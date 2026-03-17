【三交インホテルズ創業25周年記念プレ企画】＜泊まるたび、美肌に＞ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド「ミラブルzero」を全15ホテルの全ての客室へ導入

株式会社三交イン

25周年記念ロゴ

株式会社三交イン（取締役社長：長井 康明、本社：名古屋市中村区）は、ビジネスホテルチェーン「三交インホテルズ」創業２５周年記念のプレ企画として、全１５ホテルの全ての客室にウルトラファインバブル（※）生成シャワーヘッド「ミラブルzero」（株式会社サイエンスが企画・開発）を本日、３月１７日付にて導入を完了したことをお知らせします。なお、チェーン展開するビジネスホテルの全ての客室への導入は全国で初めてです。

「ミラブルzero」はトルネードミスト(R)、スプラッシュストレート(R)、リングストレート(R)の３つの水流を用途別に利用が可能で、出張や旅行中でも、日常以上のスキンケア体験をお楽しみいただけます。

また、一部店舗の大浴場には同じくサイエンス社製のシャワーヘッドを３種類設置し、「シャワーBAR」として、その日の気分やコンディションに合わせて選ぶ楽しさをご提供します。

当社は今後もお客さまにより快適で心安らぐホテルステイをご提供できるよう努めてまいります。

※直径1μm未満の泡の事（ISOで定められた国際標準規格）で､マイクロバブルよりさらに小さく､非常にすぐれた洗浄力を持つ｡詳細は下記のとおりです。

記

１．企画概要（プレ企画）

（１）ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド「ミラブルzero 」を全店舗・全客室に設置

【「ミラブルZero」商品概要】

（ミラブルzeroシャワーヘッド)https://i-feel-science.com/mirable-zero/

（２）大浴場で選べる「シャワーBAR」を以下に記載の店舗に設置

１.設置店舗

三交インGrande名古屋、三交イン名古屋錦、三交イン豊田、三交イン津駅前、

三交イン伊勢市駅前「本館」、三交イン京都八条口＜雅＞、三交イン大阪淀屋橋 計７店舗

２.設置するシャワーヘッド

ミラブル爽（さら）、ミラブル潤（うる）、ミラブル艶（つや） の３種類

※商品説明については次ページをご参照ください。

（３）設置完了日

２０２６年３月１７日（火）【本日】

２．三交インホテルズ創業２５周年について

当社が展開する「三交インホテルズ」は２００１年に第１号店「三交イン名古屋新幹線口」を開業して以来、全国１５店舗を展開するホテルチェーンへと成長し、本年４月に創業２５周年を迎えます。これまでご愛顧いただいたお客様への感謝と新しいお客様への歓迎の気持ちを込め、多彩な周年企画を順次展開してまいります。

本企画以降につきましても、様々な記念企画を計画しておりますので、随時お知らせしてまいります。

以 上

＜ご参考＞

１．ミラブル爽（さら）・ミラブル潤（うる）・ミラブル艶（つや）について

年齢に応じて変化する肌悩みに寄り添うシャワーヘッド「ミラブルエイジングシリーズ」として販売されており、３つの世代に向けたシャワーヘッドです。

ミラブル爽（さら）

肌のべたつきが気になる世代へ。

広範囲を包み込み、スッキリとした洗いあがりを実現。

短時間で一気に洗い流すことができるので、時短美容にもおすすめ。2種類の水流を搭載。

ミラブル潤（うる）

肌の乾燥が気になる世代へ。

うるおいと洗浄力を兼ね備えた「うるおい洗浄」を楽しめます。

節水力もあり、家計にも優しいマルチモデル。２種類の水流を搭載。

ミラブル艶（つや）

肌のエイジングが気になる世代へ。

うるおい、ハリ、温まりを叶え、艶やかな肌へと導きます。

これまでにないデザインで、お風呂時間をより贅沢な時間に。3種類の水流を搭載。

※上記については株式会社サイエンス２０２４年４月１０日付プレス

リリースより引用（https://i-feel-science.com/cms/wp-content/uploads/2024/04/20240410-1_NewsRelease.pdf）

全客室ミラブルzero設置ミラブル爽

（大浴場）

ミラブル潤

（大浴場）

ミラブル艶

（大浴場）

２．三交インホテルズについて

当社が運営するビジネスホテルチェーン「三交インホテルズ」は現在、東京都に１店舗、静岡県に２店舗、愛知県に６店舗、三重県に４店舗、大阪府に１店舗、京都府に１店舗、計１５ホテルを営業しております。

三交インホテルズ店舗一覧（２０２６年３月現在）

※ ２０２７年秋（仮称）三交インGrande熊本開業予定 （１４０室予定）

※ ２０２８年春（仮称）三交インGrande四日市開業予定（１５２室予定）

※ Grandeは「三交インホテルズ」における１ランク上のブランドです。

客室は１５平方メートル 以上、バス・トイレがセパレートとなっております。