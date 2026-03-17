【HIGH! STANDARD】「Carhartt POP-UPイベント」開催！3月20日（金）～22日（日）の3日間限定

株式会社 聖林公司

〈HIGH! STANDARD〉にて、シーズン定番となった「Carhartt POP-UPイベント」をこの春も開催

します。

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1889年、アメリカ・ミシガン州デトロイトでワークウェアブランドとして誕生した〈Carhartt〉は、わずか4台のミシンと5人の従業員からスタートしました。多くの労働者の相棒として支持され続ける

一方、1990年代にはさまざまなカルチャーと結びつき、その存在感を確固たるものにしていきます。

1997年には、「Carharttの原点に忠実でありながら、デザイン性とクオリティを追求し、コア製品のアイデンティティを現在へ適応させる」というコンセプトのもと、〈Carhartt WIP

（Work in Progress）〉がヨーロッパでスタートしました。

今回のPOP-UPイベントでは、今着たいもの、欲しいものにフォーカスしてアイテムをピックアップ。裏地無しのデトロイトジャケットやチョアコートといったジャケット類をはじめ、USラインのシャンブレーシャツやポケットTシャツ、ヘンリーネックTシャツ、メッシュキャップ、さらにリメイクアイテムも多数取り揃えます。

※価格帯は6,500円～50,000円を予定しています。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【イベント詳細】

■開催期間： 2026年3月20日（金）～3月22日（日）

■時間： 11:30～20:00

■場所： HIGH! STANDARDの向かい、OKURA隣接の建物

（HIGH! STANDARD(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shsd/)より徒歩5秒）

■住所： 東京都渋谷区猿楽町25-1(https://maps.app.goo.gl/TW5zf8Qtc5tunjXA6)

■TEL： 03-3464-2109

最新情報は〈HIGH! STANDARD〉公式インスタグラムにて発信しております。

ぜひご覧ください。

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Carhartt

1889年にアメリカのミシガン州デトロイトで誕生したCarhartt(カーハート)｡

タフなダック地とデニムで作られたオーバーオールを世に送りだし､その後120年以上に渡り愛され続けるワークウェアブランドとなりました｡労働者たちの求める丈夫なワークウェアを作り､アメリカの発展を支えてきた彼らに支持されたアイテムは､確かな機能､耐久性に裏打ちされています｡

Carhartt WIP

1997年に満を持してデザインやシルエットをより現代的にアレンジした、ヨーロッパ発のカジュアル・ウェア・ライン〈Carhartt WIP〉をスタートさせる。クラブミュージック、アート、スケートボードなど、様々なサブカルチャーを積極的にサポート。Carhartt WIPは歴史と伝統あるワークウェアをルーツとし、アーバン・ライフスタイルにフィットする革新的ブランドとして世界中で親しまれている。”work in progress”の略、「ダブリューアイピー」と読まれる。

HIGH! STANDARD

1982年、昭和初期に建てられた外国の元軍医宅を改装してオープンしました。当時はMADE IN USAのソックスだけを販売していましたが、今ではワークやミリタリー・スポーツ・アウトドアを中心に、アメリカのベーシックを追求したアイテムを展開しています。

■HIGH! STANDARD(https://www.instagram.com/high_standard_official/)オフィシャルインスタグラム

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