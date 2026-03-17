【藤田観光 昭和100年イヤー特別企画 ニュースレター】【第3弾】箱根小涌園と温泉

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社は、「健全な憩いの場と温かいサービスの提供により、潤いのある豊かな社会の実現に貢献する」という社是のもと、宿泊、リゾート、婚礼、レジャーなどの事業を積極的に展開してまいりました。そして、多くのお客さまや関係者の皆さまに支えられ、2025年11月7日に会社設立70周年を迎えました。

2026年は、昭和元年から数えて100年の節目の年、昭和100年イヤーにあたります。昭和30年に設立し70周年を経て迎えるこの特別な年に、当社の歴史を振り返りながら、昭和という時代が私たちの礎となっていることを改めて感じていただける企画を順次展開してまいりますので、どうぞご期待ください。

第3弾は、「箱根小涌園」と温泉についてご紹介します。

昭和30年（1955年）頃の「箱根小涌園」パンフレット

■＜TOPIC 1＞ 温泉熱を利用した養鶏工場稼働開始

昭和27年（1952年）、温泉熱を利用した養鶏工場の稼働が始まりました。

後に鶏舎を増設して2万羽を飼育するまでに拡大し、小涌園名物チキンが誕生しました。

□小涌園伝統メニュー 小涌園ラーメン、小涌園チキンカレー誕生

温泉熱を利用して養鶏していたことから、箱根小涌園にとってチキンは身近な食材でした。

鶏の唐揚げをトッピングした小涌園ラーメンと、小涌園チキンカレーは、昭和34年（1959年）に開業した「箱根ホテル小涌園」で提供を始め、多くのお客さまに愛されてきたメニューです。現在は、「箱根ホテル小涌園」レストラン「フォンテンブロー」にて箱根小涌園伝統の味をお楽しみいただけます。

小涌園チキンカレーはオンラインショップでの販売も行っております。

この機会にぜひご賞味ください。

箱根ホテル小涌園オンラインショップ https://kowakien.official.ec/

□洗濯工場稼働開始

昭和34年（1959年）、地熱を利用した洗濯工場の稼働が始まりました。昭和46年（1971年）頃まで、ホテルで利用するリネン類のクリーニングを自前で行っていました。

また、地熱を利用した熱帯植物園では約500種の植物が生い茂り、宿泊、日帰り問わず多くのお客さまにご来園いただきました。

■＜TOPIC 2＞ 「箱根小涌園サンシャイン湯～とぴあ」開業昭和62年（1987年）頃の「箱根小涌園サンシャイン湯～とぴあ」案内図

昭和59年（1984年）8月に「箱根小涌園サンシャイン湯～とぴあ」を開業しました。

当時、箱根には年間約2,000万人の観光客が訪れており、そのうちの1,500万人が日帰り観光客でした。また、この頃の箱根への旅行の形態は、団体客が減る一方で家族連れや友人同士といった個人客が増えつつありました。そうした状況で開業した「箱根小涌園サンシャイン湯～とぴあ」は、水着で入る屋外温泉という当時としては画期的なスタイルで、日帰り利用が可能だったことから開業以来多くのお客さまに利用され、箱根での日帰り入浴のきっかけをつくりました。日帰り温浴施設を設けることで、他の観光施設を訪れる観光客も呼び込みやすくなり、他施設との共存を通じて箱根全体の活性化につなげたいというねらいもありました。

「温泉プール」■＜TOPIC 3＞ 「箱根小涌園ユネッサン」開業「神々のエーゲ海」

平成13年（2001年）1月、「箱根小涌園ユネッサン」を開業しました。

ユネッサンというネーミングには、お湯と熱と太陽（SUN）、そしてルネッサンスという意味が込められています。メインである水着ゾーンの「ユネッサン」では63種類、裸ゾーンの「森の湯」では32種類の多彩な温浴施設を備え、ショッピング施設、レストラン、エステなどを併設した複合型の温泉テーマパークとして営業を開始しました。開業後は、「箱根小涌園ユネッサン」を経由して箱根の観光名所を巡るシャトルバスが運行されるなど、箱根全体の観光活性化につながっていきました。

さらに、令和5年（2023年）7月には開業以来の大規模リニューアルを行い、箱根初の流れるプールが誕生しました。

そして、2026年元旦に開業25周年を迎えました。四半世紀の歩みを振り返りつつ、これまで以上にバラエティーに富んだ体験コンテンツを通して皆さまを笑顔にしたいという想いから、25周年を記念したアニバーサリープロジェクト【PROJECT NICO NICO】を実施中です。ユネッサンの公式キャラクター「ハコネコ ボザッピィ」がアンバサダーとなり、箱根小涌園中がお祝いムードにつつまれた笑顔あふれる“特別な一年”をお届けいたします。

□「箱根小涌園ユネッサン」公式キャラクター 「ハコネコ ボザッピィ」

テーマパークのキャラクターを公募し、2,500の公募作品の中から、ハコネコ ボザッピィという人気キャラクターが誕生しました。

箱根の森に住むネコ。温泉好きで、箱のような姿から「ハコネコ

ボザッピィ」と名付けられました。

【名前】ハコネコ ボザッピィ

【品種】ハコティッシュフォールド(ハコ科)で、ボディは黄色。

【特技】サンバを踊ること

【性格】人なつこく、愛情こまやか。いつも陽気だが、ちょっと抜けている所があるため、時々失敗してションボリする時もある

〈ボザッピィ プロフィール詳細〉

https://www.yunessun.com/boxappy/

〈LINE公式スタンプ販売中〉

https://store.line.me/stickershop/product/1100294/ja

■「箱根小涌園 春まつり」開催決定！ 昭和レトロな屋台が立ち並ぶ「箱根小涌園 365日お祭り広場」が登場。

2026年3月20日（金・祝）・21日（土）、「箱根小涌園ユネッサン」にて「箱根小涌園春まつり」を開催いたします。

会場には昭和レトロな屋台が並ぶ「箱根小涌園 365日お祭り広場」をはじめ、ジャグリングショーやバルーンショー、スタッフがホストでお届けする和太鼓パフォーマンス、「ハコネコ ボザッピィ」も参加するダンスパフォーマンスなど、世代を問わず楽しめる多彩なプログラムをご用意しています。

また、箱根町内や周辺地域の人気パン屋が集合し、各店舗のこだわり商品を一度にお楽しみいただけます。館内ベーカリー「箱根小涌園 スイーツ＆ベーカリー」もオリジナルパンを販売しますので、ここでしか味わえない特別な一品をぜひご賞味ください。

縁日コーナーでは射的や輪投げ、抽選などのゲームを用意しており、どこか懐かしさを感じながら皆さまで賑やかにお過ごしいただけます。大正、昭和、平成を経て現在に続く箱根小涌園の歴史を感じながら、ご家族やご友人と一緒に春のひとときをお楽しみください。

会場：箱根小涌園ユネッサン

日時：2026年3月20日（金・祝）～3月21日（土）

時間：10時00分～16時00分

公式HP：https://www.yunessun.com/

〈ステージイベント〉

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

藤田観光グループのSDGsへの貢献について

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指す「SDGs（持続可能な開発目標）」の理念に相通じるものです。今後も当社は「SDGs」の達成に寄与できるよう、事業を通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/

藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/） など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年2月現在）