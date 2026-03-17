全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、クトゥルフ神話を題材にした初のリアル脱出ゲーム『狂気の山脈からの脱出』を、2026年5月15日(金)よりリアル脱出ゲーム名古屋店にて追加開催することを発表いたします。★イベント特設サイト： https://realdgame.jp/s/cthulhu/

話題のリアル脱出ゲーム『狂気の山脈からの脱出』とは

『狂気の山脈からの脱出』とは、謎を解き明かすことで特定の空間や危機的状況からの脱出を目指す「リアル脱出ゲーム」と、人智を超えた存在に対する人間の無力さや狂気を描く架空の神話体系「クトゥルフ神話」が融合した体験型謎解きイベントです。南極大陸に位置する未知の山脈、通称「狂気山脈」を舞台に、参加者は調査隊の一員として命がけの調査に挑みます。リアル脱出ゲームとして初めてクトゥルフ神話を題材にした本イベントは、情報解禁直後からSNSで大きな話題となり、イベント開幕前に前売チケットの販売数が10,000枚を突破。2025年10月から開催した東京(新宿)会場3ヵ月間で動員は約30,000人、驚異の動員率97％を達成いたしました。その勢いのまま大阪会場も大盛況のうちに開催を終了し、現在は東京(原宿)会場にて日々たくさんのお客様にお楽しみいただいております。

チケット完売が続出の大人気イベント、待望の名古屋開催決定!!

そんなますますの盛り上がりを見せる『狂気の山脈からの脱出』の、名古屋会場での開催が決定いたしました。本イベントは、リアル脱出ゲーム名古屋店にて、2026年5月15日(金)から7月5日(日)まで開催。チケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売が2026年3月21日(土)12:00から、一般販売が2026年3月28日(土)12:00からスタートいたします。チケットは、1人でも参加できる「マッチングチケット」と、仲間だけでテントを貸し切れる「グループチケット」をご用意。さらにグループチケット限定で、ホラー演出の事前把握やスキップが可能な「びっくり軽減チケット」や、ラストステップの謎の答えまで完全に記載された専用ヒントキットを利用できる「トゥルーエンド確約チケット」(平日限定)もお選びいただけます。クトゥルフ神話ファンの方も、クトゥルフ神話を知らない方も、まるで映画の主人公になったかのようなスリル溢れる物語体験を存分にお楽しみいただける本イベント。皆さま奮って、人智を超えた狂気の山脈へとお越しください。

リアル脱出ゲーム×クトゥルフ神話『狂気の山脈からの脱出』名古屋会場概要

▼イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/cthulhu/▼ストーリー南極大陸にある、黒く危険な巨大山脈…… その名も「狂気山脈」。そこには来たる人類の危機を乗り越えられるほどの資源が眠ると考えられている。90年以上の間、多くの調査隊員が「命より成果」という鉄の掟を掲げて調査を進めてきた。2025年10月。第37次狂気山脈調査隊がベースキャンプにたどり着いたそのとき、人間大ほどの昆虫のような化け物が姿を現わす。化け物に仲間が次々と殺され、隊員たちは散り散りに逃げ惑う。そんな中、隊長はあなたたちに告げる。「成果を持ち帰るため、なんとしてでもこの狂気山脈から脱出するんだ！」果たして調査隊は成果を持ち帰ることができるのか？そして、最後にあなたたちに求められる決断とは……▼プレイ形式制限時間：50分所要時間：約80分参加人数：1テント最大4人会場：屋内ホールサイズ▼開催会場／開催期間【名古屋】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年5月15日(金)～7月5日(日)※東京(原宿)会場でも好評開催中。詳細は特設サイトをご確認ください。▼名古屋会場チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年3月21日(土)12:00～2026年3月27日(金)23:59一般発売：2026年3月28日(土)12:00～▼チケット料金〈前売(平日)〉マッチングチケット：3,600円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,300円(合計13,200円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉マッチングチケット：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈当日(平日)〉マッチングチケット：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉マッチングチケット：4,200円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円)※「びっくり軽減チケット」「トゥルーエンド確約チケット」を含むその他チケットについての詳細は、特設サイトをご確認ください。▼主催/企画制作SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム｜SCRAP公式アカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine