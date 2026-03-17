TOTTEI 開業1周年＆水辺のイルミネーション「KOBE BUBBLUMI 2026」開催記念　神戸ポートピアホテル オリジナルグリーンカクテルが期間限定で登場！

株式会社神戸ポートピアホテル

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人：伊藤 剛）は、TOTTEI開業１周年および水辺のイルミネーションイベント「KOBE BUBBLUMI 2026」の開催を記念し、ホテルオリジナルカクテル「GREEN HILL BUBBLE MOJITO（グリーン ヒル バブル モヒート）」を2026年3月20日（金・祝）から4月19日（日）までの期間限定で販売いたします。本カクテルは、TOTTEIにあるGLION ARENA KOBEをホームアリーナとするプロバスケットボールチーム「KOBE STORKS」のチームカラー“ストークスグリーン”とTOTTEI PARKの“緑の丘”をイメージした一杯です。

神戸ポートピアホテルは、神戸ストークスのオフィシャルパートナーとしてチームを応援するとともに、スポーツやエンターテインメントと街の魅力を結びつける取り組みを進めています。

TOTTEI KOBE開港祭とウォーターフロントを彩るイルミネーション

2026年4月に開業1周年を迎えるTOTTEI KOBEは、神戸のウォーターフロントに誕生した新たな賑わいの拠点として、スポーツやエンターテインメント、グルメなどを楽しめる注目のエリアです。エリア内にあるGLION ARENA KOBEはプロバスケットボールチーム「KOBE STORKS」のホームアリーナとして多くのファンが訪れ、神戸の新しいスポーツ拠点として賑わいを見せています。

また同期間には、TOTTEI開業1周年を記念した水辺のイルミネーションイベント「KOBE BUBBLUMI 2026」が開催され、ウォーターフロントを幻想的な光で彩ります。海と光が織りなす幻想的な景色が広がり、神戸の夜を楽しむ新たなナイトタイムコンテンツとして注目されています。

TOTTEI KOBE開港祭記念 ストークス GREEN KOBE BAR スタンプラリーへ参画

本カクテルは、TOTTEIエリアを巡りながら楽しめる企画「ストークスGREEN KOBE BARスタンプラリー」の対象メニューとしても提供されます。TOTTEI KOBE公式アプリを通じて「KOBE BUBBLUMI 2026」と対象バーを訪れスタンプを集めてアンケートに回答すると、抽選で豪華賞品がプレゼントされるものです。神戸ストークスとともに街を盛り上げる新しいナイトタイムの楽しみ方をご体験いただけます。

https://totteikobe.jp/news/article/24011

今回販売する「GREEN HILL BUBBLE MOJITO」は、神戸ストークスのチームカラー“ストークスグリーン”と、TOTTEI PARKに広がる緑の丘をモチーフに考案したホテルオリジナルカクテルです。ミントの爽やかな香りとほのかな甘みが広がるモヒートに仕上げ、炭酸の泡がきらめく見た目もポイント。グラスの中で弾ける泡が光を受けて輝き、「KOBE BUBBLUMI 2026」のイルミネーションや神戸のウォーターフロントの夜景とともにお楽しみいただくことで、神戸らしい特別なひとときを演出します。

■商品概要

商品名

GREEN HILL BUBBLE MOJITO（グリーン ヒル バブル モヒート）

販売店舗

本館30階 スカイグリルブッフェ GOCOCU

20:30～23:00（L.O. 22:30）土、日曜日・祝日は21：00～ カクテルタイムのみ提供

本館2階 バー レスタカード

17:00～23:00（L.O. 22:30）定休日: 毎週月・火・水曜日（祝日は営業）

※ご利用は20歳以上の方とさせていただきます

価格

1,900円（税・サービス料込）

販売期間

2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）

お問い合わせ：レストラン総合案内 Tel：078-303-5207（10：00～17：30）

※写真はイメージです