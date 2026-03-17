「やなせたかし展　人生はよろこばせごっこ」【福岡展】を開催します！

「やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ」福岡展実行委員会

展覧会名：やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ

会 期：2026年4月17日（金）～ 6月14日（日）

観覧時間：10：00～18：00（最終入場は17：30）

休 館 日 ：月曜日（ただし5月4日は開館）

会 場：福岡県立美術館（福岡市中央区天神5-2-1）

入 場 料 ：一般1,500円（1,300円）、高大生1,000円（800円）、小中生600円（400円）

＊未就学児無料（ただし要保護者同伴）

＊（ ）内は前売・団体料金

＊身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護者１名及び 特定疾患医療受給者証・特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている方は無料

＊チケットは、アソビュー！、チケットぴあ（Pコード995-872）、ローソンチケット（Lコード84629）、イープラス、アクロス福岡、小倉井筒屋 ほかで販売

＊前売り券（オンライン）販売期間は、2026年3月17日（火）～4月16日（木）23：59まで

展覧会WEBサイト https://www.nhk-fdn.or.jp/yanasetakashi-ten/

福岡県立美術館WEBサイト https://fukuoka-kenbi.jp/

「やなせうさぎとアンパンマン」制作年不明

アンパンマンの生みの親・やなせたかし（1919年-2013）の初の大規模展覧会です。漫画家、詩人、絵本作家、イラストレーター、デザイナー、編集者など多彩な活動を繰り広げたやなせは、極上のエンターテイナーでもあります。彼は「人を喜ばせること」を、人生最大の喜びとしていました。

苛酷な戦争体験、家族との別れ、様々な人との出会いに揉まれ、「なんのために生まれて、なにをして生きるのか」を自分に問い続けたやなせが辿り着いたのは、かっこ悪くても、本当に困っている人に一片のパンを、「あんぱん」を与えられるヒーロー像です。

本展は、2026年にやなせたかし記念館アンパンマンミュージアムが30周年を迎えることを記念し、原画約200点を中心に、「やなせたかし大解剖」「漫画」「詩」「絵本／やなせメルヘン」「アンパンマン」のテーマで作品を紐解きます。私たちに勇気を与え続ける作品ぜひご覧ください。

やなせたかし プロフィール

1919年、高知県出身（本名：柳瀬嵩）。東京高等工芸学校工芸図案科（現千葉大学）卒業後、東京田辺製薬宣伝部に入社。徴兵され復員後は高知新聞社で雑誌編集を担当。1947年上京、三越百貨店宣伝部を経て53年に漫画家として独立。舞台美術、作詞、ラジオ・テレビの構成も手がける。67年、「ボオ氏」で週刊朝日マンガ賞受賞。73年創刊の雑誌「詩とメルヘン」（サンリオ）の編集長を務めた。同年『あんぱんまん』（フレーベル館 月刊絵本「キンダーおはなしえほん」）発表。88年にテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」放送開始、国民的人気を博する。作詞に「手のひらを太陽に」（1961）、絵本に『やさしいライオン』（フレーベル館、1975）ほか多数。

2013年、94歳で永眠。

「夕日の決闘」1998年

関連イベント

０：内覧会

★マスコミ及びプレスを対象とした内覧会を開催 詳細は後日リリースします

１：開催記念講演会

4月17日（金）13：30～14：30

講師＝仙波 美由記 氏（やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団事務局長、学芸員）

会場＝福岡県立美術館 4階視聴覚室

定員＝60名

参加方法＝当日10：30から3階受付で整理券を配布、先着順

参加費＝無料（展覧会チケットまたは半券等の提示が必要）

２：ギャラリーツアー

4月29日（水・祝）10：15～

★当館学芸員と一緒に展覧会をめぐるツアー

会場＝福岡県立美術館 3階展示室内

参加方法＝申込不要、当日会場内に集合

参加費＝無料（当日の展覧会入場者）

＊展覧会の混雑状況により入場制限を行うことがあります

３：こどもワークショップ「わたしのヒーロー誕生！」

5月3日（日・祝）10：30～12：00（受付10：00～）

★自分だけのヒーローを考え描きませんか？描いたヒーローが動くかも?!

会場＝福岡県立美術館 3階ロビー

定員＝15名（小学生まで）

参加方法＝電話による申し込み、先着順

参加費＝500円（小学生は展覧会チケットまたは半券等の提示が必要）

４：やなせたかしの詩と絵本おはなし会

★やなせたかしの詩や絵本をおはなしします

5月5日（火・祝）14：00～15：00

会場＝福岡県立美術館 2階ロビー

参加方法＝申込不要

参加費＝無料

＊協力：福岡県立図書館（こどもとしょかん）

５：アクロス・ミュージックキャラバンin県美

★展覧会をイメージしたコンサート

5月23日（土）第一部13：30～ / 第二部15：00～

会場＝福岡県立美術館 2階ロビー

出演＝岡田 香織 （Violin） / 石井 有紀子（Violin） / 藤田 道久（Piano）

参加方法＝申込不要

参加費＝無料

＊協力：アクロス福岡

「てのひらを太陽に」制作年不明 作品は全て (C)やなせたかし （公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団蔵

プレスのみなさま 広報用作品画像について

使用の注意点

＊使用目的は、本展のご紹介に限ります。本展終了後の使用は出来ません。ご使用後は（掲載、未掲載に関わらず）画像データを削除してください。

＊必ず下記の作品キャプション・クレジットを明記してください。

＊トリミング、部分使用、文字等を重ねての使用はできません。（12 やなせたかし はトリミングOK）

＊基本情報、図版使用の確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で担当（福岡県立美術館 新谷）までお送りいただきますようお願い致します。

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作品キャプション

1. 「てのひらを太陽に」 制作年不明

2. 「いちごえほん」1976 年 2 月号表紙絵「雪の天使の 2 月号」

3. 「詩とメルヘン」1978 年 8 月号表紙絵「ついにぼくは夜明けの光の矢をにぎったぞ」

4. 「詩とメルヘン」1979 年 4 月号表紙絵「陽炎は春がくゆらすパイプのけむり」

5. 「絶望のとなりに」 制作年不明

6. 「夕陽の決闘」1998 年

7. 『アンパンマン伝説』「ばいきんまん登場」 1997 年

8. 「やなせうさぎとアンパンマン」 制作年不明

9. 『やさしいライオン』1975 年

10. 「ボオ氏」「鳩とトビウオの巻」 1967 年

11. 「顔をあげるアンパンマン」 1996年

12. やなせたかし

1~11 クレジット

(C)やなせたかし （公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団蔵

12を単体で使用される場合のクレジット

写真提供：（公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団

主 催：「やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ」福岡展実行委員会

（福岡県立美術館、毎日新聞社、KBC）

福岡展協賛：味の明太子 ふくや

協 力：（公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団、やなせスタジオ、フレーベル館、サンリオ

後 援：福岡県、福岡市、北九州市、福岡市教育委員会、北九州市教育委員会、（公財）福岡市文化芸術振興財団、毎日メディアサービス・サンデー新聞

企画協力：世田谷文学館

企画制作：NHK財団

協 賛：アガツマ、稲垣服飾、金正陶器、JR四国、ジョイパレット、セガ、アートトランジット

特別協賛：仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール、横浜アンパンマンこどもミュージアム、名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール、福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール、ＡＣＭ、伊藤産業、バンダイ、バンダイナムコエクスペリエンス、不二家、レック