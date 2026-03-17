『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』ジョーカーや子分たちが大暴れの新トレーラー2種を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、WB Gamesより発売予定のPlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）向けソフト『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』について、ジョーカーや子分たちがゴッサム・シティで繰り広げる悪行をフィーチャーした2種の新トレーラーを公開しました。

なお、本作の発売日が2026年5月22日（金）に変更となりました。Nintendo Switch(TM) 2 版の発売日は、後日あらためて発表いたします。

『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』

公式 シネマティック「ジョーカー：美術館の道化王子」

https://www.youtube.com/watch?v=yxHHSDTJ5JU

『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』子分マニュアル

https://www.youtube.com/watch?v=R-UlgqYS5_M&t=6s(https://www.youtube.com/watch?v=R-UlgqYS5_M&t=6s)

※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。

■パッケージ版スタンダード・エディション予約受付中！

全国のゲーム販売店にて、本作パッケージ版スタンダード・エディションの予約を受け付けています。予約特典として、名作コミック『ダークナイト・リターンズ』をモチーフにした特別バットスーツ（発売日から使用可能なゲーム内コンテンツ）をプレゼントいたします。

■対象のレゴ(R)セット購入でゲーム内コンテンツをゲット！

現在発売中の4種類のレゴ(R) DC バットマン(TM)セットには、『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』で利用可能なゲーム内コンテンツが付属しており、ゲーム発売後に引き換えて入手することができます。各セットに付属するコンテンツの内容は以下のとおりです。

● レゴ(R) DC バットマン(TM)：バットマン ロゴ セット(https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-logo-76330)

ゲーム内で使用できるゴールド仕様の「バットスーツ」が入手可能となるコードが付属しています。本コンテンツはレゴセット購入者限定です。

● レゴ(R) DC バットマン(TM) バットマンvsスーパーマン(TM) バットモービル(TM) セット(https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-v-superman-batmobile-76331)

映画『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』に登場するバットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できます。なお、通常のバットモービルはレゴセットの購入有無に関わらずゲーム内で入手可能です。

● レゴ(R) DC バットマン(TM)：ザ・バットマン(TM) バットモービル(TM) セット(https://www.lego.com/ja-jp/product/the-batman-batmobile-76332)

映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できます

● レゴ(R) DC バットマン(TM)：バットマン&ロビン バットモービル(TM) セット(https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-robin-batmobile-76333)

映画『バットマン & ロビン』版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できます。

■『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』について

本作は、若きブルース・ウェインがゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く、オープンワールド型アクションアドベンチャーです。

86年にわたるバットマンの歴史をベースに、レゴ(R)ならではのユーモアを融合。物語は“バットマンの起源”から始まり、影の同盟での修行を経て、ロビンやキャットウーマンなどの仲間と絆を深めながら、ジョーカーをはじめとするスーパーヴィランの脅威に立ち向かいます。

新バトルシステムでは、迫力ある一撃や連続攻撃、カウンター、テイクダウンなど多彩なアクションが可能。ソロプレイはもちろん、2人協力プレイにも対応し、初心者から上級者まで楽しめる難易度を用意。ゴッサム・シティの探索、乗り物操作、バットケイブのカスタマイズなど、遊びの幅も豊富です。

【商品概要】

商品名：レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト

対応機種：PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2／Xbox Series X|S／PC(Steam／Epic Games Store)

発売日：

2026年5月22日（金）発売予定

※Nintendo Switch(TM) 2版の発売日は後日発表予定

価格：

スタンダード・エディション 7,980円（税込8,778円）

デラックス・エディション 10,260円（税込11,286円）

※デラックス・エディションはデジタル専売です

ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー

プレイ人数：1～2人

メーカー：WB Games

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：LEGO(R) BATMAN(TM): LEGACY OF THE DARK KNIGHT (C) 2026 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick, and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. (C) 2026. DC LOGO, BATMAN, and all related characters and elements (C) and TM DC (s25).

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