2025年上半期最も話題となったオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を集めた西山智樹と前田大輔が新たなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。グループ名に込められた想いのように“自分のTAG(個性)を信じ、自らが選んだ道をRIGHT(正しさ・権利)に変えていく”ため、2人の想いと共鳴するメンバーを自ら探した。そして、ついに小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイら5人の新メンバーとともに新たな道へと歩み始める！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、そんな彼らのオリジナル番組を3ヶ月連続でオンエア！新曲ミュージックビデオ撮影への独占密着や、メンバー7人全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など「TAGRIGHT」尽くしの3ヶ月をお見逃しなく！

＜#3＞では、メンバー自らが演出に携わるパフォーマンスビデオ制作に密着！撮り方や照明に至るまで、監督と直接意見を交わしながら、こだわりを詰め込んだステージを作り上げていく。番組では、試行錯誤の末に完成した円形ステージで披露された新曲「ZONE」や「FOREVER BLUE」を含む全3曲のパフォーマンス映像をフル尺でオンエア！本番に向けて奮闘する姿や、それぞれの想いに迫るインタビューとともに、完成までの裏側に迫る！









■■番組情報■■

＜番組名＞

GO ON : TAGRIGHT＜#3＞

＜放送日時＞

2026/3/27(金)22:00～23:00

[再]2026/4/15(水)23:00～24:00









＼3/27(金)は過去回も合わせて全話一挙放送！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

GO ON : TAGRIGHT＜#1＞

＜放送日時＞

2026/3/27(金)20:00～21:00





＜番組名＞

GO ON : TAGRIGHT＜#2＞

＜放送日時＞

2026/3/27(金)21:00～22:00









▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/15/304834/





以上





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