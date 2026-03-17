株式会社ランナーズ・ウェルネス

グリーンチャリティリレーマラソン実行委員会は、2026年6月27日（土）～28日（日）の2日間、東京都江東区の夢の島競技場および園路にて「第21回 24時間グリーンチャリティリレーマラソン」を開催します。

本大会は、仲間とタスキをつなぎながら決められた時間を走り続けるリレーマラソンイベント。走る順番や交代のタイミングは自由で、初心者から経験者まで仲間と励まし合いながら楽しめます。

種目は24時間・12時間・6時間・4時間のリレー種目・個人種目のほか、湘南国際マラソン サブイベント種目として10kmランやファミリー・キッズ向けプログラムも予定。

また本大会はチャリティイベントとして開催され、参加者の走行周回数などに応じて、緑化活動や環境保全活動への寄付を行います。ランナーの一歩一歩が、未来の環境づくりにつながります

大会HP :https://www.r-wellness.com/tokyo24/

「リレーマラソン」ってどんな大会？

リレーマラソンとは、複数人のチームでタスキをつなぎながら、決められた時間を交代で走るランニングイベント。

走る順番や周回数、交代のタイミングなどはすべてチームの自由。

「走るのが得意じゃなくても、仲間と一緒なら楽しめる」――

応援し合い、笑い合い、ときには励まし合いながらゴールを目指す、誰でも参加しやすいランニングイベントです！

― 仲間と時間をつなぐ、24時間リレー ―

仲間とタスキをつなぎながら、24時間走り続けるリレーマラソン。

昼のにぎやかな時間、静かな深夜、そして朝の光を迎える瞬間まで--

チームで過ごす一日が、特別な思い出になります。

走る順番や交代のタイミングは自由。

走る人も、応援する人も一体になって楽しめるのがリレーマラソンの魅力です。

24時間チームの部

・仲間と交代しながら24時間走り続けるメイン種目

・夜を越えてつながる、チームで挑むリレーマラソン

― 自分たちのスタイルで楽しむリレー種目 ―

24時間だけでなく、参加スタイルに合わせて選べるリレー種目も用意しています。

仲間と交代しながら走ることで、チームの一体感が自然と生まれていきます。

チーム種目

・24時間チームの部

・12時間チームの部

・6時間チームの部

・4時間チームの部

時間や体力に合わせて、自分たちのペースで楽しめるリレーイベントです。

― 自分のペースで挑戦できる個人種目―

個人種目では、自分のペースで走り続ける長時間ランに挑戦。

周回コースならではの温かな応援や、ランナー同士の連帯感も魅力です。

走る距離も、ペースもすべては自分次第。

ゴールの瞬間には、自分だけの達成感が待っています。

個人種目

・24時間個人の部

・12時間個人の部

・6時間個人の部

・4時間個人の部

―大人も子供もRunning Parkに集まろう―

湘南国際マラソンのサブイベント種目としてRunning Park も同日開催！

10kmラン、親子で参加できるファミリーランやキッズランなど、みんなで楽しめるプログラムも予定しています。



ファミリーランでは、親子で一緒にコースを走り、手をつないでゴールします。

笑顔と笑い声に包まれた、最高のファミリータイムが待っています。

キッズランは、子どもたちだけで挑戦するショートレース。

応援を受けながら自分の力でゴールした経験は、きっと宝物に。

“走るって楽しい！”

そんな気持ちを、大人も子どももみんなで味わえるプログラムです。

Running Park 種目

・10km

・キッズラン（1.3km）

・ファミリーラン（1.3km）

エントリー開始

2026年大会のエントリーは 3月24日（火）18:00より開始。

大会詳細・エントリー方法は公式サイトにて順次公開します。

大会ホームページ：https://www.shonan-kokusai.jp/relay/

開催概要

大会名：第21回 24時間グリーンチャリティリレーマラソン

開催日：2026年6月27日（土）～28日（日）

会場：夢の島競技場および園路（東京都江東区）

種目

▶︎グリーンチャリティリレーマラソン

・24時間チームの部/個人の部

・12時間チームの部/個人の部

・6時間チームの部/個人の部

・4時間チームの部/個人の部

▶︎ランニングパーク

・10km

・ファミリーラン

・キッズラン

コース：夢の島競技場および園路を利用した周回コース

エントリー開始：2026年3月24日（火）18:00～

大会ホームページ：https://www.r-wellness.com/tokyo24/

【チャリティ】

チャリティ募金は任意（参加料＋300円）として、大会趣旨の地球環境活動に賛同し、以下の寄付先団体のうち１団体を選択することが出来ます。

○東京都都市緑化基金

○公益財団法人 かながわ海岸美化財団

○特定非営利活動法人 地球緑化センター

○東北の海から子どもたちと歩む未来へ 特定非営利活動法人 浜わらす

各団体の詳細は、（https://www.shonan-kokusai.jp/charity/）をご確認ください。

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/

【報道関係者お問い合わせ窓口】

広報担当： press@r-wellness.com／handa@r-wellness.com