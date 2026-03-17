ワタミ、物流を水素化へ　愛知でFCトラック実証開始、CO2ゼロ配送に挑戦　～業界初※の物流脱炭素プロジェクト始動～

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下「ワタミ」）は、株式会社ムロオ、三和清掃株式会社と協業し、愛知県において採択された物流脱炭素化プロジェクトの一環として、2026年3月よりFC（水素燃料電池）トラックの実証走行を開始いたします。

本取り組みは、愛知県が掲げる「カーボンニュートラルの実現に向けた持続可能なまちづくり」に賛同するものであり、物流トラック走行時におけるCO2排出ゼロの実現を目指すものです。 ※自社調べ

＜写真左から、今回、(株)ムロオ、三和清掃(株)に導入されたFCトラックは、冷凍冷蔵にも対応したトラックです＞

ワタミが運営する宅食事業「ワタミの宅食」は、日本国内に約500営業所を展開し、日替わりのお弁当・お惣菜を毎日約23万食お届けしています。本プロジェクトでは、愛知県内の３営業所において、下図のとおりFCトラックの実証走行を開始いたします。

【背景】

愛知県は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、全国の民間企業等を対象に脱炭素プロジェクトのアイデアを募集しておりました。これを受け、ワタミ、株式会社ムロオ、三和清掃株式会社の3社は、「荷主と運輸事業者の連携による物流脱炭素化プロジェクト」を提案。2023年12月に支援対象プロジェクトとして選定され、実証走行に向けた検討・協議を重ねてまいりました。

【提案企業 3 社の役割】

【ワタミが目指すカーボンニュートラルの取り組み】

ワタミは、2023年に「2050年カーボンニュートラル宣言」を宣言しました。

愛知県津島市にある自社食品加工工場「ワタミ手づくり厨房 中京センター」では、使用電力を100％再生可能エネルギーへ切り替えています。さらに、愛知県および名古屋市の指導・助言のもと、業界で初めて※となるお弁当プラスチック容器の回収を実施。また、工場で発生する調理くず等も自社で回収し、リサイクルする循環型の取り組みを推進してまいりました。今回、お弁当の配送および使用済み容器・調理くず等の回収物流にもFCトラックを導入することで、サプライチェーン全体をより環境配慮型へと進化させ、物流脱炭素化モデルスキームの構築を目指します。※自社調べ

■ワタミが運営する「ワタミの宅食」について

「ワタミの宅食」は、日替わりのお食事と“まごころ”をお届けすることで“社会を支えるインフラ”となることを目指し、事業を展開しています。お弁当・お惣菜は、お客さまと同じ地域に住む“まごころスタッフ”がお届けしています。毎日約23万食のお弁当・お惣菜をお届けしており、病者・高齢者食宅配市場「売上シェア15年連続 No.1」（2010年～2024年）※を達成しています。2020年3月には、業界として初めて、自社弁当容器を回収し、新たな容器としてリサイクルする取り組みを全国に展開するなど、SDGｓの目標達成にも貢献しています。

※「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェア No.1（2010～2024年）

出典「外食産業マーケティング便覧 2011～2024」（株式会社富士経済調べ）

■エコ・ファースト企業として

ワタミグループは、過去の取り組みの評価と今後への期待から、2010 年、環境省より「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。国内グループ全事業での認定取得は初めてとなりました。2018 年には業界初となる RE100を宣言し2040年までにすべての 事業所で達成を目指します。

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp