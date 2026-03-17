株式会社アーバンフィット、千代田区「ちよだアクティブシニア塾」に参画 高齢者の介護予防・フレイル対策・社会参加を促進

株式会社カナミックネットワーク

株式会社カナミックネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本拓真、以下「当社」）の子会社で、24時間型フィットネスジムを運営する株式会社アーバンフィット（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本景士、以下「アーバンフィット」）は、2025年6月に千代田区の飯田橋駅前に店舗を出店しており、この度東京都千代田区が推進する高齢者向け事業「ちよだアクティブシニア塾」において、新たな協力企業として千代田区と協定を締結いたしました。

千代田区は令和7年4月1日から、公官民連携による高齢者の日常生活支援を推進するため、「ちよだアクティブシニア塾」を開始しています。このたび、事業メニューの拡充を図るため、令和8年3月13日（金曜日）にアーバンフィットが新たに協力企業として参画いたしました。

▲協定締結式の様子▲千代田区長 樋口高顕 (左)、(株)アーバンフィット 代表取締役社長 山本景士 (右)

■「ちよだアクティブシニア塾」について

生活支援体制整備事業(※)の取り組みの一環で、無償の地域貢献活動として、民間企業の講師を地域の高齢者団体等に派遣し、民間企業ならではのユニークな講座を実施するものです。出張講座体系を整備することで、地域の身近な場所での開催や高齢者の介護予防・フレイル対策、社会参加を促進しています。

※生活支援体制整備事業（介護保険法第115条の45（地域支援事業）第2項第5号）とは、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう、地域で活動するさまざまな主体の連携による、「地域の力で高齢者の生活を支えるしくみ」の構築を目的とした事業です。

【事業概要】

民間企業の講師が区民のもとへ直接出向き、民間企業ならではのノウハウや専門的知識を活かした講座を原則無料で実施

■対象者 ：区内在住の高齢者の方が参加する団体・グループ

■事業開始時期：令和7年4月から開始（アーバンフィットは令和８年４月から参入）

【アーバンフィットが提供する講座メニュー】

■「生涯、自分の足で歩く！歩き方講座」

講座内容：ご自身のカラダのタイプを4つの分類に分けて、それぞれのタイプに合わせた運動や歩く時の姿勢を意識することで、その方にとって快適な歩き方を習得できます。

詳細は下記URLからもご覧いただけます。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/koho/pressrelease/r8/r803/20260316.html

以上

【会社概要】

社 名： 株式会社カナミックネットワーク（東証プライム上場：3939）

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

代 表 者： 山本拓真

設 立： 2000年10月

社 名： 株式会社アーバンフィット

本社所在地： 大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル 7階

代 表 者： 山本景士

設 立： 2015年11月

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社カナミックネットワーク 管理部

所在地 〒150-6031

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

ＴＥＬ 03-5798-3955

ＦＡＸ 03-5798-3951