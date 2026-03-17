ファブリカHD、従業員持株会の奨励金制度を大幅改定

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷口政人、以下「当社」）は、従業員持株会における奨励金制度を大幅に改定し、2026年4月より、月額5,000円（5口）までの拠出分に対して奨励金100％を適用します。

改定の背景と狙い

当社は、人的資本を重要な経営基盤の一つと位置づけ、従業員一人ひとりが安心して将来設計を描ける環境づくりに取り組んでいます。

近年、資産形成の重要性が高まる一方で、社会人としてキャリアをスタートしたばかりの社員や、これから本格的に資産形成を始める層にとっては、「何から始めればよいかわからない」「投資への心理的ハードルが高い」といった課題も少なくありません。

今回の制度改定は、そうした初期段階の社員でも無理なく参加できる仕組みとすることで、早期からの資産形成を支援するとともに、株主として企業価値向上に参画する当事者意識の醸成を図ることを目的としています。

奨励金制度改定の概要

本制度改定では、少額からの参加でも制度のメリットを実感しやすいよう、奨励金の付与条件を以下の通り見直しました。

- 月額5,000円（5口）までの拠出分：奨励金100％- 6口以上の拠出分：奨励金20％- 開始時期：2026年4月拠出分より適用- 対象：当社グループ全従業員

これまで奨励金は拠出額に対して一律20％としていましたが、今回の改定により、少額拠出層に対してより手厚い支援を行う制度設計へと変更します。

例えば、月額5,000円（5口）を拠出した場合、当社が同額の奨励金を付与し、合計10,000円相当の自社株を購入することができます。

この仕組みにより、従業員は家計への負担を抑えながら、長期的な資産形成と企業成長への参画を両立することができます。特に、これから資産形成を始める社員にとって、制度の分かりやすさと参加しやすさが高まる点が特徴です。

今後について

当社は今後も、従業員一人ひとりが安心して働き、将来設計を描ける環境づくりを重要な経営課題と位置づけ、人的資本への投資を継続してまいります。

ファブリカホールディングスについて

ファブリカホールディングスは「デジタルの力で新たな価値を創造し、あらゆる組織と人々に貢献する」をミッションに掲げ、ITを基盤とした多様な事業を展開する企業グループです。東証スタンダード市場（証券コード：4193）に上場し、日本国内外の企業・生活者に向けたデジタルサービスの提供を通じて、社会課題の解決と価値創出を目指しています。

当社グループは、法人向けのコミュニケーションプラットフォームやCRM／MAツールなどのITサービスをはじめ、中古車販売の「困った」を解決する統合プラットフォーム「symphony」シリーズや自動車関連メディアの運営、AI・ブロックチェーン技術の研究開発、自動車整備・車検サービスなど複数の事業を展開しています。これらを通じて、企業・業界のデジタルトランスフォーメーション支援と生活者の利便性向上に取り組んでいます。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

本件のリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファブリカホールディングス 広報担当

E-mail： press@fabrica-com.co.jp