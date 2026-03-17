〈ICHIBIKO〉ICHIBIKO監修のいちごスイーツなどが全国のローソンにて発売。春の訪れを感じる甘酸っぱいいちごスイーツ全8品が登場。

株式会社いいね

いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』（株式会社いいね 本社：東京都渋谷区、代表：竹本顕路）が監修した商品全8品が、2026年3月10日(火)より3週連続で、全国のローソン店舗にて順次発売中です。

今回のローソンとICHIBIKOのコラボレーションでは、「Uchi Cafe×ICHIBIKO」のコラボスイーツをはじめ、ベーカリーやサンドイッチなど、春の訪れを感じるいちごづくしの商品が多数ラインナップ。なんだかいちごが食べたくなる季節に、ICHIBIKO監修のいちごスイーツが今年も豊作です。

■3月10日(火)発売商品

Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー

北海道産生クリームと練乳を使ったミルククリーム、果肉入りいちごソースを注入した、いちごの酸味とミルク感が楽しめるクッキーシューです。

ローソン標準価格：265円(税込)

※沖縄エリアでの販売はございません

Uchi Cafe×ICHIBIKO ショコラドーム いちご

パリッと食感がたまらない!! いちごソース入りのミルククリームに、さらにコーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキです。

ローソン標準価格：322円(税込)

Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのロールケーキ

マスカルポーネクリーム、いちごソース、トッピングのフレッシュないちごをふんわり生地で包みました。

ローソン標準価格：286円(税込)

※沖縄エリアは297円(税込)となります

ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド

3.5個分の苺に苺果肉入りのホイップクリームを合わせ、旬の苺を存分に楽しめます。

ローソン標準価格：497円(税込)

■3月17日(火)発売商品

Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト

香ばしいタルトにいちごのベイクドチーズ生地を重ね、チーズホイップといちごクリームを絞りいちごジャムを注入したタルトです。ハーフカットの生いちごをトッピングしました。

ローソン標準価格：346円(税込)

※沖縄エリアでの販売はございません

Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごケーキ

しっとりとしたスポンジとまろやかなマスカルポーネクリームと、甘酸っぱいいちごカスタード・いちごジュレが調和したケーキです。

ローソン標準価格：333円(税込)

ICHIBIKO いちごのシューロール

果肉感じるいちごソースとミルクホイップを、ふんわり食感のシューロールにサンドしました。甘酸っぱい味わいが楽しめます。

ローソン標準価格：192円(税込)

※沖縄エリアでの販売はございません

ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ

いちごクリーム×ミルク風味クリームに、いちごジャムがアクセントになった甘酸っぱい味わいが楽しめるロールケーキです。

ローソン標準価格：181円(税込)

※沖縄エリアでの販売はございません

■3月24日(火)発売商品

Uchi Cafe×ICHIBIKO どらもっち いちご

ホイップと苺ソースをブレンドした苺クリームと、甘酸っぱい苺ソースの２層仕立てのどらもっちです。

ローソン標準価格：257円(税込)

※夕方ごろ発売



Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ

クレープ生地でスポンジ生地といちごクリーム、いちごダイス入りのいちごソースを包み、いちごチップを乗せたクレープです。

ローソン標準価格：333円(税込)

※青森、秋田エリアは夕方ごろ発売

※沖縄エリアでの販売はございません



Xにて3週連続でキーワードキャンペーンを開催！

「ローソンのふふふ川柳」キーワードキャンペーンを、3週連続で開催します。ICHIBIKO監修のスイーツと、つい、ふふふと言いたくなる瞬間を投稿してください。

キャンペーン期間：

【第1回】2026年3月11日(水) 7:00(予定) ～ 3月17日(火) 23:59

【第2回】2026年3月18日(水) 7:00(予定) ～ 3月24日(火) 23:59

【第3回】2026年3月25日(水) 7:00(予定) ～ 3月31日(火) 23:59

※詳細はローソン公式サイトをご確認ください。

※画像はすべてイメージです。

※店舗により納品時間が異なるため、発売時間は前後する場合がございます。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がございます。

※都合により商品の内容が一部変更になる場合がございます。

※「ローソン標準価格」は、株式会社ローソンがフランチャイズチェーン本部として各店舗に対し推奨する売価です。

■ ICHIBIKOについて

いちごスイーツ専門店 ICHIBIKOは「いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店」として2017年に東京・世田谷区太子堂にカフェ1号店をオープンしました。そのルーツは宮城県山元町のいちご農園ミガキイチゴファーム。はじまりはいちごを栽培することにありました。宮城県山元町は2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けたエリアです。その地域の復興として、2012年からいちご栽培を開始しました。IT技術の導入により、シーズンを通して安定しておいしいいちごを栽培することに成功しました。さらに完熟で収穫して選別し、全国のお客様にお届けする仕組みを作って「食べる宝石 ミガキイチゴ」としてブランド化しました。2025年からは、果物「いちご」の魅力をいかした「生活を彩る果子」を通じて、みなさまの心と時間に寄り添うひとときをお届けします。

＜東京都＞

ICHIBIKO 蔵前店

住所：〒111-0054 東京都台東区鳥越1-30-10 1F

アクセス：大江戸線・浅草線「蔵前駅」 徒歩約10分 / 大江戸線「新御徒町駅」 徒歩約6分 / JR中央・総武線「浅草橋駅」 徒歩約9分 / 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩約9分

営業時間：11:00-18:00

定休日：月曜日・火曜日(祝日の場合は営業)

ICHIBIKO三軒茶屋店

住所：東京都世田谷区太子堂4-18-1 エコービル1F

アクセス：東急田園都市線 三軒茶屋駅より徒歩3分

電話番号：03-5787-5277

営業時間：10:00-20:00

定休日：なし

ICHIBIKONEWoMan新宿店（テイクアウト専門店）

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン2階 エキナカ

アクセス：JR新宿駅ミライナタワー改札・甲州街道改札・新南改札内

電話番号：03-6457-7856

営業時間：月～土9:00-21:00/日祝9:00-20:30

定休日：なし

ICHIBIKOルミネ北千住店（テイクアウト専門店）

住所：東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住1F

アクセス：JR北千住駅直結

電話番号：03-6806-1019

営業時間：10:00-20:30

定休日：なし

ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店

住所：東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク セントラルコート1F ギャザリングマーケット内

アクセス：東急田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 駅直結

電話番号：042-850-5563

営業時間：月-木10:00-20:00/金土日祝 10:00-21:00

定休日：なし

＜千葉県＞

ICHIBIKOイクスピアリ店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ1F ザ・コートヤード

アクセス：JR舞浜駅(南口)下車すぐ

電話番号：047-711-1505

営業時間：11:00-21:00

定休日：なし

＜北海道＞

ICHIBIKO北海道ボールパークFビレッジ店（テイクアウト専門店）

住所：〒061-1116 〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ1番地 THE LODGE ２F

アクセス：JR北広島駅からシャトルバス約5分

電話番号：011-555-3151

営業時間：10:00-19:00

定休日：なし(オフシーズン中のみ火曜日が定休)

ブランドサイト : https://ichibiko.jp/

オンラインショップ：https://ichibiko-ec.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ichibiko_official_/

X(旧Twitter）: https://twitter.com/ichibiko_jp

Facebook: https://www.facebook.com/ICHIBIKO/



