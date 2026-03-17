【所沢市】少年野球グッズ卒業 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

所沢市は、ファミリー層が多く暮らす住宅エリアであり、地域スポーツや少年野球が盛んな街として知られています。

週末には公園やグラウンドで子どもたちが野球の練習をしている光景も多く見られ、少年野球チームに所属していた経験がある家庭も少なくありません。

少年野球を始めるとバット、グローブ、ヘルメット、キャッチャー防具、野球バッグなど、必要な道具が一式そろっていきます。

しかし子どもが成長するにつれて中学で部活が変わった、野球をやめた、サイズが合わなくなった、といった理由で、使わなくなったスポーツ用品がそのまま残るケースも多く見られます。

その結果

物置に野球道具が入ったままクローゼットにグローブが残っている、ベランダにバットやバッグが置かれているといった状態になる家庭も少なくありません。

特に少年野球用品はサイズが大きい、数が多い、思い出があるといった理由から、処分するタイミングを逃してしまいやすい不用品でもあります。

また「まだ使えるかもしれない」「思い出として残している」といった理由で、長期間保管されているケースも多く見られます。

3月は、進学や新生活準備など生活環境が変わるタイミングです。

この時期にスポーツ用品を整理することで、収納スペースをすっきりと使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、所沢市の生活スタイルに合わせた片付けサポートとして“少年野球グッズ卒業”回収キャンペーン を実施します。

バット、グローブ、キャッチャー防具など少年スポーツ用品を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

子どもの成長とともに役目を終えた野球用品を、まとめて整理できる機会としてご利用いただけます。

背景と目的

所沢市はファミリー層が多く、少年野球や地域スポーツが盛んな地域です。

そのため家庭には

・バット

・グローブ

・防具

・スポーツバッグ

などの 少年スポーツ用品が残りやすい傾向があります。

特に

「子どもが卒業して使わなくなった」

「サイズが合わなくなった」

といったケースで、

物置や収納スペースに残ったままになっている家庭も多く見られます。

こうしたスポーツ用品整理のきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：少年野球グッズ卒業 まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

特典内容：対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・バット

・グローブ

・ヘルメット

・キャッチャー防具

・野球バッグ

備考：事前見積もり時に 「所沢市キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（所沢市全域）

対応地域例

所沢、東所沢、小手指、新所沢、狭山ヶ丘、航空公園、山口、北秋津、上新井、緑町、若松町など

※上記以外も所沢市全域で対応可能です。

少年野球用品整理でよくあるお悩み

・子どもの野球道具が物置に残っている

・バットやグローブを処分したい

・スポーツ用品をまとめて整理したい

・収納スペースを広く使いたい

・思い出の用品を整理したい

少年スポーツ用品でよく出る不用品例

野球用品

防具

スポーツ用品

収納用品

関連用品

回収品目の詳細例

野球用品

バット、グローブなど

防具

キャッチャー防具、ヘルメットなど

スポーツ用品

ボール、トレーニング用品など

収納用品

野球バッグ、道具ケースなど

関連用品

ユニフォーム、帽子など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・子どものスポーツ用品を整理したい方

・少年野球グッズをまとめて処分したい方

・収納スペースを広く使いたい方

・所沢市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

スポーツ用品や野球道具など、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)