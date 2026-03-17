創作活動を応援する楽曲コンテスト「ソニコン」今年も開催！ 5/17まで“歌モノ”を大募集！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するデジタルクリエイター向けダウンロードストア「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」は、クリエイター応援企画の一環として、楽曲コンテスト「ソニコン SONICWIRE CONTEST 2026 - 歌モノ編 -」を開催いたします。応募期間は、2026年3月17日（火）～2026年5月17日（日）23:59まで。5分以内の”歌モノ”楽曲が対象です。受賞者には、SONICWIREポイントをはじめ、今後の創作にご活用いただける各種賞品・特典・応援施策をプレゼントいたします。二次・三次選考の通過者にも特典をご用意しておりますので、皆さま奮ってご応募ください。

▼「ソニコン SONICWIRE CONTEST 2026 - 歌モノ編 -」応募ページ

https://sonicwire.com/news/special/sonicon-2026

メロディーラインがあればOK！ 5分以内の“歌モノ”楽曲を大募集！

「SONICWIRE CONTEST」（通称「ソニコン」）は、DTM（*1）に欠かせない「音」の素材やソフトウェア等をダウンロード販売しているSONICWIREが、音楽クリエイターの創作活動を応援する目的で主催する楽曲コンテストです。2022年から毎年開催しており、前回のソニコンでは過去最多となる1,135作品が集まりました。今回の募集テーマは、DTMで制作された5分以内の”歌モノ”楽曲です。普段は歌唱を意識した楽曲を制作しない方も、ぜひこの機会に制作してご応募ください。

*1）DTM：パソコンで音楽を制作すること

豪華審査員陣が楽曲を審査！ 最終選考まで進んだ全員に講評コメントを贈呈！

本コンテストでは、人気アニメのテーマソング等を手掛けている作詞家／作曲家 “渡辺 翔”氏、有名アーティストへの楽曲提供等で活躍する傍らSNSでも人気を博している作曲家／編曲家 “yamazo”氏、日本の音楽シーンを支えるクリエイターの制作環境の構築をサポートする株式会社PleasureCreationの代表取締役 “谷 正太”氏、そして、人気アニメ・ゲームへの楽曲提供など多方面で活躍する作曲家 “ハマダコウキ“氏の4名が審査を務めます。応募作品は「メロディー」「コード」「展開」「サウンド」「楽曲アイデア」の5基準で審査。最終選考の進出者全員に、審査員陣による講評コメントを贈呈いたします。

最終選考進出でDTM関連製品をGET！ さらに二次・三次選考者特典も！

また、ソニコンでは毎回、クリエイターの創作活動に繋がる豪華特典を多数ご用意しております。今回の最優秀賞の受賞者には20万円分のSONICWIREポイントを提供するほか、株式会社PleasureCreationの谷 氏による「DTM／制作システムの無料相談（2時間）」を進呈。あわせて、受賞者が自身の活動をPRできる場として、SONICWIRE公式WEBサイトへのインタビュー記事掲載も実施いたします。

最優秀賞・優秀賞・特別賞の共通特典としては、受賞作品を収録したコンピレーションアルバム『SONICON PowerPush Vol.3』を制作。ジャケットには前回同様、イラストレーターの田中寛崇 氏を起用し、後日、各音楽ストリーミングサービスにてデジタルリリースを予定しております。

もちろん、前回のソニコンと同様、最終選考の進出者にはもれなく副賞として協賛各社が提供するDTM関連製品を1つ進呈いたします。さらに、今回は二次・三次選考の通過者にもSONICWIREポイントを進呈するなど、前回以上に多くの方にチャンスがある内容となりました。DTM初心者の方もぜひご応募ください。

『SONICON PowerPush Vol.3』ジャケット画像

そのほかの特典の詳細については、概要をご確認ください。たくさんのご応募をお待ちしております。

※『SONICON PowerPush Vol.3』配信方法は変更になる可能性がございます

【「ソニコン SONICWIRE CONTEST 2026 - 歌モノ編 -」概要】

■募集楽曲：楽曲時間5分以内の“歌モノ”

※メロディーラインが入っていることを条件とします（歌声合成ソフトウェア／シンセサイザー等可）

■審査基準：メロディー／コード／展開／サウンド／楽曲アイデアの5項目

■応募期間： 2026年3月17日（火）～2026年5月17日（日）23:59まで

■入賞者発表：2026年8月中を予定

■応募ページ：https://sonicwire.com/news/special/sonicon-2026

※ご応募前に詳しい応募要項を必ずご確認ください

＜賞および特典＞※受賞人数は変更する可能性があります

最優秀賞（1名）

SONICWIREポイント 20万円分／SONICWIREにてインタビュー記事の掲載／DTM・制作システムの無料相談（2時間）

優秀賞（3名）

SONICWIREポイント 5万円分

特別賞（5名）

SONICWIREポイント 1万円分

入賞者特典

コンピレーションアルバム『SONICON PowerPush Vol.3』へ収録／YouTube（SONICWIRE公式チャンネル）でのクロスフェード動画の公開／受賞作品が含まれた音楽ダウンロードカード「SONOCA」10枚を進呈／SONICWIREにて受賞楽曲紹介記事の公開

最終選考者特典

審査員から楽曲講評コメント／副賞（1製品）

※入賞者以外の方は、運営が選定した副賞の進呈となります

選考通過特典

三次選考者特典： SONICWIREポイント 500円分

二次選考者特典： SONICWIREポイント 100円分

◆副賞一覧 ※敬略称・順不同

- ヤマハ『オーディオインターフェース URX22』※ホワイト・ブラックの2色からお好きなカラーをご提供（提供：株式会社ヤマハミュージックジャパン）

- Novation『Launchkey Mini 37』／ADAM Audio『D3V White』（提供：Focusrite Group Japan株式会社）

- Engineering Lab『EL4P - All Black』／Platane『UP2』『Magic Fader』セット／SAUCE AUDIO『AirLift』（提供：株式会社サウンドハウス）

- On-Stage『MBS5000』（提供：島村楽器株式会社）

- Avid『Pro Tools Studio』※年間サブスクリプション（提供：アビッドテクノロジー株式会社）

- Spectrasonics『Omnisphere 3』（提供：株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部）

- iZotope『Mix & Master Bundle Advanced』（提供：株式会社メディア・インテグレーション）

- IK Multimedia『ReSing』／OVERLOUD『BREVERB 2』／IK Multimedia『Pianoverse Royal Upright Y5』（提供：株式会社フックアップ）

- EVERTONE PROJECT『EVERTONE BUNDLE』（提供：Plugin Boutique）

- VoosteQ『Material Comp』／VoosteQ『Model N Channel』（提供：Computer Music Japan）

- Sleepfreaks『スペシャルカリキュラムの作成と50分のカスタムコースを2コマ（3万円相当）』（提供：株式会社スリープフリークス）

- Cradle『The God Particle』／sonible『smart:essentials bundle』／Toontrack『Superior Drummer 3』／Ample Sound『AMPLE GUITAR SC 4』／CRYPTON『鏡音リン・レン NT』または『初音ミク NT』／CRYPTON『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』（提供：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社）

＜協力＞※敬略称・順不同

渡辺 翔、yamazo、ハマダコウキ、Computer Music Japan、Plugin Boutique、株式会社サウンドハウス、株式会社フックアップ、株式会社メディア・インテグレーション、株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部、島村楽器株式会社、アビッドテクノロジー株式会社、Focusrite Group Japan株式会社、株式会社スリープフリークス

＜協力＞※敬略称・順不同

渡辺 翔、yamazo、ハマダコウキ、Computer Music Japan、Plugin Boutique、株式会社サウンドハウス、株式会社フックアップ、株式会社メディア・インテグレーション、株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部、島村楽器株式会社、アビッドテクノロジー株式会社、Focusrite Group Japan株式会社、株式会社スリープフリークス

企画協力：株式会社PleasureCreation

主催：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 SONICWIREチーム

「SONICWIRE」は、これからも音楽クリエイターの皆様の創作活動がより充実したものになるよう尽力いたします。音楽制作に関するTIPS記事や動画も無料で掲載しておりますので、どうぞお役立てください。

DTMガイド：https://sonicwire.com/product/dtmguide/special

【SONICWIRE公式WEBサイト／SNSアカウント】

公式WEBサイト：https://sonicwire.com/

公式X：https://x.com/cfm_sonicwire

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@cfm_sonicwire

公式Instagram：https://www.instagram.com/cfm_sonicwire

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfm.sonicwire

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 SONICWIRE担当

E-mail：sonicwire@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」とは https://sonicwire.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する、世界最大規模の「音」に関するソフトウェア、プラグイン、素材の総合ダウンロードストア。プロミュージシャン御用達の最高級オーケストラ音源から、世界人気No.1ドラム音源、楽曲制作用サウンド素材集（サンプルパック）、映像作品やスマホアプリに使える効果音、BGMまで、膨大なラインナップの中から好みのソフト音源やサウンド素材を、”いつでも・どこでも・すぐに”購入できる。また、音声分離などの音声編集サービス、必要なサウンド／音楽をライセンス又は制作するサービスなども展開。音に関わるクリエイションのためのツールとソリューションを提供している。

＜会社概要＞

会社名｜クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者｜代表取締役 伊藤博之

所在地｜〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設立｜1995年7月

事業内容｜

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。

コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/