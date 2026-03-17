カインズの新生活おすすめ便利グッズ20選　キッチン・掃除・洗濯・収納の人気アイテムまとめ

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、新生活に向けておすすめの便利グッズ20点をまとめて紹介します。

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。

春は、生活環境が大きく変わりやすい季節。家事の負担を減らしたい、もっとすっきり整理整頓したいといった声が高まる時期でもあります。そこで今回は、キッチン・掃除・洗濯・収納の4つのカテゴリから、タイパ（タイムパフォーマンス）とスペパ（スペースパフォーマンス）に優れた、毎日のくらしに役立つアイテムをそろえてご紹介します。

※記載の価格はすべて税込価格です。価格は予告なく変更となる場合があります。

新生活におすすめのキッチン便利グッズ｜料理の時短や作業効率アップを提案

レンジで楽チン プレート18cmセット グレー 価格：1,280円

https://www.cainz.com/g/4549509721215.html

電子レンジのマイクロ波で内面が発熱する特殊プレートを使用。深型・浅型の2枚セットで、焼き・蒸し・温めまで一台多役。魚焼きグリルやオーブン、トースターにも対応し、付属レシピで時短調理が広がるカインズ人気の時短調理アイテム。カレーポット、炊飯鍋、パスタポットなどシリーズ展開も豊富です。

レンジで楽チンシリーズhttps://www.cainz.com/contents/household-supplies/range_cooking.html

使い分けしやすい2枚セットシリーズ展開も豊富

先がつかないスクレーパー付きお玉 価格：598円

https://www.cainz.com/g/4549509953043.html

柄の突起によって置いたときに先端が浮く構造で、キッチン台を汚しにくい衛生的なお玉。シリコーン付きの先端が鍋底や側面にフィットし、カレーやシチューの残りもすくいやすい形状。鍋を傷つけにくく、日々の調理と後片付けのストレスを減らしてくれる一品です。

先がつかないので清潔に保てるカレーなどをかき集めやすい先端シリコーン製フードカバー 価格：398円～

https://www.cainz.com/g/4550596029337.html

お皿やボウルに被せて中央を軽く押すだけでピタッと密着し、ラップ要らずで冷蔵保存できるシリコーン製フードカバー。繰り返し使えてエコなうえ、吊るして乾かせるフック穴付きで衛生的。サイズ展開が豊富で大皿や鍋にも使いやすく、キッチン収納にもなじむデザインです。

中央部を押すだけで密着フック穴つきで吊るして収納できる調味料ポット 丸 グレー 価格：398円

https://www.cainz.com/g/4550596109213.html(https://www.cainz.com/g/4550596109213.html)

蓋とスプーンが一体になっていて、使用時も収納時も便利な丸型調味料ポット。匂いや色移りのしにくいガラス製ボトルで、塩や砂糖、だしの素など日常使いの調味料をすっきり収納できます。

スプーンが一体なので収納も作業も楽に【新商品】すばやくこんがり焼ける 温度調節付き カーボントースター 価格：3,980円

https://www.cainz.com/g/4550596147543.html

上部カーボンヒーターでパン表面をすばやく高火力で焼き上げ、外はサクッと中はふんわり食感に仕上がるトースター。80～230℃の温度調節でトーストから冷凍ピザ、餅まで幅広く対応。取り外しできる焼き網とパンくずトレーでお手入れも簡単。

新生活におすすめの洗濯便利グッズ｜干す・洗う・収納を効率化

外して洗いやすい焼き網楽干し・楽カケ アルミ洗濯ハンガー 52ピンチ 価格：2,980円

https://www.cainz.com/g/4549509867432.html

伸縮式フックポールを伸ばすことで、高い場所にもラクに掛けられるアルミハンガー。ドアや鴨居にも引っ掛けやすいフックも内蔵。ピンチ位置を調整しやすく、タオルから小物まで無駄なく干せる設計です。

高い所にも届きやすい持ち手室内干しに便利なフックつきロング丈もかけられる パタラン ホワイト 価格：7,980円

https://www.cainz.com/g/4549509686743.html

アルミ製で軽く、簡単に幅14cmに折りたためる室内物干し。高さ約153cmでロングコートやワンピースも床につかず干せ、キャスター付きで移動もスムーズ。風通しの良い設計と豊富なタオルバー・ハンガー掛けで、限られたスペースでもたっぷり干せる人気の室内物干しです。

ロング丈の衣類も干せる簡単に幅14cmに折りたためる渡し干しできる 楽干し・楽カケワンタッチスライド 8連ハンガー 価格：1,980円

https://www.cainz.com/g/4549509978725.html

3本のフックで干す時に傾かないだけでなく、竿と竿の間に「渡し干し」もできる、省スペースな8連ハンガー。干し方に重量の偏りがあっても傾きにくく、下から持ちやすい形状で干すのも取り込むのもラク。風通しの良い幅広メッシュ穴ハンガーは衣類が型崩れしにくく、つまみを押すとワンタッチで楽に取り込めるのもポイントです。

竿と竿の間のスペースを有効活用ワンタッチで取り込み楽々折りたためるキャスター付 ランドリーバスケット ホワイト 価格：2,480円

https://www.cainz.com/g/4550596183077.html

キャスター付きで洗濯物を入れたままラクに移動できるランドリーバスケット。高さ約55cmの大容量ながら、使わない時はスリムに折りたたんで省スペース収納が可能。

折りたたんで収納も便利衣類のシワ伸ばしスプレー 250ml 価格：798円

https://www.cainz.com/g/4549509810674.html

ハンガーに掛けた衣類にスプレーして軽く伸ばすだけでシワを目立ちにくくし、抗菌・消臭もできる衣類用ミスト。忙しい朝のワイシャツ・ブラウス・スラックスの身だしなみケアに便利で、アイロンがけの時短にも。

新生活におすすめの掃除便利グッズ｜日々の負担を減らす時短・お手入れ簡単仕様

お部屋に馴染みやすいシンプルデザイン【新商品】髪の毛もペットの毛もからみにくい お手入れ簡単 コードレススティッククリーナー 価格：19,800円

https://www.cainz.com/g/4550596161006.html

ゴム製ワイパーブラシと2種類の密集ブラシ、リブ構造で髪の毛やペットの毛が絡みにくい設計のコードレススティッククリーナー。14.4Vのハイパワーで強力な吸引力をキープし、LEDライト付きヘッドで家具下などもお掃除が楽に。溜まったごみはワンタッチで捨てられて、フィルターやダストカップは丸洗い可能です。

髪の毛やペットの毛が絡みにくい設計ゴミはワンタッチで捨てられるシートが貼り付く 立つフローリングワイパー 価格：1,480円

https://www.cainz.com/g/4550596027524.html

フローリングシートにヘッドを押し付けるだけで貼り付く新構造で、面倒な取り付け作業が不要のフローリングワイパー。本体は自立するため省スペースに収納でき、ワイヤーで挟めば雑巾も取り付け可能です。

自立してすっきり収納ワンタッチでシート取り付け可能ホコリが良く取れる洗わないモップ 価格：880円

https://www.cainz.com/g/4550596092546.html

モップ部分を専用ケースに出し入れするだけで、付着したホコリがケース底にたまる「洗わない」ハンディモップ。高密度ブラシが棚や家電周りの細かなホコリもからめ取り、たまったホコリはケースを開けて捨てるだけ。水洗い不要でお手入れ簡単、家中のちょこっと掃除に最適です。

専用ケースに出し入れするだけで、付着したホコリがケース底にたまるトイレ床ワンタッチワイパー 価格：980円

https://www.cainz.com/g/4550596148410.html

便器まわりのカーブやすき間にフィットしやすい流線形ヘッドのトイレ床専用ワイパー。掃除後のシートはワンタッチで外せるので手を汚しにくく、柄の長さも調整可能。市販の薄手シートに対応し、屈まずトイレ床をサッと掃除できるカインズの人気トイレ清掃アイテムです。

流線型のヘッドがフィットシートをワンタッチで着脱できる【新商品・4月上旬発売予定】オレンジクリーナー 価格：798円

天然由来成分99％配合で、キッチンの油汚れからリビングの手アカ、床の黒ずみまでマルチに使える多目的オレンジクリーナー。プロ仕様洗剤の「CAINZ IZM」シリーズとして、環境と手肌に配慮しつつ高い洗浄力を発揮。

【新商品・4月上旬発売予定】トイレの黒ずみ落としジェルスプレー 価格：798円

密着力の高いジェルが便器のフチ裏や水面ラインの黒ずみにとどまり、こすらず落とせるトイレ用ジェルスプレー。液だれしにくく壁面やコーナーにも使いやすい処方で、カビとりジェルスプレーで人気の形状を採用。プロ仕様の「CAINZ IZM」シリーズらしい強力洗浄力が魅力です。

新生活におすすめの収納・インテリアグッズ｜限られたスペースを有効に使える一工夫

プロ仕様の「CAINZ IZM」は種類豊富に展開キャリコオレア 浅型 クリアブラウン 価格：1,280円

https://www.cainz.com/g/4549509304166.html

2段階開閉の蓋なのでケースを重ねたままでも開閉ができ、ベッド下やクローゼット下のデッドスペースを有効活用できる浅型収納ケース。クリアブラウンの半透明仕様で中身が程よく目隠しでき、インテリアになじみます。

積み重ねたまま開閉できる蓋なので狭いスペースも有効活用【新商品】両面使える突っ張り収納ラック 価格：7,980円

https://www.cainz.com/g/4550596189758.html

天井と床に突っ張るだけで設置できる両面仕様の省スペース収納ラック。足キャップの面裏を切り替えれば、平らな床、洗濯パンのフチのどちらにも設置可能で、洗面所やランドリールーム、キッチンのすき間収納として活躍。付属のハンガーバーや別売り追加棚・スチールプレートでアレンジ性も高く、空間を無駄なく使えるカインズオリジナル家具です。

限られたスペースを有効活用できる機能がもりだくさん洗えるパズルラグマット シャギー 価格：598円

https://www.cainz.com/g/4550596201597.html

ふわふわのシャギー生地で足触りが良く、汚れた部分だけ洗濯ネットに入れて丸洗い可能なタイルラグ。裏面はすべり止め付きでズレにくく、パズルのように自由なレイアウトが楽しめます。リビングや子ども部屋、ペットスペースにもおすすめです。

カラーを組み合わせて自由にレイアウトでき、裏面はすべり止めつきでズレにくいウルトラウォーム 掛ふとん Pitapa シングル 価格：4,980円

https://www.cainz.com/g/4550596024400.html

ラグや敷パッドでも人気のズレにくい「Pitapa」仕様で、掛ふとんカバーを紐やボタンで留めなくてもズレにくい掛布団。体の中心部に綿を多く配置した構造で保温性を高め、暖かさレベル３のしっかり暖かな寝心地。

「ズレる」「めんどくさい」…掛け布団カバーの悩みを解決した逆転の発想とは：https://www.cainz.co.jp/contents/10623/

まとめ

布団の3か所にすべり止め付きで、紐を結ばなくてもカバーがズレにくい

新生活は、日々の家事や生活習慣が大きく変わるタイミングです。今回の20アイテムは、負担の軽減、空間の有効活用、作業時間の短縮など、毎日のくらしを無理なく快適にすることを意図して選定しています。

カインズは今後も、くらしの多様性に寄り添いながら、誰もが楽しく工夫できる「くらしDIY」の視点で商品とサービスを提供していきます。

他にも新生活グッズを多数ご紹介：https://www.cainz.com/contents/interior-reform/newlife.html

カインズについて

株式会社カインズは、29都道府県下に263店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

株式会社カインズ 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/626_1_e63348e9650312c5488550c61ca784fb.jpg?v=202603170551 ]