酒粕が「美容原料」に　酒造副産物を化粧品へアップサイクル

株式会社DMA

北海道原料にこだわった化粧品メーカーの株式会社DMA（本社：名古屋市、代表取締役：檞 将彦）は、株式会社大垣共立銀行（頭取：林 敬治）の地域商社機能による支援のもと、岐阜県の老舗酒造メーカーである株式会社三千盛（本社：多治見市、代表取締役：水野 鉄盛）と共同で新たなスキンケアブランドの開発を行いました。

かつて日本酒製造の過程で生じる「酒粕」や「米ぬか」は、漬物用や和食料理店への卸売として重宝されてきました。しかし、近年の食の欧米化や「和食離れ」の進行により、その消費量は著しく減少。酒造りの工程で生まれる有用な副産物が十分な価値を発揮できずに余剰となっている現状があります。

本プロジェクトはこうした伝統産業が抱える課題に対し、酒粕や米ぬかを化粧品原料としてアップサイクルすることで、新たな価値創出と食品ロス削減の両立を目指す取り組みとして開始いたしました。三千盛が長年培ってきた醸造技術から生まれる酒粕を、現代のライフスタイルに適したスキンケア製品へと展開することで、地域資源の有効活用と新たな市場創出の両立を目指しています。

ブランド名は「ＨＡＤＡＹＯＩ（はだよい）」。「肌もココロも酔いしれる」をコンセプトに、「酒粕化粧水」「酒粕芳醇クリーム」の2アイテムを展開します。

■HADAYOI（はだよい）とは

老舗蔵元「三千盛」の酒粕・米ぬかと、北海道産生プラセンタ・温泉水を掛け合わせた、アルコールフリーの“ととのい”スキンケアブランド

■商品ラインナップ

HADAYOI 酒粕化粧水

三千盛の酒粕※が、うるおいを受け入れる肌へと導く。

150mL / 日本製 \2,980(税込)

アルコールフリー

【全成分】 温泉水、ＢＧ、グリセリン、ペンチレングリコール、酒粕、ベタイン、プラセンタエキス、加水分解コラーゲン、ハトムギ種子エキス、ロニセラカエルレア果汁、１，２-ヘキサンジオール

HADAYOI 酒粕芳醇クリーム

整えた肌を、三千盛の酒粕※で包み込む。

30g / 日本製 \3,980(税込)

アルコールフリー

【全成分】 温泉水、ＢＧ、酒粕、グリセリン、メドウフォーム種子油、ペンチレングリコール、ベタイン、コメヌカ、プラセンタエキス、ハマナス花エキス、エミュー油、ヒマワリ種子油、１，２-ヘキサンジオール、キサンタンガム、ポリアクリレートクロスポリマー-６、ｔ-ブタノール

※保湿

https://e-dma.co.jp/clp/hadayoi/

【株式会社三千盛 概要】

代表者：水野 鉄盛

本社所在地：〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町２９１９

電話番号：0572 -43-3181

事業内容：清酒「三千盛」製造及び販売

URL：https://www.michisakari.com/

【株式会社大垣共立銀行 概要】

代表者：林 敬治

本社所在地：〒503-0887 岐阜県大垣市郭町3丁目98番地

電話番号：0584-74-2111

事業内容：銀行業

URL： https://www.okb.co.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社DMA 代表者：檞 将彦(くのぎ まさひこ)

本社所在地：〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町四丁目４５番２

電話番号：052-325-6715

事業内容：(1)化粧品の企画・製造・販売 (2)美容雑貨、健康食品の企画・製造・販売

URL：https://e-dma.co.jp/