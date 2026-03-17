【CASETiFY】CASETiFYから拡張可能なキャリーケースが誕生。世界的人気アーティストの作品を纏ったトラベルコレクションを発売

Casetagram Limited「CASETiFY Travel」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）(https://www.casetify.com/)」は、本日「CASETiFY Travel」コレクション トラベルラインの新製品として、容量拡張が可能な「バウンス エクスパンダブル スーツケース（26インチ）」を発表します。

すでに展開している「バウンス キャリーオン スーツケース （21インチ）」および「バウンス トランク スーツケース（29インチ）」に加わった本モデルは、柔軟な旅のニーズに対応するよう設計。CASETiFY独自の高度な保護性能を誇るバウンステクノロジーを継承しつつ、最大4.5cmの拡張機能を備え、圧倒的な耐久性と無限のカスタマイズ性を両立しています。

「CASETiFY Travel」コレクション

「CASETiFY Travel」は現在、韓国の抽象芸術の先駆者「Yoo Young-kuk」、タイの人気イラストレーター「Suntur」、英国のアーティスト「Jon Burgerman」といった、世界各国のアーティストによる独創的なコレクションを展開しており、スーツケースを単なる旅行用品から「持ち運べるギャラリー」へと昇華させました。

これらのコラボレーションに加え、「CASETiFY Travel」では自社デザインの新作プリントやカスタマイズオプションも継続的に展開しています。旅行者は自身のありのままのライフスタイルや個性を、旅の過程で多様に表現することが可能になりました。これらの取り組みを通じて、CASETiFYのスーツケースは単なる「耐久性に優れた旅行用品」の枠を超え、グローバルな文化と自己表現を映し出す「キャンバス」へと進化を遂げています。

「CASETiFYはこれまで、お客様がテックデバイスを『自己表現のキャンバス』へと変えるための新たな道を切り拓いてきました。そして今、『CASETiFY Travel』においてもさらなるカスタマイズの可能性を広げています。

エクスパンダブル スーツケースは独自のバウンステクノロジーを搭載し、過酷な世界旅行にも耐えうる厳格な性能テストをクリアしており、現代のトラベラーが求める機能と個性の両立を確実に実現します。」

CASETiFY共同設立者/CEO ウェス・ウン

製品の主な特徴

- 拡張可能なデザイン：拡張時に収納容量を4.5cmアップ- 刷新された内装デザイン：ジッパー付きスリーブとポケットを備えた取り外し可能なパネルを搭載し、荷物の整理を容易に。- バウンス・プロテクション：耐衝撃性に優れた「バウンスバンパー」と、ドイツのバイエル社製Makrolon(R)素材のポリカーボネート素材を採用。軽量ながら妥協のない強度を実現。- スムーズな走行性能：日乃本錠前製 miraclent ボールベアリングと、航空機グレードのアルミニウム製テレスコピックハンドルシステムにより、空港や市街地でも滑らかな移動が可能。- 安心のセキュリティ：TSA承認ロック、YKK製ダブルラケットコイルジッパー、AirTag専用ポケットを内蔵。荷物の追跡と安全性を確保。- 高度なカスタマイズ：CASETiFY独自のプリント技術により、表面全体をカスタマイズ可能。ドット、スカイライン、ミラノといったフォントや多彩なカラーパターン、背景から自分だけのデザインを作成可能。- 厳格な性能テストをクリア：落下テストや走行テストなど、過酷な製品試験を通じてその品質を実証。あらゆる旅のシーンにおいて、揺るぎない信頼性を保証します。- 安心のサポート体制：「30日間の返品・交換ポリシー」及び「限定的な製品保証」を提供しております。詳しくは公式サイトにてご確認いただけます。

製品仕様

- スーツケース サイズ：幅 66.5cm × 高さ 45.2cm × 奥行 30cm（+最大4.5cm）- スーツケース 重量：5.4kg- スーツケース 容量：75L

販売情報

- 価格（税込）：\95,480～- カラー： マットブラック- 販売場所： CASETiFYオンラインストアおよび一部のCASETiFY STUDiO店舗- コレクションサイト：https://www.casetify.com/ja_JP/casetify-travelコレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS（Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)）でもご確認いただけます。

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイズを核とし、サステナビリティへの取り組みも積極的に行う、D2C(Direct to Consumer)型のグローバルライフスタイルブランドです。これまで、キャラクター、アート、ファッションなど多彩なジャンルとの革新的なコラボレーションを展開し、世界中の注目を集めてきました。高品質な素材と最先端のデザインを活かし、無限大の組み合わせでパーソナライズ可能な、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを提供しています。

CASETiFYは、アーティストのインキュベーターであり、ブランドとしてのデザインスタジオであると同時に、お客様やコミュニティとともに歩む、さまざまな社会貢献活動や慈善団体の国際的なパートナーでもあります。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)



