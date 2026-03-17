松屋で「推し曲」を聴こう！応援しよう！楽曲リクエスト投票サービス「USEN 推し活リクエスト」に新機能追加！

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貴舩 靖彦、以下、USEN）が提供する楽曲リクエスト投票サービス「USEN 推し活リクエスト（以下、推しリク）」において、2026年3月16日（月）より開始された新機能「マップ機能」の対象店舗となったことをお知らせいたします。

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貴舩 靖彦、以下、USEN）が提供する楽曲リクエスト投票サービス「USEN 推し活リクエスト（以下、推しリク）」において、2026年3月16日（月）より開始された新機能「マップ機能」の対象店舗となったことをお知らせいたします。

■導入の背景と目的

松屋はこれまで「みんなの食卓でありたい」というスローガンのもと、安全で安心なお食事の場の提供に努めてまいりました。この度、USENが展開する「推しリク」のマップ機能に、飲食店としていち早く参画することで、食事の時間に「好きな音楽を楽しむ」という付加価値を加え、より多くのお客様に店舗へ足を運んでいただくきっかけを提供いたします。

■「推しリク」とは？

どなたでも参加できる無料の楽曲投票サービスで、直近のリクエスト結果が反映される「リアルタイムランキング」、「急上昇」などがあります。ランキングタブでは「デイリー」、「ウィークリー」、「マンスリー」のランキング状況がご覧いただけます。

「推しリク」チャンネルのランキングは毎週土曜日に更新され、全国の松屋（一部店舗を除く）へ配信しています。

■サービス概要

「推しリク」マップ機能を通じて、以下の体験が可能となります。

1. 「聴ける店」：推し曲を聴きながらお食事を

マップより「聴ける店」を検索すると、全国の松屋（一部店舗を除く）が表示されます。「ウィークリー」上位にランクインしたお目当ての楽曲を聴きながら、牛めしや定食をお楽しみいただけます。

2. 「推せる店」：店内からのアクセスで新たにリクエスト！

マップより「推せる店」を検索、松屋店内からアクセスすることで、通常のリクエストに加え「1リクエストにつき24回分」の追加投票が可能です（1日最大3店舗、3リクエスト/72回まで）。「松屋でご飯を食べて、推しを応援する」という新しいサイクルを体験いただけます。

「推しリク」サービスサイト：https://usen.oshireq.com/

「推しリク」マップサイト（スマートフォン専用）：https://map.usenspot.com/oshireq

■対象店舗

全国の松屋 ※一部店舗を除きます。

【本件に関するお問い合わせ先】

本サービスの内容や仕様、マップ機能の詳細につきましては、提供元である株式会社USENおよび、U-NEXT HOLDINGS 広報部へ直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

サービスに関するお問い合わせ

株式会社USEN

TEL 0120-117-440

報道関係者からのお問い合わせ

株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部

お問い合わせフォーム

https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==