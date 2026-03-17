日本初！総合学園ヒューマンアカデミーが導入　世界で通用する英国国家職業資格「BTEC eスポーツ」　eスポーツ教育の新たなスタンダードを確立

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）が運営する「総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジ」は、2026年4月より、イギリスの国家職業資格である「BTEC eスポーツ」を日本で初めて導入し、eスポーツ教育に新たな価値をもたらします。

本導入は、BTECの日本国内センターとして、英国Pearson社から承認を受けている一般社団法人英国技術教育協会のもと実施されるもので、当社が本資格プログラムの運営と学習指導を担います。

これまで日本国内ではeスポーツに関する公式な資格が存在しませんでした。本プログラムを通じて、eスポーツを単なる娯楽ではなく、実践的なスキルに基づいた教育・キャリア形成の一環として社会的に確立させることを目指します。

【本件のポイント】

●世界70か国以上で認定されているイギリスの国家職業資格「BTEC」に着目し、日本で初めて、総合学園ヒューマンアカデミー e-Sportsカレッジが「BTEC eスポーツ」導入

●英国eスポーツ協会の協力を得て開発された、世界基準の実践的な教育プログラムを展開

●ゲーム戦術のみならず、イベント企画・運営、配信・動画編集、チームマネジメント、フィジカル＆メンタルケアに関する知識など、多面的な学習内容で、幅広い業界で通用するスキルを網羅。

https://ha.athuman.com/

■世界で通用するBTEC

BTEC（Business and Technology Education Council）は、その人のもつ職能のレベル（どんなことができるのか）を保証する資格です。英国政府が認可する世界最大の教育機関Pearson（ピアソン）によって提供され、英国内はもちろん、ヨーロッパ各国やアジアなど、世界各国で導入されています。

ロールプレイングやケーススタディをふんだんに取り入れたカリキュラムで、知識だけでなく、実際に“できる”実務能力を身につけることを目的としています。

今回導入する「BTEC eスポーツ」は、英国eスポーツ協会の協力を得て開発されました。ゲームの戦術のみならず、イベント企画、配信技術、チーム運営、さらには選手のメンタルケアまで、eスポーツビジネスに必要な多面的な知識を網羅しているのが特徴です。

【背景】

近年、eスポーツは国内外で急速に注目を集め、プロゲーマーや実況者など多様な職業が誕生しています。しかし、日本国内では公式な「資格」が存在せず、学びとしての社会的評価や認知に課題がありました。

当社は、世界標準の職業教育基準「BTEC（Business and Technology Education Council）」に着目しました。BTECは、大学進学や就職に活用される実践的なスキルに重点を置いた教育プログラムです。中でも「BTEC eスポーツ」は、英国eスポーツ協会と共に開発された専門性の高い資格です。

本プログラムの導入により、学生がeスポーツ業界での即戦力となるだけでなく、メディア、マーケティング、映像制作など、多様な分野へ応用可能なスキルを習得できます。当社は、履修者が自身の興味を将来の職業へとつなげていける環境を構築し、国内eスポーツ教育の新たなスタンダードを確立してまいります。

【主な内容】

本プログラムでは、以下の多面的な学習内容を組み込んでいます。

1.戦略的学習：ゲームプレイに関する戦術的な学び

2.ビジネス・運営：eスポーツイベントの企画・運営

3.クリエイティブ：配信・動画編集技術

4.マネジメント・ケア：チームマネジメント、フィジカル＆メンタルケアに関する知識

■総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジについてhttps://ha.athuman.com/e_sports/

総合学園ヒューマンアカデミーは、2020年4月より全国11校舎で「e-Sportsカレッジ」を開講しました。同年7月からはプロチーム「Human Academy CREST GAMING」を教育機関として初めて直接運営しています。チームは「若者の健全な育成と憧れの提供」を掲げ、学園は「好き」を「プロに！」をスローガンとしています。このプロチームと教育機関の直接連携により、業界を目指す学生に対して、実践的な環境や現役プロの技術に触れる機会を提供し、次世代のプレイヤーや業界人の育成に貢献していきます。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/