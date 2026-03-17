「猫愛」あふれる作品が集結！駿府博物館で「東京猫美術展 in 静岡」を開催

株式会社静岡新聞社

企画展「東京猫美術展in静岡」のポスター

駿府博物館（静岡市駿河区）と東京猫美術展は4月25日から、プロのクリエイターや著名人ら約５０人による猫アートが集結する「東京猫美術展 in 静岡」を開催します。 古来、日本人に愛されてきた猫たちの個性豊かな表情を通じ、来場者に癒やしのひとときと、猫と共生する未来へのメッセージを届けます。

プロの技と、あの有名人の「猫愛」に触れる

本展では、アニメーターの大森英敏さん、イラストレーターの伊藤まさあきさん、猫の妖精作家の中島祥子さんら、第一線で活躍するプロの作品が勢ぞろいします。「あ、うちの子に似てる！」と思わず顔がほころぶような、運命の一点に出会えるかもしれません。

また、著名人による「猫愛」あふれる表現も見どころの一つです。保護猫活動に心血を注ぐ俳優・タレントの川崎麻世さんや、お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之さんらが、独自の感性で描き出した猫アートを展示。テレビで見せる顔とは異なる、クリエイティブで温かい眼差しを感じていただけることでしょう。

歴史から「保護猫」の未来まで

猫は、清少納言の『枕草子』にも登場するほど、古くから日本人の傍らにありました。現在、国内の猫の推計飼育頭数は900万頭を超え、犬を大きく上回っています（※1）。

主催する駿府博物館と東京猫美術展は、愛らしいグッズ販売も展開します。猫が幸せに暮らせる未来を、皆さまと一緒に願う--。そんな温かい交流の場を目指します。

忙しい日常をしばし忘れ、猫の瞳や気ままな振る舞いに癒やされる。「猫とアート」が織りなす贅沢な時間を、ぜひ当館で体験してください。

（※1）一般社団法人ペットフード協会「2023年全国犬猫飼育実態調査」より

【開催概要】

展覧会名： 東京猫美術展 in 静岡 会期： 2026年4月25日（土）～6月14日（日） 会場： 駿府博物館（静岡市駿河区登呂3-1-1 静岡新聞放送会館別館） 主催： 駿府博物館（公益財団法人静岡新聞放送文化財団）、東京猫美術展 休館日： 月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日休館）、5月7日（木）

川崎麻世さん（俳優・タレント）の作品土屋伸之さん（ナイツ）の作品伊藤まさあきさん（イラストレーター）の作品中島祥子さん（猫の妖精作家）の作品大森英敏さん（俳優・タレント）の作品 (C)SUPERVANC.C