JJ「第2回ソロデジタル写真集オーディション」開催決定！ 4/21までエントリー受付！
創刊50周年のファッションメディア「JJ」が全面プロデュースする、ソロデジタル写真集の発売権利をかけたオーディションを開催します。
第1回グランプリ受賞者の写真集はこちら
大藤小百合デジタル写真集『SayuLily』
https://kokode-digital.jp/products/detail/5799
大藤小百合デジタル写真集『Wisteria』
https://kokode-digital.jp/products/detail/5800
【各賞】
■グランプリ１名（ファイナルステージ総合ランキング1位の方）
１.ソロデジタル写真集発売（2026年冬予定）
２.JJnet単独インタビュー掲載
３.写真集データ素材プレゼント
■ファイナル進出者全員
ミニデジタル写真集発売（光文社 kokode digital にて発売予定）
【募集要項】
義務教育課程を修了している満18歳以上（2026年3月31日時点の年齢が基準）の女性
※芸能活動経験の有無、プロダクションの所属・無所属は問いません
※応募条件を満たしていないことが発覚した場合は、エントリーならびに特典獲得を無効とする場合がございます
【オーディションスケジュール】
＜予選Aブロック＞
エントリー締め切り：4月1日（水）15:00締切
マシェバラ配信審査：4月4日（土）7:00～ 4月11日（土）22:00
ミニデジタル写真集撮影日：4月22日（水）
※都内スタジオで撮影予定
＜予選Aブロック＞
エントリー締め切り：4月21日（火） 15:00締切
マシェバラ配信審査：4月25日（土）7:00～ 5月2日（土）22:00
ミニデジタル写真集撮影日：5月8日（金）
※都内スタジオで撮影予定
＜ファイナル＞
マシェバラ配信審査：5月16日（土）7:00～ 5月30日（土）22:00
RankingMaster投票審査：5月16日（土）7:00～5月29日（金）22:00
ミニデジタル写真集審査：5月23日（土）7:00～ 5月30日（土）22:00 ※「kokode digital」での販売期間
【エントリーの流れ】
▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）
■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/
■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録
■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー
※”JJソロデジタル写真集オーディション2026”というイベントにご応募ください。
書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。
▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）
下記の応募フォームよりご応募ください。
https://mache.jp/event-entry/?entry=press_jjdphotobk2nd
参加希望のオーディション名は”JJソロ写真集”とご記載ください。
書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。
配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。
撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。
エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。
マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/