ビールは“飲む”から“体験する”へ。クラフトビール体験施設が山梨・小菅村に誕生
Far Yeast Brewing株式会社 （https://faryeast.com/）（代表取締役社長：山田司朗）は、山梨県北都留郡小菅村にて、体験型ブルワリー施設「The Far Yeast Beer Adventure（ザ・ファーイースト・ビア・アドベンチャー）」を2026年3月28日（土）にグランドオープンいたします。
本施設は、2026年初頭よりプレオープンとして営業を行い、来場者の声や実際の体験をもとに空間設計や提供内容、体験導線の改善を重ねてきました。“飲む”だけでは終わらないクラフトビール体験拠点として、この春、正式オープンを迎えます。
都心から約2時間。
「わざわざ行く理由」がある、クラフトビールの目的地、The Far Yeast Beer Adventureは、都心から車で約2時間というアクセスでありながら、自然に囲まれた環境の中で、クラフトビールを多角的に楽しめる体験型施設です。
隣接・近隣には
道の駅こすげ
小菅の湯（温泉）
フォレストアドベンチャー
フィッシングビレッジ
といった観光資源が点在し、
春の行楽・日帰り旅行・1泊2日の観光ルートにも組み込みやすい立地となっています。
ハンバーガー目的でも訪れたくなる、レストランクオリティ
施設内のハンバーガーレストランでは、Far Yeast Brewingがこれまで培ってきた
「ビールと食の関係性」を軸にメニューを構成。
看板メニューであるファーイーストクラシックバーガーやフォレストバーガーは、
素材の力を活かしながら、ビールとの相性はもちろん、食事単体でも満足できる完成度を追求しています。
プレオープン期間中には、
SNS上で来店者による自発的な投稿も見られ、
「想像以上にクオリティが高い」「ハンバーガー目的で行っても十分満足できる」
といった声が寄せられました。
野菜もふんだんに使った特製ソースのファーイーストクラッシックバーガー
地元の名産ヒラタケを使ったフォレストバーガー
バンズごと小菅の薪で燻製したスモーキーバーガー
セルフタップで楽しむクラフトビールと、ノンアルコールドリンクへの本気の取り組み
店内では、常時１６種のクラフトビールなどを用意。
セルフスタイルで注ぐ体験は、クラフトビールファンだけでなく、初めての方にも“選ぶ楽しさ”を提供します。
また、自家製ジンジャエールや果実を使ったティードリンクなど、ノンアルコールメニューにも妥協しない設計とし、運転のある方や家族連れにも配慮した構成となっています。
自分たちでビールをつくる、醸造体験プログラムも提供
THE FAR YEAST Beer Adventureでは、ビール醸造体験プログラムの提供も行います。
原料選びから仕込み工程までに触れながら、クラフトビールが生まれる背景を体感できる内容で、観光利用だけでなく、企業研修・教育といった用途にも対応可能です。
グランドオープン後、
2週間限定プレス関係者様向けの取材対応を実施いたします。
取材内容
・ファーイーストクラシックバーガー 1点
・ドリンク 1点（ビールまたはノンアルコール）
をご用意のうえ、弊社担当者が取材対応させていただきます。
2026年3月28日（土）～ 4月10日（金）
お申込み方法
事前にメールにてお問い合わせください。
pr@faryeast.com, daisuke@faryeast.com(担当：稲垣)
OSS CLOTHING × Far Yeast Brewing 百合をイメージしたオリジナルビールをリリース
同日、Far Yeast Brewingは、山梨県大月市を拠点にOSS CLOTHINGを展開する有限会社LINKAGE（代表取締役：瀬戸 太一）と連携し、大月市猿橋エリアに新たにオープンするショップ「結（むすび）」で販売するコラボレーションビールをリリースいたします。
「結（むすび）」は、ビールやコーヒーの提供に加え、地域性を意識した土産物を取り扱う複合型ショップとしてオープン。本ビールは、「大月の名物となるビールをつくろう」という想いのもと誕生したもので、大月市の花である「やまゆり」を象徴する存在として設計しました。
やまゆりの持つ凛とした佇まいと華やかな香りをイメージし、地域の新たな魅力発信につながる限定醸造ビールとなります。
3月28日（土）完成リリースパーティ開催
グランドオープン当日の3月28日（土）16時より、The Far Yeast Beer Adventureにて完成リリースパーティを開催いたします。
当日は
・百合ビールの特別TAP開栓
・音楽とともに楽しむ空間演出
・来場者限定の体験コンテンツ
をご用意し、ビールとカルチャーが交差する時間を創出します。
施設概要
施設名：The Far Yeast Beer Adventure
ザ・ファーイースト・ビア・アドベンチャー
グランドオープン日：2026年3月28日
所在地：〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村3462番地
アクセス：車｜大月方面から
中央自動車道「大月IC」から国道139号線を
小菅村方面へ約40分。
：車｜奥多摩方面から
奥多摩湖経由で国道139号線を山梨方面へ進み、
小菅村まで約50分。
：公共交通機関（JR青梅線）
JR青梅線「奥多摩駅」より西東京バスにて約60分、
「小菅の湯」下車すぐ。
：公共交通機関（新宿方面から）
新宿駅からJR特急「かいじ」で大月駅まで約1時間、そこから路線バスまたはタクシーで小菅村方面へ。