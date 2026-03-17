ブライダル業界の未来を、現場の知見×AIでアップデート 株式会社ニュー・バリュー・フロンティア 取締役 / AI推進事業部 責任者が語る「Dolphin」への想い

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア株式会社ニュー・バリュー・フロンティア 取締役 AI推進事業部 責任者 金増 宏輝ブライダル業界の明日を共に創るプロジェクト「Dolphin」

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア（本社：東京都渋谷区、以下ニュー・バリュー・フロンティア）は、結婚式場の経営支援とウェディングプランナーの働き方改革を目的とした次世代AIプロジェクト「Dolphin（ドルフィン）」をスタートしました。Dolphinは単なるAIツールではありません。20年にわたり業界の最前線で50施設以上を支援してきた取締役・金増 宏輝が、現場の「経験と勘」を「組織の資産」へと変えるべく立ち上げた、業界の未来を共創するプロジェクトです。

■ Dolphinプロジェクトの原点：プランナーの努力が正当に報われる業界へ

結婚式業界は今、大きな転換期にあります。組数の減少や人材不足、そして営業ノウハウの属人化。これまで現場の献身的な努力に頼ってきたモデルを、これからは「人の価値」と「テクノロジー」の融合によって、より持続可能なものへアップデートしていく必要があります。

本プロジェクトの責任者である金増 宏輝は、数々の現場を立て直し、コンサルタントとして歩んできた経験から、強い使命感を抱いています。

「結婚式の本質は、ウェディングプランナーという『人』にあります。新郎新婦様に寄り添い、一生に一度の感動を創り上げる仕事。これはAIには代替できない、人間ならではの価値です。しかし、現場の負担が増え、その価値が十分に発揮しきれない現状を私は数多く見てきました。Dolphinは、AIによってプランナーの負担を軽減し、彼らが本来の接客に集中できる環境を整え、その努力が成果として報われる業界を、皆様と一緒に創っていきたいと考えています」

■ 「Dolphin」が実現する、組織の資産化と持続的な成長

Dolphinは、金増が培ってきた「勝てるノウハウ」を標準化し、個人の経験をチーム全体の財産へと変えていきます。

知見のデータ化： 「経験と勘」で行われていた接客プロセスを可視化し、組織の資産へ。

営業力の標準化： AIが伴走することで、チーム全体の成約率と顧客満足度をボトムアップ。

本来の業務への集中： 分析や事務作業をAIがサポートし、プランナーがお客様を想う時間を最大化。

■ プロジェクトリーダー紹介

金増 宏輝（Hiroki Kanemasu）

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア 取締役 / AI推進事業部 責任者

株式会社Plan・Do・Seeにて10年間勤務し、施設責任者を歴任。その後、株式会社Pacific Diner Service 執行役員、株式会社Growth design 代表取締役を経て、現職にて取締役に就任。

婚礼業界におけるコンサルティング歴は20年に及び、これまでに50施設以上のホテル・結婚式場を支援。常に「現場目線」を大切にし、顧客理解を起点とした本質的な課題解決を強みとする。現在は、その膨大な知見を最新のテクノロジーに統合し、業界の次のスタンダードとなるAI開発を牽引している。

■ 金増からのメッセージ

「私たちは、Dolphinというシステムをただ提供したいわけではありません。この業界をより良くしたい、プランナーを元気にしたい。そう考える企業様と手を取り合い、ブライダル業界の未来を共に創り上げていきたいと考えています。Dolphinを使うことは、システム導入ではなく、次世代の結婚式文化を共に築くプロジェクトへの参加です。プランナーの皆さんが誇りを持って輝き続けられる未来を、一緒に実現しましょう」

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

AI推進事業部

TEL：03-5791-7301

MAIL：dolphin@newvaluefrontier.co.jp

URL：https://newvaluefrontier.co.jp/dolphin/

■ 会社概要

会社名：株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

所在地：東京都渋谷区広尾1-3-18 広尾オフィスビル11階

代表者：代表取締役 高宮孝一郎

事業内容：ブライダル業界向けコンサルティング、WEB広告・マーケティング、ホテル・旅館運営

URL：http://www.newvaluefrontier.co.jp/