SmallRig、映像クリエイター向けイベント「CREATORS EDGE 2026」に出展決定

SmallRig Japan株式会社

撮影サポート機材ブランドのSmallRigは、2026年9月29日（火）に開催される映像クリエイター向けイベント「CREATORS EDGE 2026」に出展することを発表いたしました。本イベントでは、映像制作に携わるクリエイターや業界関係者を対象に、SmallRigの最新撮影サポート機材やアクセサリー製品を展示し、映像制作を支えるソリューションを紹介いたします。

概要

イベント名：CREATORS EDGE 2026

開催日：2026年9月29日（火）

出展社：SmallRig

入場料：無料※ 事前登録制

内容：撮影サポート機材・アクセサリーの展示、クリエイター向け製品紹介

CREATORS EDGEは、映像専門誌VIDEO SALONと広告写真の専門誌コマーシャル・フォトの共同イベントで、エディトリアル、WEB（YouTubeやSNS）、音楽、ファッション、映画など様々な領域で活動する映像・写真クリエイターのための、「仕事で役立つノウハウ」を学べる展示会＆カンファレンスイベントです。

また、会場ではクリエイターとの交流を通じて、映像制作の現場で求められる機能や課題を共有し、今後の製品開発にも活かしていくことを目指します。

SmallRigは今後も、クリエイターの創造力を支える製品開発とコミュニティとの連携を通じて、映像制作の発展に貢献してまいります。

SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/smallrig

YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。