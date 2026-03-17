NearMe、熊本県と包括連携協定を締結

株式会社NearMe

移動に関する社会課題の解決に取り組むソーシャルデザインカンパニー、株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原 幸一郎、以下「ニアミー」）は、熊本県と、地域交通の維持・活性化と住民サービスの向上を目的として「包括連携協定」を締結いたしました。本協定を通じて、観光客の移動利便性向上と地域住民の日常移動の確保の両立を目指し、熊本県全域での持続可能な地域交通モデルの構築を推進してまいります。

本協定に基づく主な連携事項

写真左から、株式会社NearMe 代表取締役社長 高原幸一郎、熊本県 観光文化部 部長 脇俊也氏

本協定では、熊本県における観光客および地域住民の移動利便性向上を目的として、以下の取り組みを進めていきます。

１.観光客／ビジネス客の移動課題解消

空港・港・駅などの交通結節点と観光地を結ぶ二次交通の最適化や、観光地間の周遊移動の利便性向上に取り組みます。また、航空会社や宿泊施設、旅行事業者との連携を通じて、旅前から旅後までの移動体験の向上を図るとともに、コンサートやスポーツイベントなど大規模イベント時の移動需要への対応も進めていきます。

２.地域生活者の移動課題解決

高齢者の通院や日常の買い物など地域住民の日常移動を支える交通サービスの導入を検討します。自治体との連携による実証や地域特性に応じた交通サービスの設計を進めるとともに、観光需要と生活移動を組み合わせた“シェア乗り”での運行などを通じて、持続可能な地域交通モデルの構築を目指します。

３.熊本県全域での移動インフラの構築

阿蘇エリアを起点に進めてきた取り組みを基盤として、熊本県北部から県全域への段階的なサービス展開を視野に入れながら、既存のタクシー車両やドライバーなど交通資源の効率活用を推進します。また、バス・鉄道など他交通との接続や、移動データの分析・活用による交通政策の立案支援などを通じて、持続可能な地域交通インフラの構築に取り組みます。

熊本県とのこれまでの取り組み

近年、日本各地では少子高齢化や人口減少、交通事業者の人手不足などを背景に、地域の移動手段が不足する「交通空白」の拡大が課題となっています。熊本県では、半導体関連産業の集積などを背景に移動需要の増加が見られるとともに、観光需要の回復が進み、2023年の延べ宿泊客数は過去最高となる840万人、観光消費額は3,733億円に達しています。中でも、外国人宿泊客の約9割が熊本市および阿蘇エリアに集中しています。また、阿蘇エリアは東京23区の約1.6倍の広さを有しており、観光地間の距離が長いことから、観光客が効率的に周遊するための移動手段の確保が求められています。

こうした状況を踏まえ、ニアミーは熊本県内において、観光客の移動利便性向上を目的とした交通サービスを段階的に展開してきました。2024年2月には阿蘇エリアにて、事前予約型の配車サービス「阿蘇らくらくWebタクシー」を開始し、観光客が阿蘇地域をより快適に周遊できる環境づくりを進めてきました。2025年5月にはサービスエリアを熊本市等へ拡大するとともに、複数の利用者が乗り合うシェア乗り機能を追加し、移動コストの軽減と車両の効率的な活用を実現しました。さらに2025年7月には、阿蘇くまもと空港を発着する「阿蘇くまもと空港送迎タクシー」を開始し、空港と宿泊施設・観光地を結ぶスムーズな移動手段として観光客の利便性向上に貢献しています。2024年2月のサービス開始から、予約件数は4.3倍まで拡大※し、観光客の周遊移動を支える新たな交通手段として利用されています。

※2025年9月現在

■熊本県とニアミーのこれまでの取り組み

2024年2月 「阿蘇らくらくWebタクシー」開始

阿蘇エリア（7市町村）において、タクシーの検索・予約・支払いが、スマホひとつで完結できる特徴をもつ初めて※のサービス。マイカーやレンタカーがなくても、阿蘇の多彩な観光スポットへ、自由に・快適に行ける仕組みを提供。

2025年5月 「阿蘇らくらくWebタクシー」サービスエリア拡大・シェア乗り機能追加

「阿蘇らくらくWebタクシー」は熊本市・合志市・菊陽町・益城町・嘉島町・大津町の6つの阿蘇周辺エリアへの対応を開始し、阿蘇だけでなく、他エリアと阿蘇を結ぶ新たな移動手段となった。さらに、ニアミー独自のAIを活用した“シェア乗り”機能の実装を開始。

2025年7月 「阿蘇くまもと空港送迎タクシー」開始

阿蘇くまもと空港と周辺地域を結ぶ移動手段として、通常の貸切タクシーとしての利用に加え、”シェア乗り”という選択肢も提供することで、空港アクセスの柔軟性を高める。

※阿蘇エリア内の任意の2地点間タクシー運行の、検索・予約から支払いまでを含めた手配方法として、同エリアで初めて、ウェブでの手続きが可能となりました。((公社)熊本県観光連盟調べ)

熊本県 観光文化部 部長 脇俊也氏

このたび、熊本の観光交通のさらなる発展に向けてNearMe社と包括連携協定を締結できましたことを、大変心強く感じております。観光を取り巻く環境が大きく変化する中で、地域の魅力をより多くの皆さまに届けるためには、地域の足と観光の足をうまく融合させることが必要です。需要・供給のバランスを最適化し、地域良し、観光客良しの地域公共交通の確立に努めていきたいと考えております。本協定を通じて、移動の利便性向上や観光体験の質の向上を図り、熊本を訪れる方々に”また来たい”と思っていただける環境づくりを進めてまいります。

株式会社NearMe 代表取締役社長 高原幸一郎

熊本県との取り組みは2024年2月のインバウンドへの対応を目的とした阿蘇エリアでのサービスから始まりました。そして、サービスエリアの拡大、シェア乗り機能の実装など、地域の移動課題や移動ニーズに応える形で、熊本県と共にサービスを育ててまいりました。

そしてこのたび、包括連携協定という形で強固な体制を築けたことに深く感謝いたします。 今後は、これまで注力してきたインバウンドや観光需要の取り込みだけでなく、地域住民の皆様が日常的に利用する『生活の足』としても、ニアミーのシェア乗りが当たり前の選択肢となるよう、サービスの質および知名度の更なる向上にも力を入れていきます。

さらに、これまでの取り組みの範囲を熊本県全域へ拡大し、地域に訪れる人や、住民の方々にとって持続可能な移動インフラの提供実現を熊本県とともに目指していきたいと考えています。

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数125万人※1を達成しました。現在は、全国18の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、広島空港、阿蘇くまもと空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。現在は、北海道、秋田、山形、新潟、長野、東京、愛知、静岡、滋賀、京都、大阪、岡山、熊本など、全国15の自治体※において、それぞれの地域特性に合わせた移動サービスの提供や実証事業を展開しています。

※1 2025年9月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。

※3 2026年3月時点。

■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

■アプリ「NearMe」について

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/230_1_50683d74d1803b45eb14d217df7f77b6.jpg?v=202603170951 ]

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中相乗りサービスなどを展開しています。なお、ニアミーは、2023年4月、経済産業省が行政との連携実績のある企業を中心に事例を紹介する「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」に掲載。週刊東洋経済（発行：東洋経済新報社）の『「すごいベンチャー100」2023年最新版』、日経クロストレンド（発行：日経BP社）の「未来の市場をつくる100社【2024年版】」にそれぞれ選出。デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」では、333.8%の収益（売上高）成長を記録して17位で2年連続の受賞。