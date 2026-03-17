自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年4月16日（木）に、ヘルスケアウェビナーシリーズの第4弾として「『疲れた』の一言、その前に！知って変わる、疲労との新しい向き合い方－自己管理の新しいアプローチを探る－」を無料開催いたします。

疲労は敵じゃない。知れば、味方になる。

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260414seminar

「疲れた」は日常的な言葉ですが、その正体や適切な対処法を理解している人は多くありません。本セミナーでは、疲労の歴史や最新の知見を踏まえながら、疲労の仕組みや仕事・健康への影響を分かりやすく解説します。さらに、自己診断の方法や日常で実践できる疲労管理のポイントを紹介し、これからの時代に求められる新しい自己管理の考え方を探ります。

こんな課題をお持ちではないでしょうか

✅疲労のメカニズムを正しく理解していない✅自分の疲労状態を客観的に把握できていない✅科学的な疲労管理の方法を知らない～主な対象者～・慢性的な疲労を感じているビジネスパーソン・部下や従業員の健康管理に悩む管理職・人事担当者・セルフケアや予防医療に関心のある方

セミナー概要

開催日時：2026年4月16日（木）12:00～12:50開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）参加費用：無料【コンテンツ内容】会社紹介・自己紹介1.疲労を知る：歴史、現状、そして私たちの課題2.疲労の基本理解3.疲労がもたらす影響4.効果的な疲労管理の方法5.自己診断と予防6.まとめ：新しい疲労との向き合い方スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 鎌野 洋子みなさまのご参加をお待ちしております。

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■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/