『バニラな日々』キャンペーン 春の眠りに、バニラな音でぐっすりと。 エムズシステムのぐっすりスピーカーをご購入された方にもれなく ハッピートーク社製「ぐっすりマット」をプレゼント
波動スピーカーの開発・販売を手がける有限会社エムズシステム（東京都中央区）は、この春、やわらかな音に包まれる眠りの時間を提案する企画として、「ぐっすりスピーカー バニラ」を主役にした『バニラな日々』キャンペーンを開催いたします。
春は、寒暖差や新生活の始まり、環境の変化などにより、心身のリズムが揺らぎやすい季節です。寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりと、睡眠に関する悩みを感じる方も少なくありません。そうした季節だからこそ、エムズシステムは「眠りを整える空間環境」のひとつとして、音のあり方に注目しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage1】
音は、空気の振動です。私たちはその振動を耳だけでなく、空間全体の気配として受け取っています。エムズシステムの波動スピーカーは、一般的なスピーカーのように“音を前に飛ばす”のではなく、空間に自然に広がる音を生み出し、包み込まれるような音環境をつくります。
なかでも「ぐっすりスピーカー バニラ」は、その名前の通り、やわらかく、清潔感のある佇まいと、暮らしに溶け込むやさしい存在感が特長です。寝室やくつろぎの空間にもなじみやすく、春という季節にふさわしい一台として、今回のキャンペーンの中心に据えました。
『バニラな日々』キャンペーンでは、「春の眠りに、バニラな音でぐっすりと。」
をテーマに、日々の暮らしの中で“眠りに向かう時間”そのものを心地よく整えるご提案を行います。ぐっすりスピーカーは、ただ音楽を流す道具ではありません。
夜の時間にふさわしい音の空気を整え、気持ちを静かにほどき、眠りへと向かう環境づくりをサポートします。
本キャンペーンを通じて、エムズシステムは、音を「聴くもの」から「空間を整えるもの」へと捉え直し、春の暮らしに寄り添う新たな提案を発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage2】
『バニラな日々』キャンペーン概要
キャンペーン名 『バニラな日々』キャンペーン
テーマ 春の眠りに、バニラな音でぐっすりと。
対象商品 ぐっすりスピーカー バニラ
期間：2026年3月23日（月）から31日（火）まで
場所：エムズシステム新富本店ショールーム
中央区新富2-1-4 https://www.mssystem.co.jp/shop/access/
内容：期間中に入眠に最適な無指向性のスピーカーSLAバニラをエムズシステム本店ショールームでご購入の方にもれなく電磁波から眠りを守る「ぐっすりマット」を進呈
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage3】
商品に込めた思い 春は、新しい始まりの季節である一方で、知らず知らずのうちに心身へ負荷がかかる季節でもあります。そんな時期に必要なのは、強い刺激ではなく、そっと寄り添うやさしさです。「バニラ」という名前に込めたのは、甘さではなく、やわらかさ。軽やかで、明るく、安心感のある響きです。エムズシステムは、これからも、音を通して暮らしの質を高める提案を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage4】
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
音が空間に均一に広がるとき、人は無意識に深呼吸をする。肩の力が抜け、思考が静まる。
時間の流れが、少しだけやわらぐ。私たちはこの状態を音のエアコンと呼びます。
https://www.mssystem.co.jp/concept/sound-environment-declaration/
指向性の強いストレスフルな刺激音から自然な音の広がりを感じられる無指向性の音への転換が可能になるからです。
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどでも広く採用されています。
https://www.mssystem.co.jp/reasons/cases/
配信元企業：有限会社エムズシステム
春は、寒暖差や新生活の始まり、環境の変化などにより、心身のリズムが揺らぎやすい季節です。寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりと、睡眠に関する悩みを感じる方も少なくありません。そうした季節だからこそ、エムズシステムは「眠りを整える空間環境」のひとつとして、音のあり方に注目しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage1】
音は、空気の振動です。私たちはその振動を耳だけでなく、空間全体の気配として受け取っています。エムズシステムの波動スピーカーは、一般的なスピーカーのように“音を前に飛ばす”のではなく、空間に自然に広がる音を生み出し、包み込まれるような音環境をつくります。
なかでも「ぐっすりスピーカー バニラ」は、その名前の通り、やわらかく、清潔感のある佇まいと、暮らしに溶け込むやさしい存在感が特長です。寝室やくつろぎの空間にもなじみやすく、春という季節にふさわしい一台として、今回のキャンペーンの中心に据えました。
『バニラな日々』キャンペーンでは、「春の眠りに、バニラな音でぐっすりと。」
をテーマに、日々の暮らしの中で“眠りに向かう時間”そのものを心地よく整えるご提案を行います。ぐっすりスピーカーは、ただ音楽を流す道具ではありません。
夜の時間にふさわしい音の空気を整え、気持ちを静かにほどき、眠りへと向かう環境づくりをサポートします。
本キャンペーンを通じて、エムズシステムは、音を「聴くもの」から「空間を整えるもの」へと捉え直し、春の暮らしに寄り添う新たな提案を発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage2】
『バニラな日々』キャンペーン概要
キャンペーン名 『バニラな日々』キャンペーン
テーマ 春の眠りに、バニラな音でぐっすりと。
対象商品 ぐっすりスピーカー バニラ
期間：2026年3月23日（月）から31日（火）まで
場所：エムズシステム新富本店ショールーム
中央区新富2-1-4 https://www.mssystem.co.jp/shop/access/
内容：期間中に入眠に最適な無指向性のスピーカーSLAバニラをエムズシステム本店ショールームでご購入の方にもれなく電磁波から眠りを守る「ぐっすりマット」を進呈
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage3】
商品に込めた思い 春は、新しい始まりの季節である一方で、知らず知らずのうちに心身へ負荷がかかる季節でもあります。そんな時期に必要なのは、強い刺激ではなく、そっと寄り添うやさしさです。「バニラ」という名前に込めたのは、甘さではなく、やわらかさ。軽やかで、明るく、安心感のある響きです。エムズシステムは、これからも、音を通して暮らしの質を高める提案を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344307/images/bodyimage4】
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
音が空間に均一に広がるとき、人は無意識に深呼吸をする。肩の力が抜け、思考が静まる。
時間の流れが、少しだけやわらぐ。私たちはこの状態を音のエアコンと呼びます。
https://www.mssystem.co.jp/concept/sound-environment-declaration/
指向性の強いストレスフルな刺激音から自然な音の広がりを感じられる無指向性の音への転換が可能になるからです。
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどでも広く採用されています。
https://www.mssystem.co.jp/reasons/cases/
配信元企業：有限会社エムズシステム
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