TENTIAL、“回復する滞在”を提案するホテル「FAV LUX」スイートルームへ「BAKUNE」シリーズを導入

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、霞ヶ関キャピタルグループのfav hospitality group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：緒方秀和、以下「FHG」）のホテルブランド「FAV LUX（ファブラックス）」のスイートルームに、リカバリーウェア「BAKUNE」シリーズを導入いたしました。

「FAV LUX」は、全国に4棟を展開し、全棟に貸切サウナやサウナ付き客室を備えるグループステイも可能なホテルブランドです。滞在時間そのものを楽しめる宿泊体験を提供しており、長崎、飛騨高山、鹿児島天文館、札幌すすきのに加え、今夏には宮崎にも新たな施設の開業を予定しています。

同ホテルのスイートルームでは、グループやファミリーでゆったりと過ごせる本格的な“ととのう”体験を提供してきました。今回の「BAKUNE」導入は、こうしたサウナ体験を基盤とし、滞在中の睡眠環境の質の向上までを視野に入れた取り組みとして実現しました。

サウナで身体を温めた後、客室でくつろぎ、BAKUNEを着用して眠る。サウナ体験を一過性のものにとどめず、睡眠の時間まで連続させることでスイートルームにおける滞在価値を高め、ゲストの皆様にさらに上質な「コンディショニング体験」を提供いたします。

テンシャルは引き続き、様々な日常の中で自然に身体のコンディショニングを整える体験価値を創造してまいります。

導入製品について

【一般医療機器】BAKUNE Dry

メンズ 各上下セット（長袖シャツ・ロングパンツ）

リカバリーウェアBAKUNE Dryは、着るだけで血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマ。

さらに快適な眠りに特化した独自の設計で、毎日の健康に重要な「睡眠環境」をサポートします。

掛け布団「BAKUNE Comforter All Seasons」

最適な寝床内環境を目指し、温度や湿度調整素材を独自の配合率で組み合わせた技術「Sleep Conditioning Technology(R)」に基づいて開発。

導入施設・客室概要

・FAV LUX 飛騨高山 （岐阜県高山市花里町6丁目101番）

【導入客室】

サウナスイート／ビューバス バンクスイート

・FAV LUX 長崎（長崎県長崎市松が枝町3-10）

【導入客室】

サウナスイートルーフトップアクセス／スイートルーフトップアクセス

／バンクスイートルーフトップアクセス

・FAV LUX 鹿児島天文館（鹿児島県鹿児島市山之口町7-30）

【導入客室】

バンクスイート with SAUNAGE サウナ／サクラジマスイート with SAUNAGE サウナ／プレミア サウナ バンクスイート

・FAV LUX 札幌すすきの（北海道札幌市中央区南6条西7丁目2-2）

【導入客室】

サウナバンクスイート／サウナツインスイート※2026年5月より運用開始予定

公式サイト：https://fav-hotels.com

fav hospitality group株式会社について

fav hospitality group株式会社は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。 当社が展開するFHG HOTELSは、グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で19施設を有し、2027年末までには、さらに20施設以上の開業を予定しています。 異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/352_1_ac67c782f0e46117bb6ff9790935e1ab.jpg?v=202603170651 ]