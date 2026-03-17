【佐賀・伊万里】３月の3連休に「道の駅伊万里」リニューアル１周年祭を開催。極上の伊万里牛や牡蠣の振る舞い、限定”いちごさん”スイーツ販売など特別企画が目白押し

伊万里市

佐賀県伊万里市にある「道の駅伊万里 伊万里ふるさと村」ではリニューアル1周年を記念し、3月20日（金）から22日（日）までの3日間、特別イベントを開催いたします。

本イベントでは、ブランド牛「伊万里牛」や「牡蠣」の振る舞い（数量限定）をはじめ、佐賀県産ブランドいちご「いちごさん」を使用した地元菓子店5店による限定スイーツの販売、豪華特産品が当たる福引抽選会など、子どもから大人まで幅広い世代が楽しむことのできる企画が盛りだくさんです。

「道の駅伊万里」リニューアル周年祭

「道の駅伊万里」Instagram :https://www.instagram.com/michinoeki_imari_furusatomura/

期間：2026年3月20日（金）、21日（土）、22日（日）

場所：道の駅伊万里「伊万里ふるさと村」（佐賀県伊万里市南波多町井手野2754-9）

主催：伊万里市農業協同組合

イベント企画をご紹介！

昨年３月のリニューアル以来、およそ35万人のお客様にご来場いただきました。

○数量限定！振る舞いフード

・20日（金）9時～

あったかほっこり！豚汁のふるまい

・21日（土）10時～

今が旬！牡蠣のふるまい＆販売

・22日（日）12時～

行列必至！伊万里牛のふるまい＆販売

伊万里牛のイメージカキのイメージ

○旬のブランドイチゴ「いちごさん」を使った限定スイーツの販売！

地元のお菓子屋さん5店舗とコラボして、このイベントのための限定スイーツを販売

その一部商品をご紹介します

伊万里彩香の「いちごさんと桜餡のモンブラン」

伊万里菓舗うちだの「苺のまかないロールケーキ」

伊万里スイーツ城月堂の「いちごさんパフェ」

○運試し!! 福引抽選会

伊万里の特産品が当たる福引き抽選会※（数量限定、空クジなし）

特賞で伊万里牛が当たるチャンス！

※2,000円以上お買い上げのお客様に限ります

○おやつゲットのチャンス？ じゃんけん大会（小学生以下限定）

21日（土）、22日（日）の2日間で各日2回ずつの開催

1回目：10時～、2回目：15時～

そのほか、

・旬のフルーツやお米をはじめとした農産物の特価販売

・人気のキッチンカーの出店

・商品を購入された方に先着でドリップバッグコーヒーのプレゼント

など、子どもから大人まで楽しめるイベントが目白押しです！

ブランドイチゴ「いちごさん」を地元価格でこっちも外せない旬の「きんかん」

ここでしか買えない美味しい伊万里をめしあがれ

・「伊万梨」ー贅沢な梨のお饅頭ー

道の駅伊万里限定販売のお菓子「伊万梨(いまり)」は、伊万里梨のコンポートを使用し、甘い白餡の中にシャリっとした梨の食感が楽しめるお饅頭です。

伊万里市農業協同組合と市内の菓子店が共同開発し、昨年の初登場時には数週間で完売してしまったほどの人気の逸品！

・「こいが伊万里メンチ」ーJAと大学生の共同開発ー

最高級黒毛和牛である伊万里牛のうまみをたっぷり閉じ込めた「こいが伊万里メンチ」は、伊万里市農業協同組合と長崎県立大学の学生が共同開発した新メニュー。

肉感たっぷり、ジューシーで食べ応え抜群の一品を、お手頃価格で提供されています。

そもそもリニューアルでどんな施設になったの？

福岡県から佐賀県、長崎県をつなぐ国道202号線沿いに位置する「道の駅伊万里」は福岡方面からの観光客等を迎える玄関口として、多くの人でにぎわっています。

令和7年3月28日のリニューアルオープンによって、

・伊万里のお土産が買える特産館の拡充

・お食事が楽しめるイートインコーナーの新設

・駐車場台数の増加

・公園の新設

・展望台兼交流施設の新設

が行われました。

野菜売り場(イメージ)にぎわう特産館内

新設された公園のようすコスパ抜群の「日替わり定食」をご賞味あれ！(写真は肉野菜炒め定食)

道の駅伊万里「伊万里ふるさと村」へのアクセス

夏には梨やブドウが旬を迎えるなど、1年を通して美味しい農産物が楽しめます。もちろん伊万里牛も！

・自動車

福岡都市高速道路（天神北IC）から西九州自動車道経由（南波多谷口IC）で約1時間10分

・バス

昭和バス 都市間高速バス「いまり号」で、博多バスターミナルから約1時間50分・西鉄天神高速バスターミナルから約1時間30分

上空から見渡した「道の駅伊万里」参考URLイベントの詳細はこちらから！

・Instagramアカウント「道の駅伊万里ふるさと村【公式】」(https://www.instagram.com/michinoeki_imari_furusatomura/)

道の駅伊万里 リニューアル周年祭に関するお問い合わせ

道の駅伊万里「伊万里ふるさと村」

住所：佐賀県伊万里市南波多町井手野2754-9

電話：0955-24-2252（営業時間：9時～18時）

最後に

道の駅伊万里のイベント情報はいかがでしたか？

お食事ができて、ゆったり休憩もできて、お土産も買えちゃう。子どもから大人まで幅広い世代が快適に過ごせる、道の駅伊万里「伊万里ふるさと村」で、あなただけの「いまり」がきっと見つかります。３月の３連休は「道の駅伊万里」で決まり！

伊万里市について

伊万里市は、佐賀県西部に位置し、豊かな自然と歴史文化が息づくまちです。かつて佐賀藩の御用窯が置かれた大川内山では、将軍家への献上品として焼かれた鍋島の技術が今も受け継がれ、その精緻な美しさは世界から高く評価されています。

また、伊万里牛をはじめとする食の恵み、四季折々に楽しめるフルーツ狩りや自然散策、海と山が織りなす風景など、多彩な魅力が凝縮されたまちです。