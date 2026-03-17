マイスター株式会社は、SNS「Threads」において転職時の条件判断に関するアンケートを実施しました。その結果から、転職活動における意思決定のリアルな傾向が明らかになりました。

年度替わりを控えた転職活動での「妥協」の悩み

年度末が近づくにつれ、転職を視野に入れる求職者が増えています。新年度からの新しいキャリアをスタートさせたいと考える人も多い時期ですが、転職活動に伴う課題も増加傾向にあります。転職を検討する際、多くの人が直面するのが「どの条件を優先すべきか」「どこまで妥協できるのか」という選択の葛藤です。給与、仕事内容、勤務地、働く環境など、理想とする条件は複数存在します。しかし現実には、すべての条件を満たす求人に出会うことは難しく、何らかの譲歩が必要になるケースがほとんどです。こうした転職者の実態を把握するため、求人サービスを運営する同社は、SNS「Threads」を通じた広範なアンケート調査を実施しました。「転職するとき、『妥協していいのかな？』と悩んだのはどれか」という問いに対し、寄せられた回答から転職市場の新たな価値観が浮かび上がってきました。

転職で最も迷われた条件は「通勤距離」

アンケート結果によると、転職時に妥協を悩んだ条件の第一位は「通勤距離」で39％を占めました。以下、給与が25％、仕事内容が20％、働きやすさ（休み・雰囲気）が16％という順位となっています。従来、転職活動における判断基準といえば給与や職務内容が重視されるというイメージが一般的でした。しかし今回のアンケート結果では、通勤距離がそれらを大きく上回る回答率となったことは注目すべき点です。毎日の通勤は、仕事を続ける上で避けて通ることのできない生活の一部です。通勤時間が長くなればなるほど、プライベートの自由な時間は減少し、身体的な疲労も増加していきます。こうした日々の積み重ねによる影響の大きさが、転職時の重要な判断材料として機能していると考えられます。また、通勤にかかる時間と体力の消費は、仕事のパフォーマンスにも影響を与える要素です。長時間の通勤によって疲弊した状態で業務に臨むことになれば、本来の能力を発揮しにくくなる可能性も高まります。転職者たちは、こうした長期的な影響を無意識のうちに認識し、通勤距離を重要な条件として捉えているのです。

「給与はあとから増えていく」に見る働き方の価値観シフト

アンケート回答者からは、転職条件に対する興味深いコメントも寄せられました。その中でも特に注目されるのが、「給与はあとから増えていくので」という声です。このコメントからは、給与という条件を完全に軽視しているのではなく、スタート時点での給与額よりも、長く継続して働ける環境整備や、仕事と生活のバランスを優先する思考が見て取れます。転職の判断基準が、単純な条件の優劣比較に留まらず、将来のキャリア展開や生活設計を含めた総合的な判断へとシフトしていることを示唆しています。給与は確かに重要な要素です。しかし同時に、毎日を無理なく働き続けられる環境かどうかが、結果的に長期的な給与成長や職業人生の充実につながると考える求職者が増えているようです。短期的な経済的利益よりも、中長期的なキャリア満足度を重視する価値観が浸透しつつあることが、このコメントから読み取れます。

実際の応募行動でも確認された通勤距離の重要性

同社による求人応募データの分析からも、同様の傾向が実証されています。公開されたデータによれば、求人応募の大多数が通勤可能な圏域から行われており、全体の9割以上の応募が通勤距離の範囲内に収まっている結果が明らかになっています。興味深い点は、SNSアンケートでの「悩み」の実感と、実際の応募行動が一貫性を持っていることです。転職を検討する段階で通勤距離について迷いながらも、最終的な応募決定では通勤圏内の求人が選ばれる傾向が強いのです。この結果は、通勤距離が単なる求人情報の一要素ではなく、時間コスト、経済的コスト、身体的負担という複合的な「生活コスト」として認識されていることを示唆しています。給与や仕事内容といった職務的な条件よりも、日々の生活継続性に関わる要素として、より本質的な重要性を持つようになっているのです。

https://www.atpress.ne.jp/news/3554537

勤務地を地図から探せる求人サイト「MAPJOBキャリア」

こうした背景を踏まえ、マイスター株式会社では、勤務地を地図から探せる求人サイト「MAPJOBキャリア」を運営しています。通勤しやすいエリアから求人を探せる仕組みによって、仕事と生活のバランスを考えた仕事選びをサポートしています。転職を考える際には給与や仕事内容だけでなく、日々の通勤や生活とのバランスも含めて条件を整理することが、納得のいく仕事選びにつながると言えるでしょう。

調査概要

https://career.mapjob.jp/index.php?region=8

調査方法：SNS（Threads）アンケート調査内容：「転職するとき、『妥協していいのかな？』と悩んだのはどれ？」調査時期：2026年1月

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