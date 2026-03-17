「第21回 24時間グリーンチャリティリレーマラソン」
グリーンチャリティリレーマラソン実行委員会は、2026年6月27日（土）～28日（日）の2日間、東京都江東区の夢の島競技場および園路にて「第21回 24時間グリーンチャリティリレーマラソン」を開催します。
本大会は、仲間とタスキをつなぎながら決められた時間を走り続けるリレーマラソンイベント。走る順番や交代のタイミングは自由で、初心者から経験者まで仲間と励まし合いながら楽しめます。
種目は24時間・12時間・6時間・4時間のリレー種目・個人種目のほか、湘南国際マラソン サブイベント種目として10kmランやファミリー・キッズ向けプログラムも予定。
また本大会はチャリティイベントとして開催され、参加者の走行周回数などに応じて、緑化活動や環境保全活動への寄付を行います。ランナーの一歩一歩が、未来の環境づくりにつながります
大会HP :
https://www.r-wellness.com/tokyo24/
「リレーマラソン」ってどんな大会？
リレーマラソンとは、複数人のチームでタスキをつなぎながら、決められた時間を交代で走るランニングイベント。
走る順番や周回数、交代のタイミングなどはすべてチームの自由。
「走るのが得意じゃなくても、仲間と一緒なら楽しめる」――
応援し合い、笑い合い、ときには励まし合いながらゴールを目指す、誰でも参加しやすいランニングイベントです！
― 仲間と時間をつなぐ、24時間リレー ―
仲間とタスキをつなぎながら、24時間走り続けるリレーマラソン。
昼のにぎやかな時間、静かな深夜、そして朝の光を迎える瞬間まで--
チームで過ごす一日が、特別な思い出になります。
走る順番や交代のタイミングは自由。
走る人も、応援する人も一体になって楽しめるのがリレーマラソンの魅力です。
24時間チームの部
・仲間と交代しながら24時間走り続けるメイン種目
・夜を越えてつながる、チームで挑むリレーマラソン
― 自分たちのスタイルで楽しむリレー種目 ―
24時間だけでなく、参加スタイルに合わせて選べるリレー種目も用意しています。
仲間と交代しながら走ることで、チームの一体感が自然と生まれていきます。
チーム種目
・24時間チームの部
・12時間チームの部
・6時間チームの部
・4時間チームの部
時間や体力に合わせて、自分たちのペースで楽しめるリレーイベントです。
― 自分のペースで挑戦できる個人種目―
個人種目では、自分のペースで走り続ける長時間ランに挑戦。
周回コースならではの温かな応援や、ランナー同士の連帯感も魅力です。
走る距離も、ペースもすべては自分次第。
ゴールの瞬間には、自分だけの達成感が待っています。
個人種目
・24時間個人の部
・12時間個人の部
・6時間個人の部
・4時間個人の部
―大人も子供もRunning Parkに集まろう―
湘南国際マラソンのサブイベント種目としてRunning Park も同日開催！
10kmラン、親子で参加できるファミリーランやキッズランなど、みんなで楽しめるプログラムも予定しています。
ファミリーランでは、親子で一緒にコースを走り、手をつないでゴールします。
笑顔と笑い声に包まれた、最高のファミリータイムが待っています。
キッズランは、子どもたちだけで挑戦するショートレース。
応援を受けながら自分の力でゴールした経験は、きっと宝物に。
“走るって楽しい！”
そんな気持ちを、大人も子どももみんなで味わえるプログラムです。
Running Park 種目
・10km
・キッズラン（1.3km）
・ファミリーラン（1.3km）
エントリー開始
2026年大会のエントリーは 3月24日（火）18:00より開始。
大会詳細・エントリー方法は公式サイトにて順次公開します。
大会ホームページ：https://www.shonan-kokusai.jp/relay/
開催概要
大会名：第21回 24時間グリーンチャリティリレーマラソン
開催日：2026年6月27日（土）～28日（日）
会場：夢の島競技場および園路（東京都江東区）
種目
▶︎グリーンチャリティリレーマラソン
・24時間チームの部/個人の部
・12時間チームの部/個人の部
・6時間チームの部/個人の部
・4時間チームの部/個人の部
▶︎ランニングパーク
・10km
・ファミリーラン
・キッズラン
コース：夢の島競技場および園路を利用した周回コース
エントリー開始：2026年3月24日（火）18:00～
大会ホームページ：https://www.r-wellness.com/tokyo24/
【チャリティ】
チャリティ募金は任意（参加料＋300円）として、大会趣旨の地球環境活動に賛同し、以下の寄付先団体のうち１団体を選択することが出来ます。
○東京都都市緑化基金
○公益財団法人 かながわ海岸美化財団
○特定非営利活動法人 地球緑化センター
○東北の海から子どもたちと歩む未来へ 特定非営利活動法人 浜わらす
各団体の詳細は、（https://www.shonan-kokusai.jp/charity/）をご確認ください。
≪ランナーズ・ウェルネス≫
「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。
公式サイト https://www.r-wellness.com/
【報道関係者お問い合わせ窓口】
広報担当： press@r-wellness.com／handa@r-wellness.com