JJ「第2回ソロデジタル写真集オーディション」開催決定！　4/21までエントリー受付！

株式会社マシェバラ

創刊50周年のファッションメディア「JJ」が全面プロデュースする、ソロデジタル写真集の発売権利をかけたオーディションを開催します。

第1回グランプリ受賞者の写真集はこちら

大藤小百合デジタル写真集『SayuLily』

https://kokode-digital.jp/products/detail/5799

大藤小百合デジタル写真集『Wisteria』

https://kokode-digital.jp/products/detail/5800

【各賞】

■グランプリ１名（ファイナルステージ総合ランキング1位の方）

１.ソロデジタル写真集発売（2026年冬予定）

２.JJnet単独インタビュー掲載

３.写真集データ素材プレゼント

■ファイナル進出者全員

ミニデジタル写真集発売（光文社 kokode digital にて発売予定）

【募集要項】

義務教育課程を修了している満18歳以上（2026年3月31日時点の年齢が基準）の女性

※芸能活動経験の有無、プロダクションの所属・無所属は問いません

※応募条件を満たしていないことが発覚した場合は、エントリーならびに特典獲得を無効とする場合がございます

【オーディションスケジュール】

＜予選Aブロック＞

エントリー締め切り：4月1日（水）15:00締切

マシェバラ配信審査：4月4日（土）7:00～ 4月11日（土）22:00

ミニデジタル写真集撮影日：4月22日（水）

※都内スタジオで撮影予定

＜予選Aブロック＞

エントリー締め切り：4月21日（火） 15:00締切

マシェバラ配信審査：4月25日（土）7:00～ 5月2日（土）22:00

ミニデジタル写真集撮影日：5月8日（金）

※都内スタジオで撮影予定

＜ファイナル＞

マシェバラ配信審査：5月16日（土）7:00～ 5月30日（土）22:00

RankingMaster投票審査：5月16日（土）7:00～5月29日（金）22:00

ミニデジタル写真集審査：5月23日（土）7:00～ 5月30日（土）22:00 ※「kokode digital」での販売期間

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”JJソロデジタル写真集オーディション2026”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_jjdphotobk2nd



参加希望のオーディション名は”JJソロ写真集”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・X：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/