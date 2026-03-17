【牛角焼肉食堂】宮城県６店舗目！イオンモール富谷店 ３/19(木) オープン！

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角 焼肉食堂」は、2026年3月19日(木)に全国86店舗目、宮城県では6店舗目となる「イオンモール富谷 店」をオープンいたします。

「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店です。焼きたての焼肉を定食スタイルかつ、お手頃価格で楽しめることに加え、お一人様でも気軽に利用できるお店として、幅広い客層のお客様にご利用いただいています。看板メニューの「鉄板焼肉定食」は、毎 日新鮮なお肉を店内で丁寧にカットし、熱々の鉄板で提供するボリューム満点の一品。さらに、濃厚なタレが絡んだ大ぶりのホルモンと旨味たっぷりのハラミをのせた「旨辛ホルモン・ハラミ丼」や、お肉と野菜を バランスよく味わえる「焼肉ビビンバ丼」など、焼肉店ならではのメニューを多数ご用意しています。ジュージューと音を立てる鉄板から立ち上る香ばしい香りが、フードコートに特別な“焼肉時間”を演出します。イオンモール富谷にお越しの際は、手軽に焼肉気分を味わえる「牛角焼肉食堂」にぜひお立ち寄りください。

【新店情報】牛角焼肉食堂 イオンモール富谷店

・住所 ：宮城県富谷市大清水一丁目33-1 イオンモール富谷1F

・電話番号：022-341-3029

・営業時間：10時～21時 ※ラストオーダーは、閉店時間の30分前

イオンモール富谷店の詳細はこちら :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeontomiya

宮城県内の店舗

・イオンスタイル仙台卸町店

・イオンモール仙台上杉店

・イオンモール新利府北館店

・イオンモール石巻店

・イオンモール名取店

牛角焼肉食堂 について

気軽に鉄板焼肉

各店舗情報の詳細はこちら :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/

「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉 の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。

定番のカルビの他、ホルモン・ハラミ・タンなどを使用した焼肉店ならではの定食を多数取り揃えており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。

牛角の味をもっと日常で

オススメメニュー

「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージューと鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨みが広がる定食です。牛カルビ焼き定食

脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。950円（税込1,045円）

全部盛り定食

牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。1,080円（税込1,188円）

旨辛ホルモン・ハラミ丼

脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。980円（税込1,078円）

焼肉ビビンバ丼

香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。830円（税込913円）

▶▶▶ 各種「鉄板焼肉」単品（ごはん・スープ無し）は「150円引き」！

牛角焼肉食堂 公式ホームページ :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp

※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開