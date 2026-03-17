三菱ケミカル + ポエティック・キュリオシティ、ミラノデザインウィーク2026初出展「Curious Matters（キュリアス・マター）」

POETIC CURIOSITY

デザインスタジオ POETIC CURIOSITY（ポエティック・キュリオシティ）（所在地：東京都太田区、共同主宰：青沼優介・三好賢聖、以下「ポエティック・キュリオシティ」）は、三菱ケミカル株式会社（本社：東京都千代田区、社長：筑本 学、以下「三菱ケミカル」）とともに、2026年4月にイタリア・ミラノで開催される世界最大規模のデザインの祭典・ミラノデザインウィーク2026のプログラムであるリッタ宮・MoscaPartners Variationsにおいて、初の共同展示「Curious Matters」を開催します。三菱ケミカルは今回が初めてのミラノデザインウィーク出展、ポエティック・キュリオシティは若手デザイナーの登竜門として知られる「SaloneSatellite 2024」以来2度目の出展となります。

本展では、三菱ケミカルが開発した3つの先進素材--DURABIO(TM)（植物由来のバイオエンジニアリングプラスチック）、構造色フィルム、再生利用可能なポリエチレン--に焦点を当て、それらの新たな可能性を提示します。ポエティック・キュリオシティは、これらの素材を探求し具現化するインスタレーションを通じて、喚起的で感覚的な現象を明らかにし、新たな好奇心を呼び起こし、新たな価値を創造します。

■ 展示コンセプト Curious Matters（キュリアス・マター）

本展「Curious Matters」は、三菱ケミカルの先進素材がもつ、まだ見ぬ可能性を探求する取り組みです。既存の用途や機能の延長ではなく、素材がもつ特徴の観察やプロトタイピングを通じて、新しい価値や用途を探ります。

宇宙の大半を占めながら姿を持たない物質「ダーク・マター」（暗黒物質）の発見は、私たちが世界を見る枠組みを揺さぶり、未知への感受性をもたらしてきました。本展では、三菱ケミカルの多様な可能性を秘めた先進素材を「Curious Matters」（キュリアス・マター）（好奇心を呼び起こす物質 = 好奇心物質）として再解釈します。

本プロジェクトでは、素材研究者とデザイナーが対話と実験を重ねることで、素材の新しい価値や可能性を探求してきました。技術と感性が交差するこのプロセスから、素材の未来を再定義する手がかりを提示します。

■ 開催概要

展覧会名：Curious Matters

出展社名：POETIC CURIOSITY + MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION

会 期：2026年4月21日（火） - 4月26日（日）

開場時間：4月21日~25日 10:00 - 20:00（最終入場19:00）、26日10:00 - 18:00（最終入場17:00）

会 場：MoscaPartners Variations, Palazzo Litta, Corso Magenta 24, Milano, ITAL

主催：三菱ケミカル株式会社、POETIC CURIOSITY（ポエティック・キュリオシティ）

ポリエチレン素材協賛：日本ポリエチレン株式会社

3Dプリント技術協賛：株式会社昭栄美術



三菱ケミカル株式会社

プロジェクトマネージメント：須藤慶一

プロジェクトチーム：小野祐樹、橋本瞭、根本明史、田中英里

DURABIO(TM)：山田寛太

構造色フィルム：鈴木星冴、松浦春彦

ポリエチレン：阿部一成・黒川菜摘・古川千尋（日本ポリエチレン株式会社）

3D プリンティング：中野雄太

クリエイティブサポート：Office io（吉澤ハナ＋安東剛志）

POETIC CURIOSITY（ポエティック・キュリオシティ）

デザイン・アートディレクション：POETIC CURIOSITY（青沼優介＋三好賢聖）

メカニカルデザイン：高野慎太郎（株式会社Makership）

3Dデザイン：津島岳央

制作協力：戸塚琉也、村尾信太郎、神山真美子

グラフィックデザイン：簑島さとみ

サウンドデザイン：小西遼

写真・映像：浅葉未渚、高田亜美

プロジェクトマネージメント：瀧口幸恵

コーディネーション：金森裕貴子

PRサポート：山本真澄

三菱ケミカル株式会社

■ 主催者コメント＆プロフィール

ー出展に向けてのコメントー

三菱ケミカルが培ってきた技術や材料には、未だ語られていない潜在的価値があります。「詩的好奇心」を体現するポエティックキュリオシティの柔軟な感性と共に、その魅力を発掘する探求に挑みます。素材に新たな意味を与え、未知の価値を切り拓く「材料再発見」を、ここから始動いたします。

ー会社紹介ー

当社は1933年の創業以来、さまざまな素材を提供する総合化学メーカーです。「革新的なソリューションで、人、社会、そして地球の心地よさが続いていくKAITEKIの実現をリードする」というPurposeのもと、社会課題に最適なソリューションを提供し続け、素材の力でお客様を感動させる「グリーン・スペシャリティ企業」をめざしています。

ー題材とする素材についてー

DURABIO(TM)

植物由来のイソソルバイドが主原料のバイオエンジニアリングプラスチックです。従来のポリカーボネート樹脂と比較し、高い透明性、優れた光学特性などの特長があるとともに、植物由来のポリマーでありながら、耐候性や耐久性にも優れた素材です。また、バランスの良い物性と高意匠性のため、無塗装化・コーティングレス化を通じた環境負荷の低減にも貢献いたします。https://www.m-chemical.co.jp/products/departments/mcc/pc/product/1200363_9344.html

構造色フィルム

微細構造による光の干渉から生まれる発色で、独特の美しさと高い意匠性をもたらす低環境負荷の新素材。

https://mcc-ams.com/products/222/

3Dプリンタ造形向けポリエチレン

収縮や反りを抑え、造形性に優れたポリエチレン材料。リサイクル性も備え、繰り返し造形が可能です。

https://www.j-polyethylene.com/guide/2576/

POETIC CURIOSITY（ポエティック・キュリオシティ）

ー出展にむけてのコメントー

スペックや価格の競争ではなく、人びとにとっていかに新しい価値や経験をもたらすことができるかということは、素材の進歩において不可欠な視点です。そのような探求を、様々な先進素材を手がける三菱ケミカルの素材研究者やデザインチームと共に行うことができ光栄に思います。

左から、三好賢聖・青沼優介

ースタジオ紹介ー

「詩的好奇心」をテーマとして掲げるデザインスタジオ。青沼優介と三好賢聖によって2020年に結成され、東京を拠点に活動。詩的な想像に形を与えるようなデザインとものづくりを追求する。デザインR&D、リサーチ、実験など試行錯誤から生まれる発見を大切に、幅広いジャンルのデザインを行っている。SaloneSatellite 2024、alter.tokyo 2025など展覧会への出展多数。 poeticcuriosity.com(https://poeticcuriosity.com)

■ MoscaPartners Variations（リッタ宮）

MoscaPartners Variationsは、カテリーナ・モスカとヴァレリオ・カステッリが2011年に設立したMoscaPartnersが主催する展覧会であり、ミラノデザインウィーク2026期間中にリッタ宮で開催される。今年のテーマ「Metamorphosis：変容」は、変革、変化、適応を探求する。本展は実験的アプローチ、新素材の開発、現代技術による変容に焦点を当てる。デザイン界の課題は現代のシナリオを解釈しつつ未来像を構想することにある。人間のニーズと要求が依然として主要な基準点である一方、地球と資源との関係性を検証することも同様に重要だ。生活のあらゆる側面と環境との関わり方に、好循環的な結びつきを創出することが目的である。メイン中庭では、パリを拠点とするレバノン出身の建築家リナ・ゴットメによるサイトスペシフィック・インスタレーション『Neranirogisus in Motion』が、展示全体の舞台装置的かつ概念的な中心を成す。 www.moscapartners.it(https://www.moscapartners.it)

Instagram: @moscapartners Facebook: MoscaPartners LinkedIn: MoscaPartners

■ 協賛企業のご紹介

株式会社 昭栄美術

株式会社昭栄美術は、展示会・イベントの企画からデザイン・設計・製作・施工・運営までワンストップで提供する総合ディスプレイ企業で、ISO20121取得など環境・社会配慮のサステナビリティにも取り組み、豊富な実績と高品質な空間づくりを提供しています。

https://www.shoei-bijutsu.co.jp/

日本ポリエチレン株式会社

ポリエチレンを製造・販売する国内最大のポリエチレンメーカーです。長年培ってきた技術力を活かし研究開発を推進するとともに、全国の生産・販売拠点を通じて高品質製品の安定供給に取り組んでいます。

https://www.j-polyethylene.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

POETIC CURIOSITY 広報担当 info@poeticcuriosity.com