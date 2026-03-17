CyberomiXがFM87.0 RADIO MIX KYOTO「Radio Letter -卒業-2025年度」に協賛　ー京都の中学生の“卒業の想い”をラジオで届ける特別番組を応援しますー

株式会社CyberomiX「Radio Letter -卒業-2025年度」に協賛します

京都で2023年に創業した 株式会社CyberomiX(https://cyberomix.co.jp/) は、この度 地域コミュニティラジオ局 RADIO MIX KYOTO(https://radiomix.kyoto/) が放送する特別番組「Radio Letter -卒業-2025年度」に協賛しました。

本番組は、京都市北区・上京区で中学校を卒業する生徒たちが、自分の想いや感謝の気持ちをラジオを通じて届ける毎年恒例の特別企画です。

CyberomiXは、地域社会への貢献を大切にする京都発の企業として、未来へ羽ばたく子どもたちの門出を応援するとともに、「言葉で想いを伝える」機会を大切にするRADIO MIX KYOTOの取り組みに共感し、本番組をサポートしています。

■番組概要

本番組は、京都市北区・上京区で中学校を卒業する生徒の皆さんの想いをラジオの電波にのせて届ける特別番組で、毎年多くのリスナーから好評を得ています。



2026年もRADIO MIX KYOTOから卒業生へのお祝いの気持ちとエールを込めて放送されます。

【番組名】

Radio Letter -卒業-2025年度

【出演校】

・上京中学校

・烏丸中学校

・衣笠中学校

・京都教育大学附属京都小中学校

・平安女学院中学校

【放送期間】

2026年3月16日（月）～3月31日（火）

※期間中毎日放送

【放送時間（平日）】

１. 8:30～ / ２. 13:00～（木曜のみ13:20～） / ３. 20:00～

放送局：FM87.0 RADIO MIX KYOTO

■協賛のストーリー

CyberomiXは京都で創業した企業として、地域社会への貢献を心から大切にしています。

その取り組みの一つとして、地域に根ざしたメディアであるRADIO MIX KYOTOを2025年春から応援し、サポーター（賛助）会員として協賛しています。

これまで同局の番組内で、京都で活躍する企業や人物にスポットライトを当てるコーナ「(https://radiomix.kyoto/programs/programs-56634/)CyberomiXの京都あれこれ解析中！」(https://radiomix.kyoto/programs/programs-56634/)を11回にわたり放送するなど、地域の魅力発信にも取り組んできました。

今回の特別番組「Radio Letter -卒業-」では、地元の中学生の皆さんが自分自身の想いを言葉にし、ラジオを通して多くの人に届けるという貴重な経験をする機会が生まれることを願い協賛させていただきました。

CyberomiXは、



「自分の気持ちを言葉にすることの大切さ」

「ラジオを通じて誰かに想いを届ける楽しさ」



これらを大切にするRADIO MIX KYOTOの想いに共感しています。

未来へ羽ばたく子どもたちが自分の声や想いを発信するきっかけとなるこの取り組みが、誰かの勇気になったり、誰かの喜びだったりする機会であるよう、社員一同で願っています。

CyberomiXは未来を創る子どもたちを応援しています

■会社概要

株式会社CyberomiX（サイバーオミックス）

所在地：京都府京都市上京区上善寺町100番地 メサヴェルデ京都西陣1階

代表者：代表取締役 渡辺 亮

事業内容：医薬品の開発、研究受託サービス

設立：2023年

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