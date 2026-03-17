【3/18 18:00～先行予約販売開始】Favoriteの夏の定番♪オリジナル浴衣＆甚平シリーズ2026年新作発表

株式会社フェイバリット

「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、アニメや漫画などの物語に出てくる世界をお洋服に落とし込むアパレルブランド「Favorite」を展開する株式会社フェイバリット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田健二）は、2026年の浴衣＆甚平コレクションの予約販売を開始します。

■WEB予約について

2026年Favorite浴衣＆甚平コレクション特設サイト

https://favorite-one.co.jp/view/page/2026yukata(https://favorite-one.co.jp/view/page/2026yukata?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=2026yukata)

Favorite公式サイト

https://favorite-one.co.jp/(https://favorite-one.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=2026yukata)

予約販売期間

浴衣：3月18日(水)18:00～4月30日(木)23:59

甚平：3月25日(水)18:00～4月30日(木)23:59

お届け予定

6月下旬頃

■2026年 浴衣ラインナップ

香煙燻らす彼岸浴衣

商品コード:101141

販売価格：21,450円(税込)

2025年に大人気だった【香煙燻らす彼岸甚平】を浴衣用にリデザイン。

幻想的で美しい彼岸花と蝶のプリントに妖しいグラデーションの帯が存在感を引き立たせ、幽玄の美を感じさせるデザイン。

▼商品ページ▼

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018930(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018930?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=101141)

秘密の青薔薇浴衣

商品コード:101142

販売価格：21,450円(税込)

深い夜のような、気品溢れる青薔薇を散りばめたデザイン。

帯は浴衣の柄と合わせた高級感のあるサテンジャガード生地を使用。

帯飾りはマグネットタイプで生地を傷つけずに装着が可能。

▼商品ページ▼

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018932(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018932?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=101143)

深海浴衣

商品コード:101143

販売価格：21,450円(税込)

深海×透明標本をモチーフとした、幻想的でミステリアスなデザイン。

深い海に沈んでいくようなグラデーションカラーの帯でコントラストを楽しんで。

▼商品ページ▼

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018931(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018931?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=101142)

市松浴衣

商品コード:101144

販売価格：21,450円(税込)

Favoriteで大人気のハイカラ市松模様を浴衣に大胆にプリント。

襟と帯のブラック×帯留めのレッドが差し色となり、浴衣コーデをぐっとお洒落に。

透け防止の裏地付きで安心。

▼商品ページ▼

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018933(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018933?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=101144)

■2026 甚平ラインナップ

【青薔薇】【百鬼夜行】【深海】の甚平が新登場。

商品詳細は3月25日に公開予定。先行予約販売も同日18:00から開始。

【青薔薇】

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018935(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018935?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=101146)

【百鬼夜行】

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018936(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018936?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=101147)

【深海】

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018934(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018931?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=101142)

※商品写真は3月24日(火)公開

更に、2025年に大人気だった【彼岸花】【宇宙】の甚平も同時に再販予約受付。

香煙燻らす彼岸甚平

商品コード:fm032

販売価格：18,700円(税込)

今年発表の「香煙燻らす彼岸浴衣」と同じ柄を使用した甚平。

大き目な袖口にはタッセル装飾付きで動きのあるコーディネートに。

▼商品ページ▼

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018433(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018433?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=fm032)

煌めくアシメ宇宙甚平

商品コード:fm034

販売価格：18,700円(税込)

ありそうでなかった、宇宙柄の甚平。

派手になりすぎないよう柄はアシンメトリーに配置。

お祭りにはもちろん、普段着のコーディネートアイテムにも。

▼商品ページ▼

https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018413(https://favorite-one.co.jp/view/item/000000018413?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=fm034)

■Favoriteについて

「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、

アニメや漫画などの物語に出てくる世界をお洋服に落とし込み、いつでも「自分らしさ」を大事にする方々に向けた、他にはないアパレルアイテムを制作しています。

オリジナルデザインをはじめ、有名イラストレーターや活動者の方々、アニメとのコラボも多数展開。

イラストを見る楽しみ、着る楽しみ、新たな活動者や作品との出会い...様々な楽しみを"お洋服"を通して提供します。

■アプリ Favoriteクリエイターズ

通称『ふぁぼくり』は、イラスト投稿SNS × ユーザー同士のコミュニケーション × クラウドファンディング型の予約販売を組み合わせた、これまでにない“参加型の表現プラットフォーム”

ユーザーがイラストを投稿し、一定数の「いいね」が集まると商品化チャレンジ権を獲得。申請が承認されると予約販売ページが公開され、予約数が一定に達すれば、実際にアパレル商品として生産されます。

「描く」「応援する」「身にまとう」

この3つの行動がつながることで、ユーザー一人ひとりの“好き”が、現実のお洋服としてカタチになります。

【アプリ紹介ページ】

https://favorite-one.co.jp/view/page/app_download

【ダウンロードリンク】

▽iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6748382114

▽Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja)

■関連リンク

【Favorite公式サイト】https://favorite-one.co.jp/

【Favorite公式X】https://x.com/Favorite_Onepi

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【Favorite公式Youtube】https://www.youtube.com/@favorite1801

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本件に関するお問い合わせ先

TEL:06-6536-8837

MAIL: favorite_official@favoriteone.jp