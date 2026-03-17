宝酒造、「ISAINA」芋焼酎ソーダ〈レモン〉4月7日(火)新発売

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、“「ISAINA」芋焼酎ソーダ〈レモン〉”を、4月7日（火）に、全国で新発売します。

近年、本格焼酎市場では、果実のような香りが特徴の「香り系焼酎」が伸長しています。また、焼酎を炭酸で割る“ソーダ割り”という飲み方が広がり、“ソーダ割り”のＲＴＤ※商品も増えています。そうした市場動向を受け当社は、昨年2月“「ISAINA」芋焼酎ソーダ”を発売し、お客様から好評をいただいています。

今回発売する“「ISAINA」芋焼酎ソーダ〈レモン〉”は、関西を中心とした飲食店で“全量芋焼酎「ISAINA」”のソーダ割りに、レモンを搾った飲み方の人気が高まっていることを受け、開発した新フレーバーです。

「ISAINA」に含まれる“レモンの香り成分”との相乗効果で、ソーダ割りのフルーティーな香りとレモンの爽やかさの調和をお楽しみいただけます。また、おいしさを最大限引き立てるため、強炭酸に仕立てました。

当社は、“「ISAINA」芋焼酎ソーダ〈レモン〉”を新たに発売することで、“全量芋焼酎「ISAINA」”と接する機会を増やし、ブランド育成を強化します。あわせて、「和酒」に強みを持つメーカーとして、香り系の芋焼酎をはじめとした本格焼酎市場の活性化に努めるとともに、確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献してまいります。

※RTD：Ready to Drinkの略。缶入りチューハイなどそのまま飲むことができるアルコール飲料のこと

【商品概要】

商品名：「ISAINA」芋焼酎ソーダ〈レモン〉

品目：スピリッツ（発泡性）

アルコール分：5％

純アルコール量：1本あたり14g

容量／容器：350ml／アルミニウム缶

梱包：24本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：222円

発売地域：全国

発売日：2026年4月7日（火）

【参考】全量芋焼酎「ISAINA」

飲み方によって香りが変わる新感覚の“異才な”芋焼酎です。ソーダなどで割る（アルコール度数が低い）と、当社独自の「かおり酵母」由来のりんごを思わせる瑞々しいフルーティな香りが立ち、ロックやストレート（アルコール度数が高い）では、麹まで芋を使用した「芋100％」由来の、芋の甘い香りが立つという特徴があります。

■ブランドサイトURL https://www.takarashuzo.co.jp/products/shochu/isaina/(https://www.takarashuzo.co.jp/products/shochu/isaina/)

左から、「ISAINA」芋焼酎ソーダ〈レモン〉350ml、「ISAINA」芋焼酎ソーダ350ml、全量芋焼酎「ISAINA」９００ｍｌ、同1.8L