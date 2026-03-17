【ルイ・ヴィトン】2026年6月11日(木) ルイ・ヴィトン 名古屋ランドマーク店がオープン

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトン 名古屋ランドマーク店が6月11日(木)にオープンいたします。「ザ・ランドマーク名古屋栄」に誕生するラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」内に位置し、4フロアで構成される本店舗は、中部エリア最大級の規模を誇り、メゾンの世界観を存分に体感いただける空間となります。

店内では、プレタポルテをはじめ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなど、幅広いカテゴリーの製品を展開。さらに、エクスクルーシブなサロンも併設し、よりパーソナルで洗練されたサービスをご提供いたします。

ゆったりとした雰囲気の中、メゾンの多彩な世界観と共にショッピングをお楽しみください。

＜店舗情報＞

ルイ・ヴィトン 名古屋ランドマーク店

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1

11:00-19:00

T 0120 64 4112 (ルイ・ヴィトン クライアントサービス)

取扱製品：トラベルラゲージ、レザーグッズ、プレタポルテ、シューズ、

アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなど

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイト louisvuitton.com(https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage)をご覧ください。