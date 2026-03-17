【入会キャンペーン開催中】四日市市で開校中のプログラミング教室「テックプログレス」が新規会員を募集-「Roblox」と「Scratch」をわかりやすく

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、四日市市で開校しているプログラミング教室「テックプログレス」において、新規会員を募集しています。

三重県生涯スポーツ協会では、健全な情報社会の発展やプログラミング教育の普及を目的に、2017年度からプログラミング事業を開始しました。

近年は、デジタル教育の高度化が急速に進む中、当協会においても昨年度から、三次元空間でプログラミングを進めることができる「Roblox」を導入しています。「Roblox」については、エデュケーショナル・デザイン株式会社から教材提供を受け、質の高いプログラムを提供しています。

テックプログレスでは、子どもたちが楽しみながらプログラミングに触れ、自分で考え、試し、形にしていく力を育むことを大切にしています。初めてプログラミングを学ぶ子どもでも安心して取り組める環境を整えており、小学生から高校生まで幅広く参加しています。単にパソコン操作を覚えるだけではなく、自分で課題を見つけて解決する力や、創造的に表現する力を育てていけることも特長です。

四日市市では、あさけプラザ教室と四日市桜教室の2教室を開校しており、通いやすい場所や曜日に合わせて学べる環境を整えています。地域の中で、無理なく継続しながらプログラミングに親しめることも魅力です。

このたび、春の入会キャンペーンを開催しています。四日市市周辺で子ども向けのプログラミング教室をお探しの方は、ぜひこの機会にご参加ください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・月会費1か月分無料

〇スクール概要

【教室名：四日市あさけプラザ教室】

会場：あさけプラザ

四日市市下之宮町296-1

曜日：木曜日（月3回コースまたは月2回コース）

時間：15:30～21:00

対象：小学生・中学生・高校生

【教室名：四日市桜教室】

会場：智積町営農センター（四日市市智積町6063）

曜日：金曜日（月3回コースまたは月2回コース）

時間：15:30～21:00

対象：小学生・中学生・高校生

〇コース・月会費

Scratch 60分コース（月3回） 6,600円（税込）

Scratch 90分コース（月2回） 6,600円（税込）

Roblox 60分コース（月3回） 9,350円（税込）

Roblox 90分コース（月2回） 9,350円（税込）

〇その他費用

・入会金：11,000円（税込）

・年会費：2,200円（税込）

〇備考

・パソコンは主催者にて用意しているため、持ち込みは不要です。

担当：小川直也

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp