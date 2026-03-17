【横浜エクセレンス】「シェイク・ケイタ」選手、「河合瑠那」優希選手加入のお知らせ

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただきありがとうございます。

この度、横浜エクセレンスは「シェイク・ケイタ」選手と2025-26シーズンの契約合意、および「河合瑠那」選手を、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズンの特別指定選手として登録しましたのでお知らせいたします。



※なお、「シェイク・ケイタ」選手のニックネームは「ケイタ」、「河合瑠那」選手のニックネームは「ルナ」となります。

※両選手共に3月18日(水)の青森ワッツ戦より、ベンチ登録が可能です。

シェイク・ケイタ Cheick Keita

【番号】6

【ポジション】SF

【身長・体重】203cm・105kg

【生年月日】1999年12月12日

【出身地】マリ共和国(※国籍：日本)



【経歴】

専修大学

2023.6-24 Fantasista.Ltd

2024-25 香川ファイブアローズ

2025-26 大塚商会レッドアルファーズ

2026.03- 横浜エクセレンス

選手 コメント

はじめまして、「シェイク・ケイタ」と申します。

シーズン途中ですが、このチームに参加させてもらえてすごく嬉しいです。



僕の得意なプレーはリバウンドや強いディフェンスです。

ぜひ、皆さん一緒に頑張りましょう！

これからもよろしくお願いします！

石田剛規 GMコメント

シェイク・ケイタ選手と2025-26シーズンにおいて基本合意となりました。

シェイク・ケイタ選手は「帰化選手」としての登録になります。サイズと身体能力を活かし、躍動感あふれるプレーをしてくれることを期待しています。



シーズン途中での合流、そして準備する時間も短い中での登録・出場に関してはとても難しいチャレンジです。

ただ、彼の真面目な人間性と、そしてクラブ全体のサポートで、いち早く彼の才能を活かせるようにしたいと思います。そして1つでも多く、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」に向けて勝利を掴めるようにしていきます。



引き続き横浜エクセレンスと、シェイク・ケイタ選手の応援をよろしくお願いいたします。

河合 瑠那 Runa Kawai

【番号】2

【ポジション】PG/SG

【身長・体重】183cm・82kg

【生年月日】2003年6月3日

【出身地】愛知県

【経歴】

福岡第一高等学校

2026.03- 横浜エクセレンス(※特別指定選手)

選手 コメント

特別指定選手で加入することになりました河合瑠那です。

コート内外でパッション全開でチームを盛り上げます！



(「#18 クーリバリ セリンムルタラ」に次ぐ)チーム2番手の若手になりますが、応援の程よろしくお願いします！

石田剛規 GMコメント

河合瑠那選手が2025-26シーズンにおいて、特別指定選手として登録されることになりました。



2025年11月ごろから練習に参加しており、常に献身的な姿勢でチームをサポートしてくれていました。弛まぬ努力も続けており、Bリーグの舞台に立つに相応しい準備を重ねています。

ランニングプレーとディフェンスという、エクセレンスに必要な要素も兼ね備えた選手です。チーム全体で改めて我々のスタイルを再認識し、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」に向けて戦っていければと思います。



引き続き横浜エクセレンスと、河合瑠那選手の応援をよろしくお願いいたします。

特別指定選手制度

特別指定選手制度の対象選手は以下の通り

(1) 前シーズン4月1日時点で満22歳の誕生日を迎えていない選手

(2) 日本国籍を有すること

(3) 外国籍選手ではないこと

(4) 健康であることを証明されていること



・特別指定選手の登録人数

(1) Bクラブは、リーグ登録上限数に加え、シーズン中に特別指定選手を2名までBリーグ登録することができる。

このとき、当該選手が全日本大学バスケットボール連盟または全国高等学校体育連盟バスケットボール部に選手登録している場合、所属チームへ登録したまま、Bリーグの公式試合に出場することができる。



・特別指定選手の契約形態

(1) 全日本大学バスケットボール連盟または全国高等学校体育連盟バスケットボール部に選手登録されている選手はアマチュア契約のみ

(2) いずれのチームにも所属していない選手はアマチュア契約またはプロ契約のいずれも可とする

石田剛規 GMコメント(2選手の加入につきまして)

上記の登録リリースをいたしました通り、残りのシーズンを共に戦う頼もしい仲間が増えました。



組織全体がより一丸になり、まずは目の前の1試合、1分1秒を、自分達ができること、各々の役割に集中することが必要です。それが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」出場につながると信じています。



今季は怪我にも悩まされ、全員が揃うことが少ない、苦しい状況の中で選手・スタッフは戦っています。その点に関して彼らを誇らしく思います。大きな自信にも繋がっていると思います。

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」に向けては、全員がこのクラブの一員として準備ができた状態で、そして同じ方向を向いたプロの集団として、戦い抜くことができるはずです。



どうぞ残りのシーズン、引き続き横浜エクセレンスの応援をよろしくお願いいたします。

GREEN WAVE DAYS

クラブ史上最多来場者記録更新を目指す「横浜BUNTAI」での3試合がいよいよ開幕します！！

こちらの試合は「GREEN WAVE DAYS(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22386)」と銘打ち、さまざまなゲストの方と一緒に試合を盛り上げます！！

さらに「横浜市民デー(https://yokohama-ex.jp/news/detail/yokohamashiminday2526)」として横浜市在住・在勤・在学の皆様がお得に観戦できる機会となっておりますので、皆様のご来場をお待ちしております！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第26節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260320_20260321/)

【日程】

2026年3月20日(金・祝)17:05

2026年3月21日(土)14:05



【対戦相手】

福井ブローウィンズ

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第28節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260401/)

【日程】

2026年4月1日(水)19:05



【対戦相手】

青森ワッツ



【アリーナ(※上記全試合共通)】

横浜BUNTAI

神奈川県横浜市中区不老町2丁7番1

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

横浜市営地下鉄 関内駅下車 徒歩8分

X

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)

※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。