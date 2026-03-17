【単独特集初】望月けい大特集・大ボリュームの70ページ超え！　「季刊エス」93号は3月19日(木)発売。＜特別付録＞1m超特大ピンナップ

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル(豊島区)は2026年3月19日(木)に雑誌「季刊エス」93号を刊行いたします。表紙＆巻頭大特集に望月けいが登場。＜特別付録＞1m超特大ピンナップ

＜表紙＆ピンナップ＞単独特集初・望月けい大特集！

・望月けい17,000字ロングインタビュー

・表紙イラストメイキング

・＜対談＞望月けい×Reol／望月けい×「第四境界」総監督・藤澤仁

・＜コラボ＞望月けい×越阪部ワタル

・＜寄稿＞望月けいへの視線 tocope

・＜年表＞The History of Kei Mochizuki …ほか

＜イラストメイキング＞

・アイシースクリーンデジタルメイキング 「千秋りえ」

・デジタルイラストメイキング「48円」

＜イラスト連載＞

・村田蓮爾、浅田弘幸、碧風羽、うごんば、ととまめ

＜対談連載＞

・中村佑介×森見登美彦 他

＜特別付録＞

・1m超（縦38cm×横103cm）特大ピンナップ「俗世」

表紙：望月けい（もちづき・けい）

2015年よりフリーランスとして活動を開始し、ゲーム、音楽、書籍など幅広い分野で唯一無二の存在感を放つ。破壊的な創造性で常に自身の世界の表現を更新し続ける。代表作は『Fate/Grand Order』バーヴァン・シー（妖精騎士トリスタン）、『刀剣乱舞』京極正宗、『レーシングミク 2025Ver.』、『第四境界』キャラクターデザインなど。

X：@key_999(https://x.com/key_999)

【単独特集初】望月けい大特集！

◼︎望月けいのこれまでの活動や作品群を70ページ越えのボリュームで振り返ります。

＜その１＞インタビュー＆イラストメイキング

・17,000字！ ロングインタビュー

・表紙イラストメイキング

★望月けい：ロングインタビュー★望月けい：表紙イラストメイキング

＜その２＞特別付録：特大ピンナップ「俗世」

◼︎1m超（縦38cm×横103cm）のビッグサイズ！！

＜その３＞対談

◼︎望月けい×Reol

イラストレーション界と音楽界、それぞれの世界で、まだ見ぬ境地を目指して、あくなき探求を続けるクリエイター、望月けいとReol。

互いに強固な信念で己の道を突き進む二人の、出会いから今に至るまでの歴史を振り返りながら語り合っていただきました。

★対談：望月けい×Reol

Reol（れをる）

歌手・作曲家・作詞家・音楽プロデューサー。2012年頃よりインターネットを通じて音楽制作を始める。2015年、れをる名義で1stフルアルバム『極彩色』をリリース。2024年8月17日には活動10周年を記念とした初の日本武道館公演「Reol Oneman Live『No title』」を開催。2026年1月21日にフルアルバム『美辞学』をリリースし、3月からはアルバムツアーも開催される。

X：@RRReol(https://x.com/RRReol)

公式サイト：https://reol.jp/

ツアー特設サイト：https://reol.jp/feature/bijigaku

◼︎望月けい×「第四境界」総監督・藤澤仁

それぞれに物語の世界、イラストレーションの世界で一つの“文化”を築くべく、芸術と創作に真摯に向き合い第一線で走り続ける二人に、率直な思いを語り合っていただきました。

★対談：望月けい×「第四境界」総監督・藤澤仁

藤澤仁（ふじさわ・じん）

1997年より『ドラゴンクエスト』シリーズのシナリオ制作に参加。以降17年にわたり数多くの関連タイトルに携わり、ナンバリングタイトル『VIII』から『Ｘ』では、堀井雄二氏の右腕としてシリーズディレクターを務める。2018年にスクウェア・エニックスを退社後、ストーリーノートを設立。2019年には書籍『夏の呼吸』（徳間書店）を上梓。『Project:;COLD』シリーズの総監督を契機に、2024年、ARGブランド「第四境界」を立ち上げる。総監督として、ARG『かがみの特殊少年更生施設』『人の財布』『人の給与明細』などを手がける。

X：@JIn_Fujisawa(https://x.com/JIn_Fujisawa)

＜その４＞寄稿：望月けいへの視線 tocope

望月けいを解く、もう一つの視点─。

望月けいと親交の深いイラストレーターのtocopeに、望月けいの持つ才能を表現者の視座で語っていただきました。

★寄稿：望月けいへの視線 tocope

tocope（とこぺ）

元コンシューマーゲーム会社のコンセプトアーティスト。現在はフリーランスのイラストレーターとして活動中。

X：@to_co_pe(https://x.com/to_co_pe)

＜その５＞デザインコラボレーション

◼︎望月けい×越阪部ワタル

望月けいのイラストを越阪部ワタルがリミックス！

見開き6ページにわたるデザインコラボレーションをお楽しみください。

★デザインコラボレーション：望月けい×越阪部ワタル★デザインコラボレーション：望月けい×越阪部ワタル★デザインコラボレーション：望月けい×越阪部ワタル

越阪部ワタル

グラフィックデザイナー、アートディレクター。幅広い分野で活躍し、アニメやゲームでは、『輪るピングドラム』、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』、『Tales of ARISE』などに携わる。望月けい個展「俗世」ではグッズデザインを手掛けた。

他、活動年表やカルチュラル・バックグラウンドなど、読み応えたっぷりの一冊となっています。

掲載コンテンツ

●表紙&ピンナップ 望月けい

●特別付録｜1m超（縦38cm×横103cm）・特大ピンナップ「俗世」

特集 望月けい

●特集

望月けい ロングインタビュー

表紙イラストメイキング

対談 望月けい×Reol

対談 望月けい×「第四境界」総監督・藤澤仁

望月けいへの視線 tocope

Design Collaboration望月けい×越阪部ワタル

Work schedule

カルチュラル・バックグラウンド

Collection of sayings

The History of Kei Mochizuki

●メイキング

アイシースクリーンデジタルメイキング 千秋りえ

ペンタブレットメイキング 48円

●コンテスト結果発表

第5回 GALLERIAイラストコンテスト 結果発表

●Shop S

●投稿イラストコーナー「Star S」「Space S」「＃推しアセおためし」

●連載

D[di:]×Aeryn 絵描きのためのタロット講座

Aeryn Tarot 数秘術・4月～6月の運勢（カットイラスト・ウメキミロ）

田中将賀のキャラクター赤ペン講座

もっと教えて…(ハート) 七神マナのイラスト開発テクニック「ペルル」

中村佑介 シゴトバ探訪 森見登美彦

直感通信 長尾謙一郎×小田島等

ゆかしなもんの昭和ガーリーカルチャー大学

しろねり「行ったぜ！ 女性用風俗」

●描き下ろし連載イラスト

村田蓮爾

浅田弘幸

碧風羽

ととまめ

うごんば

「季刊エス」93号電子版配信決定！

「季刊エス」93号電子版の配信が決定いたしました。

特別付録として、「季刊エス」78号に掲載された望月けいインタビューが再収録予定です。

発売日などの詳細は、後日季刊エス・スモールエスHP(https://www.s-ss-s.com/)及び季刊エス・スモールエス公式X(https://x.com/kikan_s_ss)にて告知いたします。お楽しみにお待ちください。

※予告なく掲載内容が変更になる場合があります

※紙版と収録内容が一部異なる場合があります

※電子版には特別付録・特大ピンナップ「俗世」は収録されません

概要

書名：季刊エス vol.93 2026年4月号

https://www.s-ss-s.com/s/93

仕様：A4判変形（天地278×左右210mm）／146ページ

定価：本体1600円＋税

雑誌コード：12859-04

発売日：2026年3月19日

表紙：望月けい

著者名：エス編集部

発行元：パイ インターナショナル

季刊エス・スモールエス公式BOOTHにて期間限定でキャンバスアートの再販売開始！

2026年4月21日(火)23:59までの期間限定で季刊エス・スモールエス公式BOOTHにてキャンバスアートの再販売をいたします。

【販売期間】

～2026年4月21日（月）まで

▼販売ページ

https://kikan-s-ss.booth.pm/items/8067515

【注意事項】

※別途送料がかかります。

※在庫限りの商品のため、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※価格は税込表示になります。

(C)︎Kei Mochizuki／S

「季刊エス」について

毎号特集をもうけて、漫画、イラスト、アニメ、ゲーム、映画、写真などに取材するストーリー＆キャラクター表現の総合誌。

クロスジャンルな世界を紹介しながら、物語とビジュアル表現をレポートしています。

発売月：3・6・9・12月の各15日ごろ発売

https://www.s-ss-s.com/books/s/

▼季刊エス編集部では審査会を開催しています！

作品は毎号エスHP・郵送にてご応募いただけます。

https://www.s-ss-s.com/events

作品選考の様子（「季刊エス」93号時）作品選考の様子（「季刊エス」92号時）

エス編集部

ホームページ：https://www.s-ss-s.com/

X：＠kikan_s_ss(https://x.com/kikan_s_ss)

インスタグラム：kikan_s_ss(https://www.instagram.com/kikan_s_ss/)

雑誌に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

コミックアートホームページ：https://pie.co.jp/comicart/

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