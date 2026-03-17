【東京ベイ潮見プリンスホテル】豊洲市場直送マグロと海の幸を贅沢に味わう GWディナーブッフェ～SHIOMI Fish Market～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

東京ベイ潮見プリンスホテル（東京都江東区潮見2-8-16、総支配人：矢野 善大）では、2026年5月1日（金）から5月5日（祝・火）までの5日間限定で、1階「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」にて、豊洲市場直送のマグロをはじめ海の幸を存分に味わえる「GWディナーブッフェ～SHIOMI Fish Market～」を開催します。

GWディナーブッフェ～SHIOMI Fish Market～のポイント

● 目の前で魚をさばくライブパフォーマンスを開催！豊洲市場の仲卸「石司」厳選の

マグロを中心とした魚料理を心ゆくまで堪能

● 子どもから大人まで楽しめる多彩な料理やデザート、キッズメニューも充実

● GW限定宿泊プランで、ご家族や大切な人とリゾート気分の贅沢なひとときを

「GWディナーブッフェ～SHIOMI Fish Market～」の注目は、マグロをはじめとする鮮魚をシェフが目の前でさばく、ライブ感あふれる解体パフォーマンスショー。豊洲市場の天然本マグロを扱う仲卸「石司」から仕入れたマグロを中心にさまざまな魚を、お刺身、漬け、炙りなど多彩なスタイルでお召しあがりいただけます。

また、ローストビーフやカジキマグロのロースト、白身魚のパイ包み焼きを目の前で仕上げるカッティングサービスのほか、とろとろのラクレットチーズをかけて味わう料理や国産牛ロースの焼きしゃぶ、お好みの具材で作る手巻き寿司など、豊富なメニューをご用意しております。デザートコーナーには10種類以上のスイーツを取り揃え、キッズコーナーでは日替わりでハンバーグやエビフライ、端午の節句にちなんだ柏もちなどのお子さま向けメニューも充実。ご家族皆さまで心ゆくまで満喫いただけます。

さらに、5月1日(金)～5月5日(祝・火)の期間限定で、「GWディナーブッフェ～SHIOMI Fish Market～」付きの宿泊プランもご用意しております。初夏の潮風を感じながら、お食事も宿泊も存分に堪能する、ゴールデンウィークならではの贅沢なひとときをお過ごしください。

マグロの解体パフォーマンスショーを開催

マグロ解体パフォーマンスショー イメージ鮮魚 イメージマグロのお刺身や漬け イメージ

■ マグロ解体パフォーマンスショー スケジュール

＜毎日開催 17:15／19:15 ＞ ※時間が前後する可能性もございます

1日2回、マグロの解体パフォーマンスショーを開催します。“Fish Market”のテーマにちなんで、お刺身や漬け、炙り、セビーチェなど、さまざまな魚料理をお楽しみいただけます。

＊豊洲市場のマグロ仲卸「石司」から仕入れたマグロを使用しています。

子どもも楽しめるスペシャリテ

国産牛のローストビーフ イメージラクレットチーズがけ イメージスペシャリテ イメージ

■Chef おすすめ 国産牛のローストビーフ2種のソース 【カッティングサービス】

■カジキマグロのロースト南仏風とマグロのカマのローストガーリック風 【カッティングサービス】

■白身魚のムースパイ包み焼き 【カッティングサービス】

■ばらちらし（マグロ、白身、サーモン、胡瓜、イカ、卵焼き、いくら、とびっこ）

■手巻き寿司（マグロ、ネギトロ、胡瓜、卵焼き、大葉、カニカマ、ツナマヨ）

■国産牛ロースの焼きしゃぶしゃぶ 他

※お好みの料理に目の前でチーズをかける「ラクレットチーズコーナー」もございます

オードブル ＆ ホットディッシュ

点心 ウーロン茶葉の蒸篭蒸し イメージ

■シーフードと茄子のタプナードマリネ

■コールミートの盛り合わせ

■チーズ各種

■カルボナーラ

■ピザ カプリチョーザ

■アサリと小松菜の潮見風焼きそば

■点心 ウーロン茶葉の蒸篭蒸し 他

スイーツ

スイーツ イメージ

■ショートケーキ

■フルーツタルト

■ガトーショコラ

■チーズケーキ

■パンナコッタ

■柏もち 他

GWディナーブッフェ ～SHIOMI Fish Market～ 概要

【期間】2026年5月1日（金）

～2025年5月5日（祝・火）

【時間】5:00P.M.～

7:00P.M.～

※120分制(90分L.O.)

【料金】1名さま おとな\7,500

こども\3,300

シャンパン付き 1名さま おとな\8,400

【場所】レストラン Restaurant & Bar TIDE

TABLE Shiomi（1F）

【ご予約・お問合せ】レストラン予約係

TEL: 03-6666-5218（10:00A.M.～6:00P.M.）

HP：

https://www.princehotels.co.jp/shiomi/plan/tide_table_shiomi/gw_buffet_2026/

※詳細ページは、3月24日（火）から

ご覧いただけます。

GWディナーブッフェ付き宿泊プラン

5月1日(金)～5月5日(祝・火)限定で、「GWディナーブッフェ～SHIOMI Fish Market～」が付いた宿泊プランを販売いたします。「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」で贅沢なディナーブッフェを堪能した後は、色鮮やかなアートが広がる開放的な大浴場とサウナで心身をリフレッシュ。翌朝は、人気のフレンチトーストや地元名物・深川めしを揃えた朝食ブッフェで、ゆったりとした休日のひとときをお愉しみいただけます。

「GW Dinner Buffet Stay Plan」概要

■予約期間：2026年3月24日（火）～2026年5月5日(祝・火)

■宿泊対象期間：2026年5月1日（金）～2026年5月5日(祝・火)

【客室タイプ】スーペリアツイン、スーペリアキング、ファミリールーム

【場所】東京ベイ潮見プリンスホテル

会場：1F 「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」

【チェックイン・チェックアウト】IN 3:00P.M./OUT 11:00A.M.

【食事】夕・朝食付き

【ご予約・お問い合わせ】

HP: https://www.princehotels.co.jp/shiomi/plan/goldenweek_dinner_buffet_2026/

※詳細ページは、3月24日（火）からご覧いただけます。

さらにSeibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB※）

にご入会の会員さまは、お得に会員料金をご利用いただけます。

※プリンスホテルをお得に楽しむ入会費・年会費無料の会員プログラム

https://www.princehotels.co.jp/spgr/campaign/

＊ マグロ仲卸「石司」

豊洲市場で確かな目利きと丁寧な仕事で知られるマグロ仲卸「石司（いしじ）」。

長年にわたり培ってきた経験と感性をもとに、脂の質や熟成による旨みの伸びまで見極める確かな審美眼は、多くの料理人から厚い信頼を集めています。

【所在地】〒135-0061 東京都江東区豊洲6-5-1

【公式ＨＰ】

https://ishiji.co.jp/commodity.html

東京ベイ潮見プリンスホテルについて

JR東京駅・舞浜駅から3駅、潮見駅から徒歩1分の好立地にあり、東京観光やテーマパークへのアクセスが便利なアーバンホテル。

“旅”をテーマに､江戸文化にインスパイアされたモダンアートとデザインが館内を彩り、今昔が融合したユニークな魅力が、訪れる人々の感性を刺激します｡大浴場や本格的なサウナを完備し、機能美が調和した落ち着きのある客室で利便性と快適さを兼ね備えた、心地よい非日常をお楽しみいただけます。

HP：https://www.princehotels.co.jp/shiomi/

Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomiについて

豊かな緑と陽光が差し込み、穏やかで開放的なレストラン「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」は、和洋多彩な朝食、季節のアフタヌーンティーやスイーツに加え、ディナーでは四季折々の国産食材とフランス料理の技法を融合させた“ジャパニーズフレンチ”をご提供。また、オリジナルカクテルや厳選ワインも充実しています。バーカウンターやプライベート感のある個室も完備し、ご家族との食事、記念日、カジュアルなシーンまで洗練されたひとときを演出します。

HP: https://www.princehotels.co.jp/shiomi/restaurant/tide_table_shiomi/

上記内容は、リリース時点（3月17日）の情報であり、変更がある場合がございます。

最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※料金にはサービス料・消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

【アレルギーに関しての注意事項】

※ブッフェでは、アレルギー対応はいたしかねますので予めご了承ください。

※ブッフェにて料理を提供させていただく場合、アレルゲン表示義務特定原材料8品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生・くるみ)をピクトグラム(絵文字)にて情報を表示しております。

※ブッフェ料理を提供する際、お客様が使用されるトングや食器類は、アレルゲンを含む複数の料理と共通の備品を使用しております。ひとつのトングで複数の料理をお取りになることにより、アレルギー物質が微量混入する場合もございますので、予めご了承ください。