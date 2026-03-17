女子プロゴルファー菅楓華選手、ツアー2勝目を達成！

プレミアグループ株式会社

自動車に関する複合的なサービスを提供するオートモビリティ企業のプレミアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：柴田洋一、以下「当社」）は、当社のメインブランド「カープレミア」のスポンサー契約選手であるプロゴルファー菅楓華選手（以下「菅選手」）が、2026年3月15日（日）に最終日を迎えたJLPGAツアー「台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント」（以下「本大会」）において、見事ツアー2勝目を果たしたことをお知らせいたします。

単独トップで最終日を迎えた菅選手は、強風や難コースという厳しいコンディションのなか、前半をイーブンパーでまとめ、粘り強いゴルフを展開しました。後半に入るとさらに勢いを増し、10番、11番、13番で次々とバーディを奪うなど、この日「69」をマーク。

最終的に出場選手の中でただ1人となるアンダーパー（通算283ストローク）を記録し、2位に6打差をつける圧勝で、昨年9月の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」以来となる自身ツアー2勝目を果たしました。また、JLPGAツアー46年ぶりとなる海外開催の新規大会を制し、歴史に名を刻む初代女王に輝きました。

重圧のかかる最終日においても最後まで攻めの姿勢を崩さず、見事初代女王の座を掴み取った菅選手の果敢なプレーは、私たちに大きな勇気と感動を与えてくれました。右胸に「カープレミア」のロゴを掲げ、さらなる高みへと挑戦を続ける菅選手を、当社はこれからも全力でサポートしてまいります。

■菅楓華選手コメント

この度はたくさんのご声援をいただき、本当にありがとうございました。

今大会は強い風やグリーンの状態など難しい場面も多かったのですが、その中でも自分のプレーに集中し、最後まで諦めずに戦えたことが今回の優勝につながったと感じています。

今後は、年間3勝という目標を達成できるよう、日々努力を重ねてまいります。

これからも期待に応えられるよう精一杯頑張りますので、

引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

■菅楓華選手プロフィール

■大会概要

大会名：台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント

開催日程：2026年3月12日（木）～3月15日（日）

会場：The Orient Golf & Country Club (6,720ヤード/パー72)

賞金：総額31,542万円 優勝5,677万円

主催：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会、台灣女子職業高爾夫協會

―――――会社情報―――――

【プレミアグループについて】

プレミアグループは、「オートモビリティ企業グループ」です。

私たちは、仕入れ、購入、利用、整備、買取りをはじめとする「クルマ」に関する様々な行程において、お客様や自動車販売店・自動車整備工場の皆様に先進的なソリューションを提供してまいります。

2018年12月に東証一部に上場し、2022年4月にプライム市場へ移行。現在では、国内・海外合わせた20社以上のグループ体制で、東南アジアを中心とした海外でも事業を展開しています。

〈会社概要〉

社 名：プレミアグループ株式会社（持株会社）

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：7199）

代 表 者 ：代表取締役社長 CEO 柴田洋一

所 在 地 ：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階

設 立：2015年5月（グループ創業は 2007年11月）

資 本 金 ：1,801百万円（2025年12月末時点）

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

U R L：https://www.premium-group.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

プレミアグループ株式会社

グループ成長戦略本部 広報・IR部

Ｅｍａｉｌ：koho@premium-group.co.jp