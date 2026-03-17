「やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ」【福岡展】を開催します！
展覧会名：やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ
会 期：2026年4月17日（金）～ 6月14日（日）
観覧時間：10：00～18：00（最終入場は17：30）
休 館 日 ：月曜日（ただし5月4日は開館）
会 場：福岡県立美術館（福岡市中央区天神5-2-1）
入 場 料 ：一般1,500円（1,300円）、高大生1,000円（800円）、小中生600円（400円）
＊未就学児無料（ただし要保護者同伴）
＊（ ）内は前売・団体料金
＊身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護者１名及び 特定疾患医療受給者証・特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている方は無料
＊チケットは、アソビュー！、チケットぴあ（Pコード995-872）、ローソンチケット（Lコード84629）、イープラス、アクロス福岡、小倉井筒屋 ほかで販売
＊前売り券（オンライン）販売期間は、2026年3月17日（火）～4月16日（木）23：59まで
展覧会WEBサイト https://www.nhk-fdn.or.jp/yanasetakashi-ten/
福岡県立美術館WEBサイト https://fukuoka-kenbi.jp/
「やなせうさぎとアンパンマン」制作年不明
アンパンマンの生みの親・やなせたかし（1919年-2013）の初の大規模展覧会です。漫画家、詩人、絵本作家、イラストレーター、デザイナー、編集者など多彩な活動を繰り広げたやなせは、極上のエンターテイナーでもあります。彼は「人を喜ばせること」を、人生最大の喜びとしていました。
苛酷な戦争体験、家族との別れ、様々な人との出会いに揉まれ、「なんのために生まれて、なにをして生きるのか」を自分に問い続けたやなせが辿り着いたのは、かっこ悪くても、本当に困っている人に一片のパンを、「あんぱん」を与えられるヒーロー像です。
本展は、2026年にやなせたかし記念館アンパンマンミュージアムが30周年を迎えることを記念し、原画約200点を中心に、「やなせたかし大解剖」「漫画」「詩」「絵本／やなせメルヘン」「アンパンマン」のテーマで作品を紐解きます。私たちに勇気を与え続ける作品ぜひご覧ください。
やなせたかし プロフィール
1919年、高知県出身（本名：柳瀬嵩）。東京高等工芸学校工芸図案科（現千葉大学）卒業後、東京田辺製薬宣伝部に入社。徴兵され復員後は高知新聞社で雑誌編集を担当。1947年上京、三越百貨店宣伝部を経て53年に漫画家として独立。舞台美術、作詞、ラジオ・テレビの構成も手がける。67年、「ボオ氏」で週刊朝日マンガ賞受賞。73年創刊の雑誌「詩とメルヘン」（サンリオ）の編集長を務めた。同年『あんぱんまん』（フレーベル館 月刊絵本「キンダーおはなしえほん」）発表。88年にテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」放送開始、国民的人気を博する。作詞に「手のひらを太陽に」（1961）、絵本に『やさしいライオン』（フレーベル館、1975）ほか多数。
2013年、94歳で永眠。
「夕日の決闘」1998年
関連イベント
０：内覧会
★マスコミ及びプレスを対象とした内覧会を開催 詳細は後日リリースします
１：開催記念講演会
4月17日（金）13：30～14：30
講師＝仙波 美由記 氏（やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団事務局長、学芸員）
会場＝福岡県立美術館 4階視聴覚室
定員＝60名
参加方法＝当日10：30から3階受付で整理券を配布、先着順
参加費＝無料（展覧会チケットまたは半券等の提示が必要）
２：ギャラリーツアー
4月29日（水・祝）10：15～
★当館学芸員と一緒に展覧会をめぐるツアー
会場＝福岡県立美術館 3階展示室内
参加方法＝申込不要、当日会場内に集合
参加費＝無料（当日の展覧会入場者）
＊展覧会の混雑状況により入場制限を行うことがあります
３：こどもワークショップ「わたしのヒーロー誕生！」
5月3日（日・祝）10：30～12：00（受付10：00～）
★自分だけのヒーローを考え描きませんか？描いたヒーローが動くかも?!
会場＝福岡県立美術館 3階ロビー
定員＝15名（小学生まで）
参加方法＝電話による申し込み、先着順
参加費＝500円（小学生は展覧会チケットまたは半券等の提示が必要）
４：やなせたかしの詩と絵本おはなし会
★やなせたかしの詩や絵本をおはなしします
5月5日（火・祝）14：00～15：00
会場＝福岡県立美術館 2階ロビー
参加方法＝申込不要
参加費＝無料
＊協力：福岡県立図書館（こどもとしょかん）
５：アクロス・ミュージックキャラバンin県美
★展覧会をイメージしたコンサート
5月23日（土）第一部13：30～ / 第二部15：00～
会場＝福岡県立美術館 2階ロビー
出演＝岡田 香織 （Violin） / 石井 有紀子（Violin） / 藤田 道久（Piano）
参加方法＝申込不要
参加費＝無料
＊協力：アクロス福岡
「てのひらを太陽に」制作年不明 作品は全て (C)やなせたかし （公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団蔵
プレスのみなさま 広報用作品画像について
使用の注意点
＊使用目的は、本展のご紹介に限ります。本展終了後の使用は出来ません。ご使用後は（掲載、未掲載に関わらず）画像データを削除してください。
＊必ず下記の作品キャプション・クレジットを明記してください。
＊トリミング、部分使用、文字等を重ねての使用はできません。（12 やなせたかし はトリミングOK）
＊基本情報、図版使用の確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で担当（福岡県立美術館 新谷）までお送りいただきますようお願い致します。
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作品キャプション
1. 「てのひらを太陽に」 制作年不明
2. 「いちごえほん」1976 年 2 月号表紙絵「雪の天使の 2 月号」
3. 「詩とメルヘン」1978 年 8 月号表紙絵「ついにぼくは夜明けの光の矢をにぎったぞ」
4. 「詩とメルヘン」1979 年 4 月号表紙絵「陽炎は春がくゆらすパイプのけむり」
5. 「絶望のとなりに」 制作年不明
6. 「夕陽の決闘」1998 年
7. 『アンパンマン伝説』「ばいきんまん登場」 1997 年
8. 「やなせうさぎとアンパンマン」 制作年不明
9. 『やさしいライオン』1975 年
10. 「ボオ氏」「鳩とトビウオの巻」 1967 年
11. 「顔をあげるアンパンマン」 1996年
12. やなせたかし
1~11 クレジット
(C)やなせたかし （公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団蔵
12を単体で使用される場合のクレジット
写真提供：（公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団
主 催：「やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ」福岡展実行委員会
（福岡県立美術館、毎日新聞社、KBC）
福岡展協賛：味の明太子 ふくや
協 力：（公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団、やなせスタジオ、フレーベル館、サンリオ
後 援：福岡県、福岡市、北九州市、福岡市教育委員会、北九州市教育委員会、（公財）福岡市文化芸術振興財団、毎日メディアサービス・サンデー新聞
企画協力：世田谷文学館
企画制作：NHK財団
協 賛：アガツマ、稲垣服飾、金正陶器、JR四国、ジョイパレット、セガ、アートトランジット
特別協賛：仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール、横浜アンパンマンこどもミュージアム、名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール、福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール、ＡＣＭ、伊藤産業、バンダイ、バンダイナムコエクスペリエンス、不二家、レック