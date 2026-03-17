「AZ-COM丸和MOMOTARO′S」がジャパンラグビー リーグワンに参入決定！

AZ-COM丸和ホールディングス株式会社

本日、AZ-COM丸和ホールディングス株式会社（本社：埼玉県吉川市、代表取締役社長：和佐見勝）のグループ会社で3PL 事業（※1）を提供する株式会社丸和運輸機関（本社：埼玉県吉川市、代表取締役会長：和佐見勝、 以下「丸和運輸機関」）が運営するラグビー部「AZ-COM丸和MOMOTARO’S」は、「ジャパンラグビー リーグワン」に新規参入することが認められましたのでお知らせします。2026-27シーズンよりディビジョン3に所属し、シーズンを戦います。

（※1）荷主に対し、その立場に立ったロジスティクスサービスを戦略的に展開する事業（一般社団法人 日本3PL 協会）

詳細は下記をご参照ください。

▶リーグワン公式ホームページ https://league-one.jp/news/

丸和運輸機関ラグビー部AZ-COM丸和MOMOTARO’S （アズコムマルワモモタローズ）は、2013年に発足後、2014年に関東社会人ラグビーフットボール連盟に登録し、活動を開始しました。選手たちは社業とラグビーの両立を目標に掲げ「企業人、ラガーマンとして誰からも愛されるチームを創り上げていくために5つの精神を胸に刻み何事にも挑み続ける」という丸和ラグビー精神のもと、日々全力で取り組んでいます。また、地域社会との交流も積極的に行っており、ラグビースクール訪問やラグビー体験会などを通して若い世代に対するラグビーの普及育成にも力を入れています。

リーグワンは、日本ラグビー界の最高峰として国内外のトッププレイヤーが集う舞台です。この最高の舞台でプレーできることに感謝すると同時に、私たちも “みんなのために FOR ALL” というリーグワンの価値観・理念に共感し、それを深く理解し、自らの行動で示してまいります。さらに「多様性の尊重」と「包摂の精神」という普遍的な価値観を受け継ぎ、発展させていくことで、ラグビーを通じて地域社会をはじめとする多くの方々に勇気や感動を届けられるよう努めてまいります。