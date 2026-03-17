アイコニア・ホスピタリティ株式会社 全国のホテル・施設に入社する新入社員361名が宮崎に集結

【取材のご案内】

アイコニア・ホスピタリティ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役会長 山本俊祐、代表取締役社長 代田量一、以下当社）は、全国のグループ運営ホテルおよび施設に入社する新入社員が一堂に会する2026年度入社式を、2026年4月1日（水）にフェニックス・シーガイア・リゾートの「シーガイアコンベンションセンター」にて開催いたします。

本式典には、北海道から沖縄まで、当社に入社する新入社員361名が宮崎に集結します。式典では、代表取締役会長 山本俊祐、代表取締役社長 代田量一による辞令交付、新入社員紹介、新入社員代表挨拶などを予定しています。入社式終了後は、4月2日（木）～5日（日）の期間に、フェニックス・シーガイア・リゾート内にて集合研修を実施し、全国のホテル・施設で活躍する人材としての第一歩を踏み出します。

全国から集まった新入社員が、新たな仲間としてスタートを切る節目の機会として、ぜひご取材いただきたくご案内申し上げます。

■2026年度 入社式概要

名称：2026年度 アイコニア・ホスピタリティグループ 入社式

日時：2026年4月1日（水）13:30～15:00

場所：フェニックス・シーガイア・リゾート シーガイアコンベンションセンター4階 サミットホール

出席者：新入社員361名（予定）

■式典プログラム（予定）

・開式

・ご挨拶：代表取締役会長 山本俊祐（やまもと・しゅんすけ）

・新入社員紹介

・辞令交付：代表取締役社長 代田量一（しろた・りょういち）

・新入社員代表挨拶

・閉式

※式典終了後、会場内で記念撮影を予定しています。

■取材申込

取材をご希望の場合は、別紙の取材申込書に必要事項をご記入のうえ、2026年3月31日（月）12:00までにお申し込みください。

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp





