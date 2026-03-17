ビールは“飲む”から“体験する”へ。クラフトビール体験施設が山梨・小菅村に誕生

Far Yeast Brewing 株式会社

Far Yeast Brewing株式会社 （https://faryeast.com/）（代表取締役社長：山田司朗）は、山梨県北都留郡小菅村にて、体験型ブルワリー施設「The Far Yeast Beer Adventure（ザ・ファーイースト・ビア・アドベンチャー）」を2026年3月28日（土）にグランドオープンいたします。

本施設は、2026年初頭よりプレオープンとして営業を行い、来場者の声や実際の体験をもとに空間設計や提供内容、体験導線の改善を重ねてきました。“飲む”だけでは終わらないクラフトビール体験拠点として、この春、正式オープンを迎えます。

都心から約2時間。

「わざわざ行く理由」がある、クラフトビールの目的地、The Far Yeast Beer Adventureは、都心から車で約2時間というアクセスでありながら、自然に囲まれた環境の中で、クラフトビールを多角的に楽しめる体験型施設です。

隣接・近隣には

道の駅こすげ

小菅の湯（温泉）

フォレストアドベンチャー

フィッシングビレッジ

といった観光資源が点在し、

春の行楽・日帰り旅行・1泊2日の観光ルートにも組み込みやすい立地となっています。

ハンバーガー目的でも訪れたくなる、レストランクオリティ

施設内のハンバーガーレストランでは、Far Yeast Brewingがこれまで培ってきた

「ビールと食の関係性」を軸にメニューを構成。

看板メニューであるファーイーストクラシックバーガーやフォレストバーガーは、

素材の力を活かしながら、ビールとの相性はもちろん、食事単体でも満足できる完成度を追求しています。

プレオープン期間中には、

SNS上で来店者による自発的な投稿も見られ、

「想像以上にクオリティが高い」「ハンバーガー目的で行っても十分満足できる」

といった声が寄せられました。

野菜もふんだんに使った特製ソースのファーイーストクラッシックバーガー地元の名産ヒラタケを使ったフォレストバーガーバンズごと小菅の薪で燻製したスモーキーバーガー

セルフタップで楽しむクラフトビールと、ノンアルコールドリンクへの本気の取り組み

店内では、常時１６種のクラフトビールなどを用意。

セルフスタイルで注ぐ体験は、クラフトビールファンだけでなく、初めての方にも“選ぶ楽しさ”を提供します。

また、自家製ジンジャエールや果実を使ったティードリンクなど、ノンアルコールメニューにも妥協しない設計とし、運転のある方や家族連れにも配慮した構成となっています。

自分たちでビールをつくる、醸造体験プログラムも提供

THE FAR YEAST Beer Adventureでは、ビール醸造体験プログラムの提供も行います。

原料選びから仕込み工程までに触れながら、クラフトビールが生まれる背景を体感できる内容で、観光利用だけでなく、企業研修・教育といった用途にも対応可能です。

グランドオープン後、

2週間限定プレス関係者様向けの取材対応を実施いたします。

取材内容

・ファーイーストクラシックバーガー 1点

・ドリンク 1点（ビールまたはノンアルコール）

をご用意のうえ、弊社担当者が取材対応させていただきます。

2026年3月28日（土）～ 4月10日（金）

お申込み方法

事前にメールにてお問い合わせください。

pr@faryeast.com, daisuke@faryeast.com(担当：稲垣)

OSS CLOTHING × Far Yeast Brewing 百合をイメージしたオリジナルビールをリリース

同日、Far Yeast Brewingは、山梨県大月市を拠点にOSS CLOTHINGを展開する有限会社LINKAGE（代表取締役：瀬戸 太一）と連携し、大月市猿橋エリアに新たにオープンするショップ「結（むすび）」で販売するコラボレーションビールをリリースいたします。

「結（むすび）」は、ビールやコーヒーの提供に加え、地域性を意識した土産物を取り扱う複合型ショップとしてオープン。本ビールは、「大月の名物となるビールをつくろう」という想いのもと誕生したもので、大月市の花である「やまゆり」を象徴する存在として設計しました。

やまゆりの持つ凛とした佇まいと華やかな香りをイメージし、地域の新たな魅力発信につながる限定醸造ビールとなります。

3月28日（土）完成リリースパーティ開催

グランドオープン当日の3月28日（土）16時より、The Far Yeast Beer Adventureにて完成リリースパーティを開催いたします。

当日は

・百合ビールの特別TAP開栓

・音楽とともに楽しむ空間演出

・来場者限定の体験コンテンツ

をご用意し、ビールとカルチャーが交差する時間を創出します。

施設概要

施設名：The Far Yeast Beer Adventure

ザ・ファーイースト・ビア・アドベンチャー

グランドオープン日：2026年3月28日

所在地：〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村3462番地

アクセス：車｜大月方面から

中央自動車道「大月IC」から国道139号線を

小菅村方面へ約40分。

：車｜奥多摩方面から

奥多摩湖経由で国道139号線を山梨方面へ進み、

小菅村まで約50分。

：公共交通機関（JR青梅線）

JR青梅線「奥多摩駅」より西東京バスにて約60分、

「小菅の湯」下車すぐ。

：公共交通機関（新宿方面から）

新宿駅からJR特急「かいじ」で大月駅まで約1時間、そこから路線バスまたはタクシーで小菅村方面へ。