インバウンド増加・ホテル新設が進む東京エリアの三宿・三軒茶屋・池尻で、COMPASS STAYが戸建て民泊「コラージュ三宿」の運営開始。

株式会社羅針盤

株式会社羅針盤（本社：東京都中央区／代表取締役：佐々木 文人）が提供する民泊・無人ホテルの運営代行サービス「COMPASS STAY」は、株式会社Zesty（本社：東京都世田谷区）が所有する民泊施設「コラージュ三宿」の予約受付を開始いたしました。

サービスページ：https://www.compassstay.jp/

本施設について

最大6名でもゆったり過ごせる、開放感のあるリビングスペース

「コラージュ三宿」は、東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩10分に位置する、利便性と落ち着いた住環境を兼ね備えた民泊施設です。三宿・池尻エリアは、世田谷公園をはじめとする緑豊かな環境と、感度の高いショップや飲食店が点在するエリアとして知られており、観光の拠点としても、長めの滞在にも適した立地です。

本施設は戸建てタイプで、最大6名まで宿泊可能。広々としたダイニング・キッチンを備え、「暮らすように泊まる」体験を提供します。一般的なホテルとは異なり、家族連れや友人同士、複数名でのグループ旅行など、多様な宿泊ニーズに柔軟に対応できる点が特長です。

ホテル新設が相次ぐ中で「戸建て民泊」という選択肢

住宅街に調和しながらも存在感を放つ、デザイン性の高い戸建て外観グループや家族での滞在に適した、ゆとりあるベッドルーム

近年、訪日外国人（インバウンド）の回復・拡大を背景に、都内を中心としてホテル・旅館など大型宿泊施設の新設が相次いでいます。不動産調査会社マーキュリー（東京都新宿区）の調査によると、2026年に東京23区で完成予定の新築ホテルは113棟と、新型コロナウイルス禍以降で最多となる見込みです。（出典：日本経済新聞、

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2667N0W5A221C2000000/ )

こうした状況の中、画一的なホテルとの差別化手段として、「複数名で泊まれる戸建て民泊」への需要は引き続き高い水準で推移しています。特に、宿泊単価が高騰しやすい都心6区から少し離れた住宅地エリアでは、立地と価格を重視する旅行者からの支持が広がっています。

今回運営を開始した世田谷区・三宿エリアも、その代表的なエリアの一つです。

コラージュ三宿の概要

名称：コラージュ三宿

活用用途：住宅宿泊事業

占有面積： 79.36平方メートル

宿泊可能人数： 最大6名

所在地：〒154-0005 東京都世田谷区三宿1-23-4

交通： 東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩10分

オープン： 2026年2月27日（金）

URL：

【Airbnb】

https://www.airbnb.jp/rooms/1616325825191546971

【Booking.com】

https://www.booking.com/hotel/jp/koraziyusan-su.ja.html

COMPASS STAYで収益アップ

COMPASS STAYでは宿泊施設の所在エリアや季節性に加え、宿泊者の国籍や年齢等のプロフィール、予約時期に基づいた需要予測収支シミュレーションを活用し、運営形態や成約状況、市場の予約動向に応じたダイナミックプライシングを導入しています。

専門のレベニューマネジメントチームがエリアの市場を分析し、適切な販売価格へ調整することで、平均単価の上昇と稼働率の最大化を同時に実現し、収益向上に繋げます。

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URL：https://www.compassstay.jp/news/minpaku_daikou_change2

お持ちの物件の運用形態を再検討したい方、運営中の宿泊施設の収益向上を目指したい方は、ぜひCOMPASS STAYまでご相談ください。

【運営会社】株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/

民泊運営代行サービス「COMPASS STAY」について

株式会社羅針盤のCOMPASS STAYでは、民泊・無人ホテルの設計から運用までワンストップでサポートし、物件収益の最大化をいたします。別荘や空き家などの幅広い物件での実績を有しておりますので、お持ちの物件にて検討されたい方や代行会社の切り替えを検討されている方は物件の情報を明記の上、お気軽にお問い合わせください。

URL：https://www.compassstay.jp/