【プリンセッション・オーケストラ】×ヴィレッジヴァンガード

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

歌と音楽の力で紡がれるプリンセスたちの物語を描いたオリジナルアニメ！

『プリンセッション・オーケストラ』とヴィレッジヴァンガードのコラボが決定！



本コラボでは、空野みなも、識辺かがり、一条ながせの

ヴィレッジヴァンガードコラボのための新規描き下ろし〈私服イラスト〉を使用したグッズに加え、

アニメの印象的な場面写を使用したアイテムもラインナップ！

ステージの外で見せる、いつもとは少し違うプリンセスたちの姿にもご注目ください。

作品の魅力が詰まったコラボグッズをぜひチェックしてください！！

『プリンセッション・オーケストラ』とは？

アリスピア――そう呼ばれる不思議の国は、

今よりもずっと昔から世界のどこかに存在していた。

そこには楽しいことが大好きな住民アリスピアンたちが暮らしていたが、

いつしか謎の怪物ジャマオックが現れるようになり、

穏やかだったアリスピアの平和は、少しずつ脅かされるようになっていった。

このままではアリスピアからキラキラとした輝きが失われてしまう――。

そんなピンチにあっても、

胸に歌を忘れない『プリンセス』たちの冒険を描いた物語。

勇気と元気がたくさん詰まった、

ポップソング・ファンタジア――プリンセッション・オーケストラ！

【商品詳細】

■【プリンセッション・オーケストラ】VV描き下ろしコラボセット

・《キャラクターセット》 全3種 各\5,100 (税込)

・《全種セット》\24,200 (税込)

『空野みなも』セット『識辺かがり』セット『一条ながせ』セット全種セット

■描き下ろし缶バッジ 全3種 各\700 (税込)

【サイズ】Φ57mm

【素材】紙・ブリキ



■アクリルフィギュア 全3種 各\2,400 (税込)

【サイズ】本体:約50×130mm

【素材】アクリル

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,400 (税込)

【サイズ】約30×70mm

【素材】アクリル・亜鉛合金

■ダイカットステッカー 全3種 各\600 (税込)

【サイズ】約40×90mm

【素材】合成紙

■トートバッグ \4,400 (税込)

【サイズ】約370×360×110mm

【素材】綿

■タペストリー \4,500 (税込)

【サイズ】B2（約515mm×728mm）

【素材】ポリエステル

■トレーディング場面写缶バッジ 全6種

単品\700（税込）/セット\4,200 (税込)

【サイズ】Φ57mm

【素材】紙・ブリキ

■トレーディング場面写アクリルキーホルダー 全3種

単品\1,400（税込）/セット\4,200（税込）

【サイズ】

【素材】アクリル・亜鉛合金

【受注販売期間】

2026年3月17日（火）18：00～2026年3月29日（日）23：59

※「コンビニ先払い」をご希望の場合、3月26日（木）21：00までにご注文ください。

※ご指定のコンビニ店頭にて3月29日（日）23：59までにお支払いください。

【お届け予定日】

2026年5月中旬～5月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22275/

【関連リンク】

▼オリジナルアニメ『プリンセッション・オーケストラ』 公式ホームページ

https://princess-session.com

▼オリジナルアニメ『プリンセッション・オーケストラ』 公式X

https://x.com/priorche_info

▼オリジナルアニメ『プリンセッション・オーケストラ』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@princess-session

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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■公式Instagram

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■公式TikTok

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）