手頃な価格でボリュームのある商品から、専門店品質を目指したこだわりの味わいまで、さらに選びやすく　この春からセブン‐イレブンのパンが変わります！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、2026年春（2026年3月30日週より順次）より、パンカテゴリーの品揃えを大きく見直し、お客様の多様なニーズを捉える新しい“パン戦略”を推進します。手頃にお腹を満たせるラインアップの拡充に加え、セブン‐イレブンのオリジナル商品を作る工場での製造や品揃え改廃のスピードを生かした“セブン‐イレブンだからできること”を追求し、市場トレンドに対応した専門店品質にも挑戦します。経済環境や市場の変化に対応しながら、生地や具材へのこだわりを強化し、より高い満足の提供を目指します。

それぞれの考え方

パンカテゴリーにおいて3つのテーマごとに、商品テーマ・ターゲット・食シーンを明確にした商品展開を進めます。お客様の利用目的や気分に合わせて選びやすい売場づくりを目指すとともに、各テーマの特長を分かりやすく発信していきます。

●“安くてずっしり（満足感）”をテーマに、10代～30代の男性・女性（学生や子育て世代の親など）を想定し、朝食や部活・塾の前、まとめ買いといったシーンで手に取りやすい、満足感のある商品を展開します。

●“新しさ・わくわく感”をテーマに、主に20代・30代女性をターゲットに設定し、週末ブランチや自分へのご褒美、シェア需要など、気分が上がるシーンに向けたラインアップを提案します。

●“毎日安心・定番（安心感）”をテーマに、20代・30代の男女を中心に、朝食・ランチ・3時のおやつ・在宅ワークの合間など、日常のさまざまなタイミングで選ばれる定番商品の充実を図ります。

新生活が始まるこのタイミングで、セブン‐イレブンのパン商品の魅力をより分かりやすくお届けしていきます。

商品ラインアップ

■ずっしりデニッシュ りんご

価格：118円（税込127.44円）

発売日：4月7日（火）～順次

販売エリア：北海道・沖縄県を除く全国

手に取りやすい価格帯で、定番の菓子パンの品揃えをいたします。しっとりとやわらかいデニッシュ生地で、りんごジャムをたっぷりと包み、焼き上げました。角切りりんご入りのりんごジャムを使用することで、シャキシャキとしたりんごの食感と味わいを楽しめる商品です。手に取った時のずっしり感と食べ応えのあるボリューム感が特長です。

■クロワッサン ソーセージミートソース

価格：248円（税込267.84円）

発売日：3月31日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

専門店を目指した、乳感やほのかな甘みで、そのまま食べても味わい深いクロワッサン生地にこだわりました。焼き込んでも潰れないボリューム感が特長です。また手間暇かけたクロワッサン生地を土台に、ソーセージを盛り付けることで、食べたときの満足感も味わえます。

■こだわりソースのふんわりコロッケパン

価格：168円（税込181.44円）

発売日：3月31日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

ふんわりしっとりした食感のパン生地でコロッケをサンド。コロッケにもこだわり、じゃがいものうま味と甘みが感じられるなめらかな食感が特長です。こだわりのソースで食べ進みのよい仕立てにしております。ボリューム感・価格ともに、満足度No.1の人気の惣菜パンをぜひお試しください。

■サクふわメロンパン

価格：118円（税込127.44円）

発売日：4月7日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

くちどけの良いふんわり感のある生地にこだわりました。メロン皮はサクサク感とバター風味の向上を目指しました。セブン‐イレブンが誇る菓子パンNo.１人気商品をぜひお試しください。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。