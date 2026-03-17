Cearvol、MEDICAL JAPAN OSAKA 2026に出展

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【大阪、2026年3月16日】

聴覚テクノロジー企業Cearvolは、アジア有数の医療・ヘルスケア展示会である MEDICAL JAPAN OSAKA 2026 への出展を成功裏に終了したことを発表しました。本展示会では、正式発売に先立ち、Wave、Liberte、Lyra、Aurora などの新しい聴覚増幅デバイスを来場者に向けて初公開しました。

大阪で開催された本展示会には、世界各国から医療機器メーカー、医療従事者、販売代理店、業界関係者などが来場しました。Cearvolのブースには多くの来場者が訪れ、聴覚サポートのアクセシビリティ向上を目指した同社の最新技術や製品コンセプトに高い関心が寄せられました。

会場では、軽度から中等度の聴こえのサポートを必要とする方々の日常的なリスニング体験の向上を目的として開発された、次世代のOTC（Over-the-Counter）聴覚増幅デバイスを紹介しました。これらの製品は、先進的な音響技術とユーザーフレンドリーな設計、そして快適な装着性を組み合わせるというCearvolの製品開発方針を反映しています。

展示された各モデルの特徴は以下の通りです。

Wave は、さまざまな聞こえ環境においてバランスの取れたクリアな音質を実現するよう設計されています。

Liberte は、シンプルな操作性と快適な装着感を重視し、日常的な聴覚サポートを直感的に利用できる製品です。

Lyra は、コンパクトなデザインと高品質な音響性能を兼ね備えています。

Aurora は、お洒落なデザインと安定した増幅性能を融合させたモデルとして紹介されました。

Cearvolのブースでは、来場者が実際に製品デモンストレーションを体験し、同社の今後の製品開発ロードマップについて理解を深める機会も提供されました。また、本展示会は、販売パートナーや医療関係者、技術パートナーとの新たな連携の可能性を探る場としても重要な役割を果たしました。Cearvolの担当者は次のようにコメントしています。

「MEDICAL JAPAN OSAKA 2026において、多くの来場者から前向きな反応を頂いたことを大変嬉しく思います。本展示会は、当社の新製品をご紹介するとともに、聴覚サポートをより身近で使いやすいものにするというビジョンを共有するパートナーの皆様と交流できる貴重な機会となりました。」今回の展示は、Cearvolが革新的な聴覚増幅技術の開発を進めながら、グローバル市場での事業展開をさらに強化していく上での重要なステップとなります。展示された製品は、今後正式に市場投入される予定です。Cearvolは、本展示会の成功にご協力いただいた来場者、パートナー企業、主催者の皆様に心より感謝申し上げます。

■CearvolについてCearvolは、革新的な聴覚テクノロジーの開発を通じて、高性能で使いやすい聴覚ソリューションをより多くの人々に届けることを目指す企業です。高度な信号処理技術、人間工学に基づくデザイン、ウェアラブル技術を融合し、軽度から中等度の聴こえのサポートを必要とする方々に新しい聴覚体験を提供しています。ブランド理念である 「聞こえをスタイリッシュに, 毎日をいきいきと」 のもと、人々が自信を持って聞こえ、自然にコミュニケーションを取り、日常の大切な瞬間をより豊かに楽しめる社会の実現を目指しています。 詳細は公式サイトをご覧ください：cearvol.co.jp

■メディアお問い合わせ先jessie.sheng@cearvol.com