室

TEL 03-6686-1000（代表）

公式HP https://gracery.com/ginza/

【ホテルグレイスリー田町概要】

所在地 〒108‐0023 東京都港区芝浦3‐8‐1

アクセス JR「田町駅」 東口（芝浦口）より徒歩約５分

客室数 216室

TEL 03‐6699‐1000（代表）

公式HP https://gracery.com/tamachi/

【ホテルグレイスリー浅草概要】

所在地 〒111-0034 東京都台東区雷門2‐10‐２

アクセス 都営浅草線 浅草駅A4またはA1出口より徒歩約3分

東京メトロ銀座線浅草駅2番出口より徒歩約5分

客室数 125室

TEL 03-6632-8981（代表）

公式HP https://gracery.com/asakusa/

【秋葉原ワシントンホテル概要】

所在地 〒101‐0025 東京都千代田区神田佐久間町１‐８‐３

アクセス JR「秋葉原駅」中央改札口より徒歩約1分

日比谷線「秋葉原駅」5番出口より徒歩約2分

客室数 366室

TEL 03‐3255‐3311（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/akihabara/

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie